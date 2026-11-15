Ένα ασυνήθιστο περιστατικό έλαβε χώρα στο παρκέ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ Βίκου Ιωαννίνων και Αμαρουσίου, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Greek Basketball League. Πρωταγωνιστής ήταν ο προπονητής του Αμαρουσίου, Ηλίας Παπαθεοδώρου, ο οποίος, εκνευρισμένος από την εικόνα της ομάδας του, πέταξε το πινακάκι των οδηγιών του. Η κίνηση αυτή είχε απρόβλεπτη συνέχεια, καθώς ένας διαιτητής πάτησε πάνω στο πινακάκι, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο γήπεδο.

Η κρίσιμη αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής

Ο αγώνας μεταξύ του Βίκου Ιωαννίνων και του Αμαρουσίου διεξήχθη για την 7η αγωνιστική της Greek Basketball League, σε ένα παιχνίδι που από την αρχή είχε ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο ομάδες. Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από ένταση και πάθος, καθώς και οι δύο σύλλογοι βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Η ανάγκη για βαθμούς ήταν εμφανής και για τις δύο πλευρές, γεγονός που συνέβαλε στη δημιουργία ενός κλίματος αγωνιστικής πίεσης. Ο Βίκος Ιωαννίνων υποδέχθηκε το Μαρούσι, με τους αθλητές να δίνουν τη μάχη τους για ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους βοηθούσε στην πορεία τους στη διοργάνωση.

Ο εκνευρισμός του Ηλία Παπαθεοδώρου

Το απρόοπτο σκηνικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου της αναμέτρησης. Ο προπονητής του Αμαρουσίου, Ηλίας Παπαθεοδώρου, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόδοση των παικτών του. Η εικόνα της ομάδας του στο παρκέ, σε συνδυασμό με ένα συγκεκριμένο συμβάν, οδήγησε στην αντίδρασή του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαθεοδώρου εκνευρίστηκε με τους παίκτες του για ένα εύκολο καλάθι που δέχθηκε η ομάδα του. Αυτό το γεγονός στάθηκε η αφορμή για να εκδηλωθεί ο έντονος εκνευρισμός του προπονητή, ο οποίος δεν κατάφερε να ελέγξει τα συναισθήματά του εκείνη τη στιγμή.

Το πινακάκι στο παρκέ και η πτώση του διαιτητή

Ως αποτέλεσμα του έντονου εκνευρισμού του, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου πέταξε το πινακάκι των οδηγιών του στο παρκέ. Η κίνηση αυτή, αν και στιγμιαία, είχε μια απρόβλεπτη και άτυχη συνέχεια για έναν από τους διαιτητές της αναμέτρησης, ο οποίος βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή.

Ο διαιτητής, ο οποίος περνούσε εκείνη την ώρα μπροστά από τον πάγκο του Αμαρουσίου, πάτησε πάνω στο πινακάκι που είχε μόλις πέσει. Αμέσως έχασε την ισορροπία του, γλίστρησε και έπεσε στο γήπεδο, προκαλώντας την έκπληξη και την ανησυχία όλων των παρευρισκομένων. Το περιστατικό αυτό προσέθεσε μια επιπλέον διάσταση έντασης στο ήδη φορτισμένο κλίμα του αγώνα.

Η επιβολή τεχνικής ποινής

Το απρόοπτο αυτό γεγονός είχε άμεσες συνέπειες για τον προπονητή του Αμαρουσίου. Οι διαιτητές της αναμέτρησης, κρίνοντας την ενέργεια του Ηλία Παπαθεοδώρου, προχώρησαν στην επιβολή τεχνικής ποινής εις βάρος του.

Η τεχνική ποινή επιβλήθηκε ως συνέπεια της ενέργειας του κ. Παπαθεοδώρου να πετάξει το πινακάκι στο παρκέ, μια κίνηση που θεωρήθηκε αντιαθλητική και αντίθετη στους κανονισμούς του παιχνιδιού. Ο προπονητής δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του, με αποτέλεσμα την τιμωρία του από τους διαιτητές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit