Ισοπαλία στον Λαιμό: Βουλιαγμένη και Απόλλων Σμύρνης μοιράστηκαν τους βαθμούς

Σε ένα παιχνίδι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, η Βουλιαγμένη και ο Απόλλων Σμύρνης αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 16-16. Το ντέρμπι κορυφής της 8ης αγωνιστικής της Waterpolo League ανδρών φιλοξενήθηκε στον Λαιμό και έριξε την αυλαία της αγωνιστικής, προσφέροντας πλούσιο θέαμα και ανατροπές. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να σώσουν τον βαθμό της ισοπαλίας με δύο γκολ στα τελευταία 67 δευτερόλεπτα.

Η συναρπαστική εξέλιξη του αγώνα

Ο Απόλλων Σμύρνης ήταν αυτός που πήρε αρχικά το προβάδισμα στο παιχνίδι. Στις αρχές της δεύτερης περιόδου, ο Ρομπόπουλος σκόραρε, δίνοντας στους φιλοξενούμενους διαφορά δύο γκολ, ανεβάζοντας το σκορ στο 5-3. Η Βουλιαγμένη αντέδρασε και κατάφερε να προσπεράσει με 6-5, όμως η απάντηση του Απόλλωνα ήταν άμεση, με ένα σερί 3-0 που έφερε το σκορ στο 8-6 υπέρ του.

Οι «μπέμπηδες» δεν το έβαλαν κάτω και με τρία γκολ από τον Νίκο Καστρινάκη, η Βουλιαγμένη πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ, προηγούμενη με 10-9. Ο ίδιος παίκτης ήταν αυτός που ισοφάρισε αργότερα σε 11-11, διατηρώντας την αγωνία. Οι δύο ομάδες μπήκαν στο τελευταίο οκτάλεπτο από κοινό σημείο εκκίνησης, με το σκορ να είναι 12-12, προϊδεάζοντας για ένα δραματικό φινάλε.

Δραματικό φινάλε με ανατροπές

Στην τελευταία περίοδο, ο Βάβιτς του Απόλλωνα Σμύρνης πήρε την σκυτάλη, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του με 13-12 και αργότερα με 14-13, περίπου τρία λεπτά και 32 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Οι Κεχαλάρης και Λασκαρίδης διεύρυναν το προβάδισμα των φιλοξενούμενων, φέρνοντας το σκορ στο 16-14, μόλις δύο λεπτά και πέντε δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. Σε εκείνο το σημείο, ο Απόλλων Σμύρνης πίστεψε ότι θα έφευγε με το πολύτιμο τρίποντο από τον Λαιμό.

Ωστόσο, η Βουλιαγμένη είχε τη δική της απάντηση. Ο Τε Ριέλε μείωσε σε 16-15, εκμεταλλευόμενος έναν παίκτη παραπάνω, ένα λεπτό και επτά δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Στην τελευταία της επίθεση, η Βουλιαγμένη έπαιξε με επτά παίκτες και χωρίς τερματοφύλακα. Ο Σπάιτς ήταν αυτός που ισοφάρισε από τα δύο μέτρα σε 16-16, δέκα δευτερόλεπτα πριν την εκπνοή. Ο Απόλλων επιχείρησε επίσης την τελευταία του επίθεση με επτά παίκτες, με τον Μπογκντάνοβιτς να παίρνει το σουτ της νίκης στην εκπνοή, αλλά ο Μάνος Ανδρεάδης απέκρουσε, διατηρώντας την ισοπαλία.

Οι πρωταγωνιστές του αγώνα

Στον αγώνα ξεχώρισαν αρκετοί παίκτες και από τις δύο ομάδες. Για τη Βουλιαγμένη, ο Νίκος Καστρινάκης ήταν ο πρώτος σκόρερ με έξι τέρματα, ενώ ο Τρούλος και ο Τε Ριέλε συνεισέφεραν με τρία γκολ ο καθένας. Ένα γκολ σημείωσαν οι Τόττης, Σπάιτς, Σγουρίδης και Παπανικολάου. Την ομάδα της Βουλιαγμένης κοουτσάρισε ο Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς, ενώ στο τέρμα βρέθηκε ο Μάνος Ανδρεάδης, ο οποίος πραγματοποίησε και την κρίσιμη απόκρουση στο τέλος.

Από την πλευρά του Απόλλωνα Σμύρνης, οι Κεχαλάρης και Βάβιτς ήταν οι κορυφαίοι σκόρερ με τέσσερα γκολ ο καθένας. Ο Μπογκντάνοβιτς και ο Μουρίκης σημείωσαν από δύο τέρματα, ενώ ένα γκολ πέτυχαν οι Καπότσης, Λασκαρίδης, Ρομπόπουλος και Γαρδίκας. Προπονητής του Απόλλωνα Σμύρνης ήταν ο Τεό Λοράντος.

Βαθμολογικές προεκτάσεις της ισοπαλίας

Με τον βαθμό της ισοπαλίας, η Βουλιαγμένη κατάφερε να παραμείνει μόνη στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Waterpolo League ανδρών. Από την άλλη πλευρά, ο Απόλλων Σμύρνης έχασε μια σημαντική ευκαιρία να φέρει τριπλή ισοβαθμία στην τρίτη θέση, κάτι που θα άλλαζε τα δεδομένα στην κορυφή του πρωταθλήματος. Το αποτέλεσμα διατηρεί την αγωνία για τη συνέχεια της διοργάνωσης, με τις ομάδες να συνεχίζουν την προσπάθειά τους για την κατάκτηση των υψηλών θέσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta