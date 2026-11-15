Το Μαρούσι κυριάρχησε στα Ιωάννινα, με τον Γουόκερ να παίρνει τη «μάχη» των Τζόρνταν

Το Μαρούσι πανηγύρισε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη στα Ιωάννινα, επικρατώντας των Vikos Falcons με τελικό σκορ 104-93. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την εντυπωσιακή μονομαχία δύο παικτών με το όνομα Τζόρνταν, με τον Τζόρνταν Γουόκερ του Αμαρουσίου να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου εξασφάλισε τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα, λαμβάνοντας μια βαθμολογική ανάσα στη μάχη της παραμονής στην Stoiximan GBL.

Η επικράτηση του Αμαρουσίου και η βαθμολογική σημασία

Η νίκη του Αμαρουσίου επί των Vikos Falcons με 104-93 στα Ιωάννινα αποτελεί ένα αποτέλεσμα τεράστιας βαθμολογικής σημασίας. Η ομάδα των βορείων προαστίων, με αυτή την επικράτηση, πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα δίνει στο Μαρούσι σημαντική ώθηση στην προσπάθειά του να παραμείνει στην κατηγορία της Stoiximan GBL.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να διατηρήσουν τον έλεγχο της αναμέτρησης καθ' όλη τη διάρκειά της, ακόμα και όταν οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να μειώσουν τη διαφορά. Η υπεροχή τους φάνηκε και στα ριμπάουντ, όπου κυριάρχησαν με 48 έναντι 28 των αντιπάλων τους, δείχνοντας μεγαλύτερες λύσεις στο παιχνίδι τους.

Η «μονομαχία» των Τζόρνταν και οι επιδόσεις τους

Η βραδιά στα Ιωάννινα είχε ως κύριο χαρακτηριστικό την ξεχωριστή μονομαχία μεταξύ δύο παικτών που φέρουν το όνομα Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν Φλόιντ των Vikos Falcons πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας, σημειώνοντας 38 πόντους για τους γηπεδούχους. Από την πλευρά του Αμαρουσίου, ο Τζόρνταν Γουόκερ απάντησε με 36 πόντους, αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίθεση της ομάδας του.

Παρά την προσωπική υπεροχή του Τζόρνταν Φλόιντ στην επίθεση, η εντυπωσιακή του εμφάνιση δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης. Το Μαρούσι ήταν εκείνο που χαμογέλασε στο φινάλε, με τον Γουόκερ να συνεισφέρει καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του.

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα και ο ρόλος του Γιούτοφ

Το Μαρούσι έθεσε τις βάσεις για την επικράτησή του από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, με ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα. Ο νεοαποκτηθείς φόργουορντ, Τζάρορντ Γιούτοφ, ο οποίος είχε ανακοινωθεί μόλις μία ημέρα πριν την αναμέτρηση, συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στο νέο του περιβάλλον. Ευστόχησε σε τρία διαδοχικά τρίποντα από την ίδια γωνία, δίνοντας το έναυσμα για ένα γρήγορο προβάδισμα 12-3.

Με τον Τζόρνταν Γουόκερ να αναλαμβάνει στη συνέχεια πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίθεση, οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο με σημαντική διαφορά, προηγούμενοι με 18-32. Αυτό το δυναμικό ξεκίνημα επέτρεψε στο Μαρούσι να διατηρήσει το προβάδισμα και τον έλεγχο του ρυθμού του αγώνα.

Οι προσπάθειες των Vikos Falcons και οι απαντήσεις του Αμαρουσίου

Οι Vikos Falcons προσπάθησαν να αντιδράσουν στο δεύτερο δεκάλεπτο, καταφέρνοντας να περιορίσουν προσωρινά την απόσταση στους επτά πόντους, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 29-36. Ωστόσο, το Μαρούσι δεν επέτρεψε να αλλάξει η εικόνα του αγώνα. Οι Ντρέσελ και Κόνιαρης έδωσαν σημαντικές επιθετικές λύσεις, ανεβάζοντας ξανά τη διαφορά, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 41-55 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Η προσπάθεια των γηπεδούχων συνεχίστηκε και μετά την ανάπαυλα, με τον Φλόιντ να βρίσκει σταθερά τον δρόμο προς το καλάθι. Οι Falcons πλησίασαν εκ νέου στους έξι πόντους (56-62), δημιουργώντας νέα δεδομένα στην αναμέτρηση. Η απάντηση του Αμαρουσίου ήρθε άμεσα, με πρωταγωνιστές τους Ντρέσελ και ΝτεΣόουζα, οι οποίοι οδήγησαν σε ένα σερί 8-0. Αυτό το σερί επανέφερε τη διαφορά στους 14 πόντους (56-70), επιτρέποντας στους φιλοξενούμενους να διατηρήσουν το προβάδισμά τους.

Η ένταση στο φινάλε της τρίτης περιόδου

Το φινάλε της τρίτης περιόδου σημαδεύτηκε από ένα περιστατικό έντασης. Είκοσι δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ένα φάουλ του Γόντικα στον Τζόρνταν Γουόκερ προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Έλληνα φόργουορντ των Falcons. Ως αποτέλεσμα, ο Γόντικας αποβλήθηκε από την αναμέτρηση με δύο τεχνικές ποινές.

Επιπλέον, τεχνική ποινή χρεώθηκε και στον πάγκο των Vikos Falcons λόγω των αντιδράσεων. Ο Τζόρνταν Γουόκερ αξιοποίησε τις βολές που προέκυψαν από το φάουλ και τις τεχνικές ποινές, συνεισφέροντας περαιτέρω στο σκορ της ομάδας του και ενισχύοντας το προβάδισμα του Αμαρουσίου.

Με πληροφορίες από: Athletiko