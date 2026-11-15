Ο Γιούλιαν Ντράξλερ βρήκε την «ποδοσφαιρική του Ιθάκη» στο Κατάρ

Ο Γιούλιαν Ντράξλερ, ένας ποδοσφαιριστής που κάποτε θεωρήθηκε ένα από τα σπουδαιότερα ταλέντα του γερμανικού ποδοσφαίρου, έχει βρει τη νέα του ποδοσφαιρική «Ιθάκη» στα γήπεδα του Κατάρ. Στα 33 του χρόνια, ο Γερμανός μεσοεπιθετικός αγωνίζεται στην Αλ Αχλί, όπου διανύει την τέταρτη διαδοχική του σεζόν. Εκεί, έχει ανακτήσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, μακριά από την πίεση των μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Η πορεία από τη Σάλκε στην κορυφή της Ευρώπης

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Γιούλιαν Ντράξλερ ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο από τη Σάλκε, όπου συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό σε πολύ νεαρή ηλικία. Οι ικανότητές του ήταν εμφανείς από νωρίς, καθώς διέθετε εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, ποδοσφαιρική ευφυΐα και την ικανότητα να δημιουργεί κινδύνους από το πουθενά. Το όνομά του φιγουράριζε στις μεταγραφικές λίστες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών συλλόγων, καθώς θεωρούνταν ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της Γερμανίας.

Μετά την επιτυχημένη του θητεία στη Σάλκε, ο Ντράξλερ μεταπήδησε στη Βόλφσμπουργκ, συνεχίζοντας να αναδεικνύει το ταλέντο του. Αυτές οι εμφανίσεις οδήγησαν στο επόμενο μεγάλο βήμα της καριέρας του, που τον έφερε σε έναν από τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης.

Το πέρασμα από την Παρί Σεν Ζερμέν

Τον Ιανουάριο του 2017, ο Γιούλιαν Ντράξλερ πραγματοποίησε τη μεγάλη μεταγραφή στην Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία δαπάνησε περίπου 36 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Στο Παρίσι, ο Γερμανός μεσοεπιθετικός είχε την ευκαιρία να πανηγυρίσει τίτλους και να συνυπάρξει με ορισμένους από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη. Ωστόσο, παρά τις αρχικές προσδοκίες, σταδιακά έχασε τη θέση του στο βασικό σχήμα της ομάδας.

Η προσπάθεια για επανεκκίνηση μέσω ενός δανεισμού στην Μπενφίκα δεν άλλαξε ουσιαστικά τα δεδομένα για τον Ντράξλερ. Η πορεία του στην Ευρώπη, αν και γεμάτη διακρίσεις, δεν εξελίχθηκε ακριβώς όπως αναμενόταν, οδηγώντας τον σε μια σημαντική απόφαση για το μέλλον του.

Διεθνείς διακρίσεις με τη Γερμανία

Πέρα από τη συλλογική του πορεία, ο Γιούλιαν Ντράξλερ έχει να επιδείξει σημαντικές διακρίσεις και με την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Το 2014, ως μέλος της «Νάσιοναλμανσαφτ», κατέκτησε το Μουντιάλ, μια από τις κορυφαίες επιτυχίες στην καριέρα ενός ποδοσφαιριστή. Αυτή η διάκριση τον καθιέρωσε ως έναν παίκτη διεθνούς κλάσης.

Επιπλέον, το 2017, ο Ντράξλερ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του Confederations Cup, οδηγώντας τη χώρα του ως αρχηγός στην κατάκτηση του τροπαίου. Οι επιδόσεις του σε αυτές τις διοργανώσεις υπογράμμισαν την αξία του και την ικανότητά του να πρωταγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο.

Η νέα αρχή στο Κατάρ με την Αλ Αχλί

Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο Γιούλιαν Ντράξλερ πήρε την απόφαση να μετακομίσει στο Κατάρ, εντασσόμενος στο δυναμικό της Αλ Αχλί. Στην ομάδα του Κατάρ, ο Γερμανός μεσοεπιθετικός βρήκε ξανά τον πρωταγωνιστικό ρόλο που αναζητούσε. Διανύει ήδη την τέταρτη διαδοχική του σεζόν στην Αλ Αχλί και παραμένει βασικό κομμάτι της ομάδας.

Οι επιδόσεις του στο Κατάρ είναι αξιοσημείωτες. Την περίοδο 2024-25, σημείωσε 12 γκολ στο πρωτάθλημα, δείχνοντας την επιθετική του συμβολή. Στο φετινό πρωτάθλημα, έχει καταγράψει τρία γκολ και μία ασίστ σε εννέα συμμετοχές, όλες ως βασικός, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του για την ομάδα του.

Ανανέωση συμβολαίου και ηρεμία

Η εμπιστοσύνη της Αλ Αχλί στον Γιούλιαν Ντράξλερ επισφραγίστηκε τον Ιανουάριο του 2025, όταν ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Αυτή η εξέλιξη δείχνει την αμοιβαία ικανοποίηση και την επιθυμία του παίκτη να παραμείνει στην ομάδα του Κατάρ.

Μακριά από την πίεση και τις τεράστιες προσδοκίες που κάποτε συνόδευαν το όνομά του στην Ευρώπη, ο Ντράξλερ συνεχίζει να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο. Η Ευρώπη μπορεί πλέον να μην παρακολουθεί κάθε του κίνηση με την ίδια ένταση, αλλά ο ίδιος έχει βρει την ηρεμία και την αγωνιστική του ευτυχία στο Κατάρ.

Με πληροφορίες από: Athletiko