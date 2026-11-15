Συγκλονίζουν οι παίκτες της Τενερίφης: Λύγισαν στο πρώτο ματς χωρίς τον Ντε Μιγκέλ και του αφιέρωσαν τη νίκη

Με το ποδόσφαιρο να περνά σε δεύτερη μοίρα, η Τενερίφη αγωνίστηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο «Ελιοδόρο Ροδρίγκες Λόπεθ», στην πρώτη της αναμέτρηση μετά την τραγική απώλεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με τους ποδοσφαιριστές να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, αφιερώνοντας τη νίκη τους με 2-0 επί της Θέουτα στον αδικοχαμένο συμπαίκτη τους.

Η τραγική απώλεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ

Ο Χεσούς Ντε Μιγκέλ, σε ηλικία μόλις 30 ετών, έχασε τη ζωή του στις 3 Νοεμβρίου. Η αιτία ήταν μια σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, κατά τη διάρκεια αγώνα της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας, στην αναμέτρηση Τενερίφη - Ανδόρα. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ και συγκίνηση στον κόσμο του ποδοσφαίρου παγκοσμίως.

Η απώλεια του Ισπανού ποδοσφαιριστή άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην ομάδα της Τενερίφης, η οποία κλήθηκε να αγωνιστεί για πρώτη φορά χωρίς αυτόν, σε μια ημέρα που ήταν αναμενόμενο να είναι γεμάτη συναισθηματική φόρτιση.

Συγκίνηση στο «Ελιοδόρο Ροδρίγκες Λόπεθ»

Πριν από την έναρξη του αγώνα απέναντι στη Θεούτα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, με ολόκληρο το γήπεδο να συμμετέχει στην απόδοση τιμών. Ο αρχηγός της Τενερίφης, Ένρικ Γκαγιέγο, κατέθεσε λουλούδια στο σημείο όπου είχε σημειωθεί η μοιραία σύγκρουση, δείχνοντας τον σεβασμό και την αγάπη της ομάδας προς τον εκλιπόντα.

Το κλίμα ήταν φορτισμένο από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Στο 9ο λεπτό, προς τιμήν του αριθμού που φορούσε ο Ντε Μιγκέλ, το παιχνίδι διεκόπη και ολόκληρο το γήπεδο ξέσπασε σε παρατεταμένο χειροκρότημα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και ενότητας.

Οι αφιερώσεις εντός αγωνιστικού χώρου

Η πιο χαρακτηριστική εικόνα του αγώνα ήρθε στο 40ό λεπτό, όταν ο Νάτσο Χιλ άνοιξε το σκορ, κάνοντας το 1-0. Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής έτρεξε αμέσως προς τον πάγκο, πήρε τη φανέλα με το όνομα του Ντε Μιγκέλ και την ύψωσε μπροστά στις εξέδρες, σε μια συγκλονιστική αφιέρωση. Κάτω από τη φανέλα του, μάλιστα, είχε ετοιμάσει ένα μήνυμα που έγραφε: «Ντέμι, για πάντα στις καρδιές μας».

Τα δάκρυα άρχισαν να κυλούν στα μάτια του Νάτσο Χιλ, με τους συμπαίκτες του να σπεύδουν να τον αγκαλιάσουν, ενώ ολόκληρο το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο για να χειροκροτήσει. Η συγκίνηση συνεχίστηκε και στο 89ο λεπτό, όταν ο Βιέρεκ έκανε το 2-0, κλειδώνοντας τη νίκη για την Τενερίφη.

Τα μηνύματα και οι δηλώσεις μετά το τέλος

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η συγκίνηση κορυφώθηκε. Οι ποδοσφαιριστές συγκεντρώθηκαν αγκαλιασμένοι στον αγωνιστικό χώρο, με τον αρχηγό Ένρικ Γκαγιέγο να αφιερώνει τη νίκη στον Ντε Μιγκέλ και την οικογένειά του. «Αυτή η νίκη είναι για εκείνον», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως ο συμπαίκτης τους θα συνεχίσει να βρίσκεται νοερά στο πλευρό τους σε κάθε παιχνίδι.

Ακόμη πιο συγκλονιστικές ήταν οι δηλώσεις του Νάτσο Χιλ, ο οποίος προσπαθούσε με δυσκολία να συγκρατήσει τα δάκρυά του. «Ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχω παίξει στη ζωή μου», εξομολογήθηκε, προσθέτοντας πως η ομάδα πρέπει πλέον να μάθει να ζει με την απώλεια, κρατώντας τις όμορφες αναμνήσεις. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η Τενερίφη ανάρτησε μία φωτογραφία από τα αποδυτήρια της ομάδας, με τους παίκτες να κρατούν τη φανέλα με το όνομά του, συνοδευόμενη από τα μηνύματα #DemiEterno και #LaFuerzaDeUnaIsla.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko