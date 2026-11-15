Αλεξάντερ Ζβέρεφ: Νικηφόρα πρεμιέρα στα ATP Finals στο Τορίνο

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ξεκίνησε με νίκη την πορεία του στα ATP Finals, που διεξάγονται στο Τορίνο. Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε του Ράφα Χόδαρ με 2-0 σετ, με σκορ 6-4, 6-4, στο παιχνίδι που άνοιξε τη δράση της διοργάνωσης. Ο Ζβέρεφ, ο οποίος είναι 29 ετών, είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης απέναντι στον 20χρονο Ισπανό αντίπαλό του, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση στη διοργάνωση.

Η πορεία του Ζβέρεφ και οι φιλοδοξίες του

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο 29χρονος Γερμανός πρωταθλητής, έκανε μια νικηφόρα έναρξη στα ATP Finals του Τορίνο. Η φετινή χρονιά, το 2026, υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχημένη για τον Ζβέρεφ, καθώς κατέκτησε τους πρώτους του τίτλους σε Grand Slam διοργανώσεις. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε νικητής αρχικά στο Roland Garros και στη συνέχεια στο US Open, επιτεύγματα που σηματοδότησαν σημαντική άνοδο στην καριέρα του.

Χάρη σε αυτές τις διακρίσεις, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ανέβησε για πρώτη φορά στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, φτάνοντας στο Νο.1. Στην πόλη του Πεδεμόντιου, όπου διεξάγονται τα ATP Finals, ο Γερμανός τενίστας φιλοδοξεί να προσθέσει έναν ακόμα σημαντικό τίτλο στην πλούσια συλλογή του. Στοχεύει στην κατάκτηση του τρίτου του τίτλου στα ATP Finals, έχοντας ήδη στεφθεί πρωταθλητής το 2018 και το 2021.

Ο Ράφα Χόδαρ και η παρθενική του εμφάνιση

Απέναντι στον έμπειρο Αλεξάντερ Ζβέρεφ βρέθηκε ο νεαρός Ισπανός τενίστας, Ράφα Χόδαρ. Ο Χόδαρ, σε ηλικία 20 ετών, πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση στη συγκεκριμένη διοργάνωση, τα ATP Finals. Παρά την προσπάθειά του και την παρθενική του συμμετοχή σε ένα τόσο υψηλού επιπέδου τουρνουά, ο Γερμανός αντίπαλός του διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης από την αρχή μέχρι το τέλος.

Η εξέλιξη του πρώτου σετ της αναμέτρησης

Στο πρώτο σετ του αγώνα, ο Ράφα Χόδαρ κατάφερε αρχικά να διατηρήσει ένα προβάδισμα ενός game, φτάνοντας το σκορ στο 3-2 υπέρ του. Ωστόσο, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ αντέδρασε άμεσα. Με ένα love game, ο Γερμανός ισοφάρισε το σκορ σε 4-4, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του.

Στη συνέχεια, ο Ζβέρεφ πέτυχε το πρώτο του break στον αγώνα, προσπερνώντας τον Χόδαρ με 4-3. Με ένα νέο love game, ο Γερμανός κατάφερε να φτάσει στο 5-3. Τελικά, επιστρέφοντας από το 15-40 στο 10ο game του σετ, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-4, παίρνοντας το προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Η επικράτηση του Ζβέρεφ στο δεύτερο σετ

Στο δεύτερο σετ, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ συνέχισε να επιδεικνύει την ανωτερότητά του. Πέτυχε ένα νέο break στο τρίτο game του σετ, ανεβάζοντας το σκορ σε 2-1 υπέρ του. Αμέσως μετά, ο Γερμανός τενίστας ξέφυγε με 3-1, εδραιώνοντας το προβάδισμά του.

Καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου σετ, ο Ζβέρεφ δεν βρέθηκε αντιμέτωπος με κανένα break point από τον αντίπαλό του, διατηρώντας το σερβίς του με άνεση. Με ένα ακόμα love game στο 10ο game, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έφτασε στο τελικό 6-4, εξασφαλίζοντας έτσι την τελική επικράτηση στον αγώνα και τη νικηφόρα πρεμιέρα του στη διοργάνωση των ATP Finals.

Ο όμιλος «John McEnroe» και οι επόμενες αναμετρήσεις

Ο αγώνας μεταξύ του Αλεξάντερ Ζβέρεφ και του Ράφα Χόδαρ αποτέλεσε την εναρκτήρια αναμέτρηση για τον όμιλο «John McEnroe» των ATP Finals. Η πρώτη αγωνιστική του ομίλου αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής, στις 15 Νοεμβρίου. Η ώρα έναρξης για την τελευταία αναμέτρηση της ημέρας έχει οριστεί στις 21:30.

Το παιχνίδι που θα συμπληρώσει την πρώτη αγωνιστική του ομίλου «John McEnroe» θα είναι αυτό ανάμεσα στον Μπεν Σέλτον και στον Αρτουρ Φις. Μετά την ολοκλήρωση και αυτής της αναμέτρησης, θα διαμορφωθεί η αρχική κατάταξη στον όμιλο, με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ να έχει ήδη καταγράψει την πρώτη του νίκη και τους πρώτους του βαθμούς στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta