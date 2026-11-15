Χρήστος Παππάς: «Παίξαμε βιαστικά και μονοδιάστατα»

Ο Χρήστος Παππάς, άμεσος συνεργάτης του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα, βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Ολυμπιακού, καθώς ο κ. Μπαρτζώκας είχε αποβληθεί από το παιχνίδι. Ο κ. Παππάς ανέλυσε την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του, εστιάζοντας στα προβλήματα που οδήγησαν στο αρνητικό αποτέλεσμα. Κεντρικό σημείο της τοποθέτησής του ήταν η βιασύνη και η μονοδιάστατη προσέγγιση στην επίθεση των Πειραιωτών.

Η ανάλυση του Χρήστου Παππά για την αναμέτρηση

Ο Χρήστος Παππάς ξεκίνησε τη δήλωσή του δίνοντας συγχαρητήρια στον Άρη για την απόδοσή του. Τόνισε ότι η αντίπαλη ομάδα έπαιξε καλά και με μεγάλη ενέργεια, κάτι που συνέβαλε στην επικράτησή της. Η αναγνώριση της καλής εικόνας του Άρη ήταν ένα από τα πρώτα σημεία που επεσήμανε ο συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στη συνέχεια, ο κ. Παππάς αναφέρθηκε στην απόδοση του Ολυμπιακού, σημειώνοντας ότι σε ορισμένα διαστήματα του αγώνα η ομάδα δεν βρισκόταν σε καλή κατάσταση. Ειδικότερα, υπογράμμισε ότι η επιθετική λειτουργία των «ερυθρολεύκων» ήταν άσχημη, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Τα προβλήματα στην επίθεση του Ολυμπιακού

Ένα από τα κύρια ζητήματα που ανέδειξε ο Χρήστος Παππάς ήταν η βιασύνη στην επίθεση του Ολυμπιακού. Αυτό το πρόβλημα ήταν ιδιαίτερα εμφανές στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα, όπου οι παίκτες του Ολυμπιακού λειτουργούσαν με βιασύνη, χωρίς την απαιτούμενη ψυχραιμία και οργάνωση. Η βιαστική εκτέλεση των επιθετικών προσπαθειών δεν επέτρεψε στην ομάδα να βρει ρυθμό και να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες.

Ο κ. Παππάς στάθηκε επίσης στην έλλειψη δημιουργίας και κυκλοφορίας της μπάλας. Όπως δήλωσε, ο Ολυμπιακός πήγε μονοδιάστατα στο παιχνίδι, κάτι που σήμαινε ότι δεν υπήρχε η απαραίτητη κίνηση και συνεργασία για να ανοίξουν οι άμυνες. Αυτή η μονοδιάστατη προσέγγιση οδήγησε σε δυσκολία στη δημιουργία χώρων στην επίθεση, καθιστώντας την ομάδα προβλέψιμη για τους αντιπάλους.

Τα στατιστικά στοιχεία και η έλλειψη δημιουργίας

Ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσίασε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία για να τεκμηριώσει την ανάλυσή του. Ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός κατέγραψε μόλις 13 ασίστ, έναν αριθμό που υποδηλώνει την περιορισμένη ομαδική συνεργασία στην επίθεση. Παράλληλα, τα 18 λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια του αγώνα αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα, καθώς επέτρεψαν στον Άρη να εκμεταλλευτεί τις χαμένες κατοχές.

Επιπλέον, ο Χρήστος Παππάς επεσήμανε την απουσία επιθετικών ριμπάουντ, ένα στοιχείο που στερεί δεύτερες ευκαιρίες στην επίθεση και μειώνει τις πιθανότητες για εύκολους πόντους. Η αδυναμία του Ολυμπιακού να δημιουργήσει επιπλέον χώρους στην επίθεσή του είχε ως αποτέλεσμα ο Άρης να πάρει πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό, εκμεταλλευόμενος την κακή επιστροφή των «ερυθρολεύκων» μετά από χαμένες επιθέσεις.

Ο κ. Παππάς ήταν ξεκάθαρος στην τοποθέτησή του, δηλώνοντας ότι «Δεν ανταποκρίνεσαι στο παιχνίδι με τέτοια νούμερα». Αυτή η φράση υπογράμμισε την κρισιμότητα των στατιστικών και το πόσο αυτά αντικατοπτρίζουν την αδυναμία της ομάδας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα με αυτές τις επιδόσεις.

Η απάντηση για το ιστορικό των ηττών

Ο Χρήστος Παππάς ρωτήθηκε σχετικά με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχασε ένα παιχνίδι κανονικής διάρκειας, εξαιρουμένων των ηττών από τον Παναθηναϊκό, για πρώτη φορά από το 2019, όταν είχε ηττηθεί από το Περιστέρι. Η ερώτηση αυτή αφορούσε ένα ιστορικό στοιχείο που αναδεικνύει τη σπανιότητα τέτοιων απωλειών για την ομάδα του Πειραιά.

Ωστόσο, ο κ. Παππάς απέφυγε να απαντήσει ευθέως σε αυτό το ερώτημα, δηλώνοντας ότι δεν ήταν αρμόδιος να τοποθετηθεί επί του συγκεκριμένου θέματος. Η απάντησή του εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση και στην αξία του αντιπάλου, χωρίς να επεκταθεί σε παλαιότερες αναμετρήσεις ή στατιστικά ρεκόρ.

Η δύναμη του Άρη στην έδρα του

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Χρήστος Παππάς επανέλαβε την εκτίμησή του για την ομάδα του Άρη. Τόνισε ότι ο Άρης είναι μια πολύ δυνατή ομάδα φέτος, ειδικά όταν αγωνίζεται στην έδρα του. Η αναφορά στην έδρα υποδηλώνει την ατμόσφαιρα και την ώθηση που λαμβάνει η ομάδα από τους φιλάθλους της, κάτι που την καθιστά έναν ιδιαίτερα υπολογίσιμο αντίπαλο.

Ο κ. Παππάς κατέληξε στην τοποθέτησή του λέγοντας ότι ο Άρης κέρδισε δίκαια την αναμέτρηση. Αυτή η δήλωση επιβεβαιώνει την ανωτερότητα του αντιπάλου στον συγκεκριμένο αγώνα και αναγνωρίζει την προσπάθεια και την αποτελεσματικότητα που επέδειξε η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η δίκαιη νίκη του Άρη ήταν το τελικό συμπέρασμα του άμεσου συνεργάτη του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta