Ο Ροναλντίνιο επέστρεψε ως βασικός στη Ραβένα και αποθεώθηκε

Έντεκα χρόνια μετά την τελευταία του επίσημη συμμετοχή, ο Ροναλντίνιο ετοιμάζεται να πατήσει ξανά το χορτάρι σε επαγγελματικό αγώνα. Ο τεράστιος «μάγος» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως χαρακτηρίζεται, συμπεριλήφθηκε στην αρχική ενδεκάδα της Ραβένα, στην τρίτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, προκαλώντας τεράστιο ενθουσιασμό στην ιταλική πόλη.

Ο 46χρονος Βραζιλιάνος θα αγωνιστεί στο ντέρμπι με τη Φορλί, που διεξάγεται την Κυριακή (15/11) στο «Μπρούνο Μπενέλι», στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Serie C.

Η μεγάλη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους

Η τελευταία επίσημη εμφάνιση του Ροναλντίνιο είχε καταγραφεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2015, φορώντας τη φανέλα της Φλουμινένσε. Έκτοτε, ο Βραζιλιάνος αστέρας είχε απομακρυνθεί από τους επαγγελματικούς αγώνες, με την επιστροφή του να αποτελεί ένα γεγονός που περίμεναν πολλοί φίλοι του ποδοσφαίρου.

Τώρα, έντεκα χρόνια μετά, ο Ροναλντίνιο, σε ηλικία 46 ετών, επιστρέφει στους αγωνιστικούς χώρους, φορώντας τη φανέλα της Ραβένα. Η ομάδα αυτή αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, τη Serie C, και η παρουσία του Βραζιλιάνου αναμένεται να δώσει νέα πνοή και προβολή στο πρωτάθλημα.

Βασικός στο ντέρμπι με τη Φορλί

Ο προπονητής της Ραβένα, Αντρέα Μαντορλίνι, επέλεξε να συμπεριλάβει τον Ροναλντίνιο στην αρχική ενδεκάδα για το κρίσιμο ντέρμπι με τη Φορλί. Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στις ικανότητες του Βραζιλάνου, παρά την απουσία του από τους επαγγελματικούς αγώνες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο αγώνας διεξάγεται την Κυριακή (15/11) στο γήπεδο «Μπρούνο Μπενέλι», ως μέρος της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Serie C. Η αναμέτρηση αυτή έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία λόγω της επανεμφάνισης του Ροναλντίνιο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον όχι μόνο των φιλάθλων της περιοχής αλλά και του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού κοινού.

Ο ρόλος του στο γήπεδο και η προετοιμασία

Ο Αντρέα Μαντορλίνι τοποθέτησε τον Ροναλντίνιο στο αριστερό άκρο της επιθετικής τριάδας της Ραβένα. Ο Βραζιλιάνος θα αγωνιστεί μαζί με τους Ράμπι και Ντα Πότσο, δημιουργώντας μια επιθετική γραμμή που αναμένεται να προσφέρει θέαμα και αποτελεσματικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ροναλντίνιο είχε προλάβει να πραγματοποιήσει μόλις μία ομαδική προπόνηση με τη Ραβένα, το Σάββατο (14/11). Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια αυτής της προπόνησης, εντυπωσίασε τους πάντες με την τεχνική του κατάρτιση, δείχνοντας ότι διατηρεί ακόμα ένα μεγάλο μέρος των ικανοτήτων που τον ανέδειξαν σε παγκόσμιο αστέρα.

Παγκόσμια προβολή και αποθέωση

Η παρουσία του Ροναλντίνιο έχει προκαλέσει τεράστιο ενθουσιασμό στην ιταλική πόλη, με τον κόσμο να περιμένει με ανυπομονησία την επιστροφή ενός ποδοσφαιριστή που σημάδεψε μία ολόκληρη εποχή. Το παιχνίδι έχει αποκτήσει παγκόσμια προβολή, με τα φώτα της δημοσιότητας να είναι στραμμένα στο «Μπρούνο Μπενέλι».

Ο άλλοτε αστέρας της Μπαρτσελόνα και της Μίλαν επιστρέφει φορώντας το αγαπημένο του «10», έναν αριθμό που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την καριέρα του και τις μαγικές του στιγμές. Η Ραβένα, μάλιστα, επιστράτευσε ακόμη και ειδική τηλεοπτική κάμερα, αφιερωμένη αποκλειστικά στις κινήσεις του, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη σημασία που δίνεται στην παρουσία του.

Η αποθέωση ήταν άμεση και καθολική. Με το που βγήκε για ζέσταμα, όλο το γήπεδο τον αποθέωσε, με τον ίδιο να ανταποδίδει με ένα ζεστό χειροκρότημα και μία υπόκλιση. Αυτή η θερμή υποδοχή δείχνει την αγάπη και τον σεβασμό που τρέφει το κοινό για τον Βραζιλιάνο «μάγο» του ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Athletiko