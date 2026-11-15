Ο Άρης νίκησε τον Ολυμπιακό: Η τελευταία ομάδα εκτός Παναθηναϊκού που τον κέρδισε

Ο Άρης σημείωσε μια σημαντική νίκη επί του Ολυμπιακού, επικρατώντας με άνεση στην έδρα του, τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το αποτέλεσμα όχι μόνο πρόσθεσε την έκτη φετινή νίκη στο ενεργητικό της ομάδας του Άρη, αλλά παράλληλα αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για την εξέλιξη του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερη διάσταση, καθώς ο Άρης έγινε η πρώτη ομάδα, εκτός του Παναθηναϊκού, που κατάφερε να νικήσει τους «ερυθρόλευκους» στην ελληνική Λίγκα έπειτα από μια μακρά περίοδο. Η επικράτηση αυτή διακόπτει ένα σερί ετών, κατά το οποίο ο Ολυμπιακός δεν είχε γνωρίσει ήττα από κανέναν άλλο αντίπαλο στο πρωτάθλημα, πέραν των «πράσινων» της Αθήνας.

Ο θρίαμβος του Άρη στη Θεσσαλονίκη

Η ομάδα του Άρη υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη και κατάφερε να αποσπάσει μια άνετη νίκη. Η επικράτηση αυτή ήταν η έκτη για τον Άρη στο φετινό πρωτάθλημα, ενισχύοντας τη θέση του και δίνοντας νέα πνοή στην αγωνιστική περίοδο.

Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης χαρακτηρίστηκε ως ένα γεγονός που «έβαλε φωτιά» στο ελληνικό πρωτάθλημα, υποδηλώνοντας την κρισιμότητα και τον αντίκτυπό του στην κορυφή της βαθμολογίας και στον ανταγωνισμό μεταξύ των ομάδων. Ο Άρης έδειξε την αγωνιστική του ετοιμότητα και την ικανότητά του να αντιμετωπίζει ισχυρούς αντιπάλους.

Η ιστορική διάσταση της νίκης

Η νίκη του Άρη έναντι του Ολυμπιακού έχει μια ιδιαίτερη ιστορική διάσταση για το ελληνικό μπάσκετ. Συγκεκριμένα, ο Άρης είναι η τελευταία ομάδα που κατόρθωσε να νικήσει τους Πειραιώτες στην ελληνική Λίγκα, εξαιρουμένων των αναμετρήσεων με τον Παναθηναϊκό.

Αυτή η επίδοση διακόπτει μια μακρά περίοδο κατά την οποία οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούσαν ένα αήττητο σερί απέναντι σε όλους τους άλλους αντιπάλους τους στο πρωτάθλημα. Για πολλά χρόνια, ο Ολυμπιακός κυριαρχούσε στην GBL, με τις ήττες του να προέρχονται αποκλειστικά από τον Παναθηναϊκό.

Η τελευταία ήττα του Ολυμπιακού εκτός Παναθηναϊκού

Πριν από την πρόσφατη αναμέτρηση με τον Άρη, η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί από ομάδα εκτός του Παναθηναϊκού στο ελληνικό πρωτάθλημα χρονολογείται από το 2019. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει το μέγεθος της κυριαρχίας των «ερυθρόλευκων» έναντι των υπολοίπων ομάδων της Λίγκας.

Πιο συγκεκριμένα, η ημερομηνία αυτής της προηγούμενης ήττας ήταν η 19η Απριλίου του 2019. Τότε, οι Πειραιώτες είχαν χάσει σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο Περιστέρι, με αντίπαλο την ομάδα των δυτικών προαστίων. Το τελικό σκορ εκείνης της αναμέτρησης ήταν 76-81 υπέρ της ομάδας του Περιστερίου.

Η μακρά περίοδος κυριαρχίας στην GBL

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν να χάσουν από ομάδα εκτός Παναθηναϊκού στην GBL για πολλά χρόνια, γεγονός που αναδεικνύει την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία τους στο ελληνικό μπάσκετ. Η περίοδος αυτή εκτείνεται από το 2019 έως την πρόσφατη ήττα από τον Άρη.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, ο Ολυμπιακός φαινόταν να μην «βλέπει κανέναν» άλλον αντίπαλο στην ελληνική Λίγκα, με εξαίρεση τις σκληρές «μάχες» που έδινε με τους «πράσινους». Αυτή η σταθερή απόδοση και η απουσία ηττών από άλλες ομάδες αποτελούσαν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της πορείας του στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko