Η Βούλα Πατουλίδου για Οδυσσέα Δήμα: «Δεν με έπεισε η συγγνώμη του»

Η Ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τη σύλληψη του Οδυσσέα Δήμα για την υπόθεση ντόπινγκ στην άρση βαρών, ασκώντας σκληρή κριτική. Η ίδια αμφισβήτησε την ειλικρίνεια της δημόσιας συγγνώμης του και άφησε αιχμές για τη στάση του αδελφού του, Πύρρου Δήμα. Η Πατουλίδου εξέφρασε την απογοήτευσή της για το γεγονός, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα επιπλέον αρνητικό περιστατικό για τον ελληνικό αθλητισμό.

Η κριτική της Βούλας Πατουλίδου

Η Βούλα Πατουλίδου χαρακτήρισε το περιστατικό με τον Οδυσσέα Δήμα ως «ένα επιπλέον πάρα πολύ άσχημο γεγονός». Υπογράμμισε ότι αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από αρνητικά συμβάντα που έχουν πλήξει τον ελληνικό αθλητισμό, αναφέροντας συγκεκριμένα σκάνδαλα που έχουν προηγηθεί στο μπάσκετ και το χάντμπολ. Η Ολυμπιονίκης, με την τοποθέτησή της, θέλησε να τονίσει την ευρύτερη εικόνα της παρανομίας που, όπως είπε, «υπάρχει παντού».

Η κριτική της ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή, καθώς δεν περιορίστηκε μόνο στο πρόσωπο του Οδυσσέα Δήμα, αλλά επεκτάθηκε και στις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν. Η Πατουλίδου εξέφρασε την ανησυχία της για την επανάληψη τέτοιων φαινομένων, τα οποία, όπως φαίνεται, θεωρεί ότι υπονομεύουν το κύρος του αθλητισμού.

Αμφισβητούμενη συγγνώμη Οδυσσέα Δήμα

Ιδιαίτερα επικριτική ήταν η Βούλα Πατουλίδου αναφορικά με τη δημόσια συγγνώμη που ζήτησε ο Οδυσσέας Δήμας. Ο ίδιος είχε ζητήσει συγγνώμη από τον αδελφό του και την οικογένειά του μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση ντόπινγκ. Ωστόσο, η Ολυμπιονίκης δήλωσε κατηγορηματικά ότι «δεν με έπεισε η συγγνώμη του Οδυσσέα».

Πιο συγκεκριμένα, η Πατουλίδου σχολίασε ότι «ακόμη και τη συγγνώμη τη βρίσκω βερεσέ», υποδηλώνοντας ότι δεν θεωρεί ειλικρινή ή επαρκή τη μεταμέλεια που εξέφρασε ο Οδυσσέας Δήμας. Η δήλωσή της αυτή υπογραμμίζει την αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των λόγων του, δεδομένων των συνθηκών της σύλληψής του και της φύσης του αδικήματος.

Οι αιχμές για τον Πύρρο Δήμα

Η Βούλα Πατουλίδου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Πύρρο Δήμα, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση του. Παρόλο που εξέφρασε την αγάπη της και τον σεβασμό της για τον Πύρρο, με τον οποίο τους συνδέει μια μακροχρόνια σχέση και η κοινή τους επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992, όπου κατέκτησαν χρυσά μετάλλια, η κριτική της ήταν συγκεκριμένη.

«Το λέω αγαπώντας πολύ τον Πύρρο γιατί είμαστε το δίδυμο της Βαρκελώνης. Με πάρα πολύ σεβασμό στην πορεία του», ανέφερε η Πατουλίδου, πριν σχολιάσει τη μη αποδοχή της παραίτησης του Πύρρου Δήμα. Η ίδια διατύπωσε ερωτήματα σχετικά με τη στάση του Πύρρου Δήμα και τη γενικότερη σχέση των δύο αδελφών με το άθλημα της άρσης βαρών, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη θητεία του Πύρρου Δήμα στην ηγεσία της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών.

Το οικογενειακό περιβάλλον και η άρση βαρών

Η Ολυμπιονίκης επέκτεινε την κριτική της στο οικογενειακό περιβάλλον, συνδέοντας την κατάσταση με την προηγούμενη εμπλοκή του Πύρρου Δήμα στην Ομοσπονδία. «Αλλά ειλικρινά, από τη στιγμή που έχει θητεύσει και ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών», δήλωσε η Βούλα Πατουλίδου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ρόλου του.

Επιπλέον, η Πατουλίδου υποστήριξε ότι «ο αδελφός του τον έκανε προπονητή», αναφερόμενη στην σχέση μεταξύ Οδυσσέα και Πύρρου Δήμα. Κατέληξε με μια γενικότερη τοποθέτηση, λέγοντας: «Άρα αν δεν θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε το οικογενειακό περιβάλλον ενός μεγάλου αθλητή». Με αυτόν τον τρόπο, η Βούλα Πατουλίδου έθεσε το ζήτημα της ευθύνης και της επιρροής του οικογενειακού κύκλου σε τέτοιες υποθέσεις, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα με σημαντική θέση στον αθλητισμό.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr