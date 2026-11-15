Η Νίκη Βόλου μετρά απώλειες βασικών ποδοσφαιριστών – Εκτός ο Ομεονγκά για τη σεζόν

Σημαντικές απώλειες στο δυναμικό της καλείται να διαχειριστεί η Νίκη Βόλου, καθώς βασικοί της ποδοσφαιριστές τέθηκαν εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο Στεφάν Ομεονγκά θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν λόγω σοβαρού τραυματισμού, ενώ οι Γιώργος Παμλίδης και Γιάννης Λουκίνας αντιμετωπίζουν θλάσεις που θα τους κρατήσουν εκτός γηπέδων για περίπου δύο εβδομάδες. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που η ομάδα του Βόλου έχει ανακτήσει τη φόρμα της, καταγράφοντας ένα αήττητο σερί επτά αγώνων.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Στεφάν Ομεονγκά

Ο Βέλγος μέσος, Στεφάν Ομεονγκά, υπέστη αποκόλληση του τένοντα του ορθού μηριαίου στη λεκάνη, τραυματισμός που τον αναγκάζει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, με την επέμβαση να πραγματοποιείται στη Λάρισα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ Νίκη Βόλου, ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης και επιστροφής του στους αγωνιστικούς χώρους υπολογίζεται στους έξι μήνες.

Ο τραυματισμός του Ομεονγκά προέκυψε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ομάδας, πριν από την αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος απέναντι στη Ζάκυνθο. Ο Στεφάν Ομεονγκά είχε αποκτηθεί από τη Νίκη Βόλου το περασμένο καλοκαίρι, προερχόμενος από τον Πανσερραϊκό. Μέχρι τη στιγμή του τραυματισμού του, είχε καταγράψει συνολικά 11 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας της Μαγνησίας, αποτελώντας βασικό στέλεχος του συλλόγου.

Θλάσεις για Λουκίνα και Παμλίδη

Εκτός από την μακροχρόνια απουσία του Στεφάν Ομεονγκά, η Νίκη Βόλου θα στερηθεί τις υπηρεσίες δύο ακόμα σημαντικών ποδοσφαιριστών της. Πρόκειται για τους Γιώργο Παμλίδη και Γιάννη Λουκίνα, οι οποίοι υπέστησαν θλάσεις. Και οι δύο παίκτες έχουν τεθεί νοκ άουτ για ένα διάστημα που εκτιμάται περίπου στις δύο εβδομάδες.

Οι θλάσεις αυτές σημαίνουν ότι οι Παμλίδης και Λουκίνας δεν θα είναι διαθέσιμοι για τον προπονητή, Αλέκο Βοσνιάδη, σε δύο σημαντικές αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, θα απουσιάσουν από τον εντός έδρας αγώνα της Νίκης Βόλου με τον ΠΑΣ Πύργο, καθώς και από το εκτός έδρας παιχνίδι εναντίον του ΠΑΟΚ Β, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η αγωνιστική πορεία της Νίκης Βόλου

Οι απώλειες αυτές έρχονται σε ένα κρίσιμο σημείο για τη Νίκη Βόλου, η οποία παρουσιάζει ανοδική πορεία στο πρωτάθλημα της Superbet League 2. Η ομάδα έχει καταφέρει να «χτίσει» ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί επτά αγώνων, το οποίο περιλαμβάνει πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες. Αυτό το σερί έχει επιτρέψει στη Νίκη Βόλου να καλύψει σημαντικό χαμένο έδαφος, μετά από ένα πολύ άσχημο ξεκίνημα στην αγωνιστική περίοδο.

Η ομάδα της Μαγνησίας έχει μπροστά της μια σημαντική αναμέτρηση τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 15:00, όπου θα υποδεχθεί τον ΠΑΣ Πύργο. Εάν καταφέρει να επικρατήσει σε αυτό το παιχνίδι, τότε θα βρεθεί σε απόσταση αναπνοής από τη 2η θέση της βαθμολογίας, ενισχύοντας σημαντικά τις ελπίδες της για τους στόχους που έχει θέσει στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko