Ο Τζάνι Ινφαντίνο ενισχύει τη θέση του ενόψει των εκλογών της FIFA

Ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Τζάνι Ινφαντίνο, φαίνεται να έχει ανακτήσει τον έλεγχο της FIFA, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Μια εκτεταμένη διεθνής περιοδεία σε περισσότερες από 30 χώρες, η δημόσια στήριξη από ισχυρά ποδοσφαιρικά μπλοκ και η υπόσχεση για σημαντικά αυξημένη χρηματοδότηση προς τις εθνικές ομοσπονδίες έχουν αλλάξει τους συσχετισμούς υπέρ του. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από μια περίοδο κατά την οποία ο Ινφαντίνο είχε βρεθεί αντιμέτωπος με μια σπάνια συμμαχία επικριτών από την Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια Αμερική.

Η εντατική εκστρατεία επαφών

Η απάντηση του προέδρου της FIFA στην αρχική κρίση ήταν μια εντατική εκστρατεία επαφών. Από τον Αύγουστο, ο Τζάνι Ινφαντίνο επισκέφθηκε περισσότερες από 30 χώρες και περιοχές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Ασία και την Καραϊβική. Οι επισκέψεις του περιλάμβαναν συναντήσεις με πολιτικούς ηγέτες, εγκαίνια εγκαταστάσεων και παρουσία σε αναπτυξιακά έργα.

Μεταξύ των χωρών που επισκέφθηκε ήταν το Μπουτάν, όπου συναντήθηκε με τον βασιλιά, τον πρωθυπουργό και τον επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Ταξίδεψε επίσης στη Μογγολία, στον Λίβανο, στο Μπανγκλαντές, στο Χονγκ Κονγκ, στο Βιετνάμ και στο Ουζμπεκιστάν. Η πολιτική σημασία αυτών των επαφών είναι μεγάλη, καθώς καθεμία από τις 211 εθνικές ομοσπονδίες διαθέτει μία ψήφο στη FIFA, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την οικονομική ισχύ της χώρας.

Η αρχική κρίση και η στροφή των συμμαχιών

Η κρίση είχε ξεσπάσει μετά την αποκάλυψη του σχεδίου FIFA Forward Enterprise. Το σχέδιο αυτό προέβλεπε τη συγκέντρωση των εμπορικών δραστηριοτήτων της FIFA σε μια νέα εταιρική δομή και την πιθανή παραχώρηση μειοψηφικού ποσοστού, έως 20%, σε ιδιώτες επενδυτές. Τότε, η UEFA, η Concacaf και η AFC είχαν αντιδράσει έντονα, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα περιόριζε τον έλεγχο των ομοσπονδιών στα εμπορικά δικαιώματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η πρόταση τελικά εγκαταλείφθηκε, αλλά η κοινή αντίδραση είχε δημιουργήσει για πρώτη φορά ένα ευρύ μέτωπο αμφισβήτησης της ηγεσίας του Ινφαντίνο. Ωστόχος, οι συσχετισμοί έχουν πλέον αλλάξει. Ο πρόεδρος της FIFA έχει εξασφαλίσει τη στήριξη της Ασιατικής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας (AFC) και της Ένωσης Ποδοσφαίρου Καραϊβικής (CFU).

Οι νέες συμμαχίες και η δημόσια στήριξη

Η στροφή είναι αξιοσημείωτη, καθώς τόσο η AFC, με 46 μέλη, όσο και η CFU, που εκπροσωπεί 25 ομοσπονδίες, είχαν συμμετάσχει αρχικά στην κριτική για το επενδυτικό σχέδιο. Η AFC ανακοίνωσε ότι στηρίζει την επανεκλογή του Ινφαντίνο, ενώ στις 6 Νοεμβρίου ανάλογη θέση έλαβε και η CFU. Η Concacaf, η οποία επίσης είχε βρεθεί απέναντι στον Ινφαντίνο, δεν αναφέρεται πλέον ως μέρος της συμμαχίας των επικριτών.

Αυτές οι δημόσιες δηλώσεις στήριξης από δύο σημαντικά ποδοσφαιρικά μπλοκ ενισχύουν σημαντικά τη θέση του Ινφαντίνο ενόψει των επερχόμενων εκλογών. Η στρατηγική των προσωπικών επαφών και η εξασφάλιση της υποστήριξης από τις εθνικές ομοσπονδίες αποδεικνύονται καθοριστικές για την ανατροπή του κλίματος που είχε δημιουργηθεί.

Η πρόταση για αυξημένη χρηματοδότηση

Παράλληλα με τις διπλωματικές κινήσεις, η FIFA πρότεινε και μια σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης προς τις εθνικές ομοσπονδίες. Συγκεκριμένα, προτείνεται να αυξηθεί από 10 σε 25 εκατομμύρια δολάρια η χρηματοδότηση κάθε εθνικής ομοσπονδίας για την τετραετία 2027-2030. Αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο ενός συνολικού προγράμματος ύψους 6,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Για μικρότερες ποδοσφαιρικές αγορές, τα πρόσθετα αυτά κονδύλια μπορούν να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή και αναβάθμιση γηπέδων, την ανάπτυξη προπονητικών εγκαταστάσεων, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων για νέους. Η πρόταση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για τις ομοσπονδίες, ενισχύοντας περαιτέρω την υποστήριξη προς τον Τζάνι Ινφαντίνο.

Με πληροφορίες από: Topontiki