Ο Βασίλης Σπανούλης για τη νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού: «Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα που τώρα χτίζεται»

Ο Άρης επικράτησε του Ολυμπιακού με σκορ 100-78 σε ένα φανταστικό παιχνίδι που διεξήχθη στις 15 Νοεμβρίου 2026 στο κατάμεστο «Nick Galis Hall». Η αναμέτρηση, που ανήκε στην 7η αγωνιστική της Greek Basketball League, βρήκε τους Θεσσαλονικείς να είναι το αφεντικό καθ' όλη τη διάρκεια. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής του Άρη, Βασίλης Σπανούλης, μίλησε για την εξαιρετική εμφάνιση της ομάδας του.

Η μεγάλη νίκη και η εικόνα του Άρη

Ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στην πολύ καλή εικόνα που έδειξε η ομάδα του, τονίζοντας ότι οι παίκτες του έπαιξαν εξαιρετικό μπάσκετ για 40 λεπτά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Η επικράτηση επί του Ολυμπιακού με 100-78 αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι παρουσιάστηκαν κυρίαρχοι στο γήπεδό τους.

Ο προπονητής του Άρη υπογράμμισε τη δυσκολία του εγχειρήματος, δηλώνοντας πως «δεν είναι εύκολο για μια ομάδα που τώρα χτίζεται να κερδίσει και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα». Πρόσθεσε μάλιστα ότι πρόκειται για δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ο Σπανούλης απέδωσε πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες του για την απόδοσή τους.

Η στήριξη του κόσμου και η πορεία της ομάδας

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον κόσμο του Άρη, ο οποίος γέμισε το «Nick Galis Hall» και στήριξε την ομάδα με τη φωνή του. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν ενθουσιώδης, συμβάλλοντας στην ώθηση των παικτών προς τη νίκη.

Σχετικά με το τι σημαίνουν οι νίκες απέναντι σε ομάδες όπως η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός για μια ομάδα που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, ο Σπανούλης δήλωσε: «Σημαίνει ότι είμαστε στον σωστό δρόμο». Διευκρίνισε πως η ομάδα του είναι ταπεινή, σέβεται τους πάντες, δουλεύει και προχωράει με σεβασμό. Ο ίδιος βρίσκεται στην ομάδα από τον Σεπτέμβριο, δηλαδή 2,5 μήνες.

Επιθετική απόδοση και σημεία βελτίωσης

Αναφορικά με τις επιθετικές αποδόσεις του Άρη απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ο Βασίλης Σπανούλης περιέγραψε την ομάδα ως «μοντέρνα», η οποία παίζει και στις δύο άκρες του παρκέ. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πολύ καλό μπάσκετ που παίζουν οι παίκτες του.

Παρά την ικανοποίηση, ο προπονητής επισήμανε ότι υπάρχουν ακόμα πράγματα προς βελτίωση. Συγκεκριμένα, ανέφερε την ανάγκη για περισσότερους αυτοματισμούς και τη μείωση ορισμένων λαθών που γίνονται κατά τη διάρκεια των αγώνων. Τόνισε ότι υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά μέχρι η ομάδα να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

Τα εύσημα στους παίκτες

Όταν ο κόσμος φωνάζει το όνομά του, ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε ότι αυτό είναι σημαντικό. Ωστόσο, έσπευσε να αποδώσει όλα τα εύσημα στους παίκτες του. Με αυτή τη δήλωση, ο προπονητής θέλησε να τονίσει τη συλλογική προσπάθεια και την αξία των αθλητών του για τις επιτυχίες της ομάδας.

Ο Σπανούλης επανέλαβε την ανάγκη η ομάδα να παραμείνει ταπεινή, με τα πόδια στο έδαφος, και να συνεχίσει να προχωράει με σεβασμό προς όλους τους αντιπάλους και το άθλημα. Αυτή η φιλοσοφία αποτελεί βασικό πυλώνα στην πορεία που χαράζει για τον Άρη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko