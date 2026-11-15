Η τελευταία ήττα του Ολυμπιακού στο «Παλέ» είχε την υπογραφή Βεζένκοφ

Ο Άρης πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Αλεξάνδρειο, καταφέρνοντας να επικρατήσει του Ολυμπιακού σε έναν αγώνα της Stoiximan GBL. Αυτή η νίκη όχι μόνο υποχρέωσε τους Πειραιώτες σε μια βαριά ήττα, αλλά έβαλε και τέλος σε ένα μακροχρόνιο αρνητικό σερί για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η τελευταία φορά που οι «κίτρινοι» είχαν λυγίσει τον Ολυμπιακό στο «Παλέ» ήταν πριν από περισσότερα από έντεκα χρόνια, με έναν παίκτη που σήμερα φοράει τα ερυθρόλευκα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η θριαμβευτική επικράτηση του Άρη

Η ομάδα του Άρη πραγματοποίησε μια εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε ως «μυθική» στο Αλεξάνδρειο, περνώντας πάνω από τον Ολυμπιακό. Οι «κίτρινοι» υποχρέωσαν τους αντιπάλους τους σε μια βαριά ήττα με σκορ 100-78, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Η επικράτηση αυτή ήταν καθολική και έδειξε την αποφασιστικότητα των γηπεδούχων.

Με αυτή την εμφάνιση, ο Άρης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, δηλώνοντας την επιστροφή του στην ελίτ του ελληνικού μπάσκετ. Η νίκη αυτή δεν ήταν απλώς μια ακόμα επιτυχία, αλλά ένα σημαντικό ορόσημο για τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης, καθώς έσπασε μια σειρά από «στοιχειωμένες» «κατάρες» που τον ταλαιπωρούσαν για χρόνια.

Το τέλος μιας μακράς αναμονής και ενός αρνητικού σερί

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έβαλε οριστικό τέλος σε μια αναμονή που διήρκεσε περισσότερα από έντεκα χρόνια για να νικήσει τον Ολυμπιακό. Αυτή η περίοδος αναμονής είχε δημιουργήσει ένα αρνητικό σερί 25 διαδοχικών ηττών απέναντι στους Πειραιώτες, το οποίο διακόπηκε με την πρόσφατη εμφάνιση στο Αλεξάνδρειο. Η επιτυχία αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τους «κίτρινους» και τους φιλάθλους τους.

Η διακοπή του σερί των 25 ηττών αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός για τον Άρη, καθώς σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον σύλλογο. Η ομάδα έδειξε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει και να κερδίσει τους κορυφαίους αντιπάλους του ελληνικού πρωταθλήματος, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή της και την θέση της στο μπάσκετ.

Η τελευταία νίκη του Άρη πριν από έντεκα χρόνια

Η τελευταία φορά που ο Άρης είχε καταφέρει να νικήσει τον Ολυμπιακό ήταν στις 2 Ιουνίου 2015. Εκείνη η αναμέτρηση είχε διεξαχθεί στο «Παλέ» της Θεσσαλονίκης και αφορούσε τον τρίτο ημιτελικό των playoffs του πρωταθλήματος. Οι γηπεδούχοι είχαν επικρατήσει με σκορ 84-74, σε ένα παιχνίδι που είχε μείνει στην ιστορία για την εξέλιξή του.

Εκείνη την περίοδο, ο Άρης είχε δείξει τη δυναμική του στα playoffs, διεκδικώντας την πρόκριση στους τελικούς. Η νίκη αυτή, αν και δεν ήταν αρκετή για την πρόκριση, είχε αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων, κυρίως λόγω του πρωταγωνιστή της.

Ο Σάσα Βεζένκοφ, ο «δήμιος» με τα κιτρινόμαυρα

Σε εκείνο το παιχνίδι της 2ας Ιουνίου 2015, ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Άρη ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο παίκτης, ο οποίος τότε φορούσε τα κιτρινόμαυρα της ομάδας της Θεσσαλονίκης, είχε σημειώσει 28 πόντους, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη. Η εμφάνισή του ήταν καθοριστική και τον ανέδειξε σε απόλυτο «δήμιο» των Πειραιωτών.

Ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος τότε αγωνιζόταν εναντίον του Ολυμπιακού και συνέβαλε στην ήττα του, είναι σήμερα παίκτης των «ερυθρολεύκων». Μετά την περίοδο του στον Άρη, ο Βεζένκοφ διέπρεψε με τη φανέλα του Ολυμπιακού, εξελισσόμενος σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της Ευρώπης. Η πορεία του τον φέρνει από την πλευρά του «δήμιου» στην πλευρά της ομάδας με την οποία έμελλε να γνωρίσει μεγάλες επιτυχίες.

Με πληροφορίες από: Athletiko