Οριστικά εκτός με τη Σερβία ο Δημήτρης Κουρμπέλης

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν θα αγωνιστεί στην επικείμενη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Σερβία, η οποία είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 21:45, στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Την οριστική απουσία του διεθνούς μέσου επιβεβαίωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου πριν από τον αγώνα. Ο Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε σε μυϊκές ενοχλήσεις που ταλαιπωρούν τον ποδοσφαιριστή, καθιστώντας τον μη διαθέσιμο για το κρίσιμο παιχνίδι.

Οριστική απουσία του Κουρμπέλη

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο αμυντικός χαφ του Αστέρα AKTOR, τέθηκε οριστικά εκτός των πλάνων του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία. Η ενημέρωση έγινε από τον ίδιο τον ομοσπονδιακό τεχνικό στη συνέντευξη Τύπου, όπου ξεκαθάρισε την κατάσταση του ποδοσφαιριστή. Ο Κουρμπέλης δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τη «γαλανόλευκη» στην προσπάθειά της.

Ο διεθνής μέσος, ο οποίος αγωνίζεται στον Αστέρα Τρίπολης, αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας που τον αναγκάζει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Η απόφαση να μην αγωνιστεί ελήφθη προκειμένου να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η κατάστασή του, παρά το γεγονός ότι το μέγεθος του προβλήματος δεν χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα μεγάλο.

Το ιστορικό των ενοχλήσεων

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης αντιμετώπιζε πρόβλημα από την Κυριακή, με ένα διάστρεμμα να τον ταλαιπωρεί την περασμένη εβδομάδα. Παρόλα αυτά, μία ημέρα πριν τον αγώνα με την Ολλανδία, ο ποδοσφαιριστής κατάφερε να «βγάλει» ολόκληρο το πρόγραμμα της προπόνησης, δείχνοντας σημάδια βελτίωσης και ετοιμότητας.

Ωστόσο, ο λόγος της απουσίας του από τον αγώνα με τη Σερβία δεν είναι το αρχικό διάστρεμμα. Κατά τη διάρκεια του ζεστάματος πριν την αναμέτρηση με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, ο Κουρμπέλης αισθάνθηκε ξαφνικές μυϊκές ενοχλήσεις στον δικέφαλο. Αυτές οι ενοχλήσεις δεν του επέτρεψαν να ξεκινήσει στον αγώνα, με τη θέση του στο αρχικό σχήμα να παίρνει ο Τριάντης.

Η θέση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη, ήταν σαφής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Κουρμπέλης στο ζέσταμα με την Ολλανδία αισθάνθηκε κάποιες μυϊκές ενοχλήσεις και δεν μας άφηναν περιθώρια. Τις έχει ακόμα, όχι σε ιδιαίτερο βαθμό, όμως δεν θα είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι με τη Σερβία».

Ο προπονητής της «γαλανόλευκης» τόνισε πως, παρόλο που οι ενοχλήσεις δεν είναι σε μεγάλο βαθμό, προτιμήθηκε να μείνει εκτός πλάνων για την αναμέτρηση. Ο Κουρμπέλης, μάλιστα, παρακολούθησε την τελευταία προπόνηση της Εθνικής στο Πανθεσσαλικό στάδιο από τον πάγκο, επιβεβαιώνοντας την αδυναμία του να συμμετάσχει ενεργά.

Επιστροφές και υπόλοιπες απουσίες

Ενώ ο Δημήτρης Κουρμπέλης τίθεται εκτός, η Εθνική Ελλάδας θα έχει στη διάθεσή της δύο σημαντικούς ποδοσφαιριστές που επιστρέφουν. Πρόκειται για τους Σάλιακα και Ζαφείρη, οι οποίοι ήταν τιμωρημένοι και πλέον είναι ξανά διαθέσιμοι για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η επιστροφή τους προσφέρει επιπλέον επιλογές στον πάγκο της ομάδας.

Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, πέραν της απουσίας του Κουρμπέλη, δεν υπάρχουν άλλες σοβαρές απώλειες στην ομάδα. Ο Γιοβάνοβιτς ανέφερε μόνο «λίγη κούραση» ως γενικότερο ζήτημα που ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν κάποιοι παίκτες, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την αγωνιστική τους ετοιμότητα για τον αγώνα με τη Σερβία.

Η αναμέτρηση με τη Σερβία

Η Εθνική Ελλάδας καλείται να δείξει αντίδραση στην αναμέτρηση με τη Σερβία, όπως υπογράμμισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης 21:45, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, αποτελώντας μια σημαντική πρόκληση για την ελληνική ομάδα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός επικεντρώθηκε στην ανάγκη για μια δυναμική εμφάνιση από τους παίκτες του, παρά τις απουσίες και τις ενοχλήσεις. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί ευκαιρία για την Εθνική να επιδείξει την αγωνιστική της ποιότητα και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta