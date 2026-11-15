Επιστροφή στις νίκες για το Περιστέρι στη Stoiximan GBL, καθώς η ομάδα των δυτικών προαστίων υποδέχτηκε τη Μύκονο και επικράτησε με σκορ 84-67. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, βάζοντας τέλος σε ένα σερί δύο συνεχόμενων ηττών.

Επιστροφή στις επιτυχίες και βαθμολογική άνοδος

Το Περιστέρι, υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Ξανθόπουλου, κατάφερε να επιβληθεί της Μυκόνου, χωρίς να αφήσει τα ηνία του αγώνα σε κανένα σημείο. Αυτή η νίκη ήταν καθοριστική για την ομάδα, καθώς όχι μόνο σταμάτησε το αρνητικό σερί των δύο ηττών, αλλά συνέβαλε και στην άνοδο της τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά.

Μετά το πέρας του αγώνα, το Περιστέρι ανέβηκε στο ρεκόρ 4-3 στη Stoiximan GBL, βελτιώνοντας τη θέση του στην κατάταξη. Αντίθετα, η ομάδα της Μυκόνου, με προπονητή τον Βαγγέλη Ζιάγκο, παρέμεινε στα χαμηλά της βαθμολογίας, έχοντας πλέον ρεκόρ 1-6.

Οι πρωταγωνιστές του αγώνα και οι επιδόσεις τους

Για την ομάδα του Περιστερίου, ο Τάι Νίκολς αναδείχθηκε ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, σημειώνοντας 17 πόντους, μοιράζοντας 5 ασίστ και κάνοντας 3 κλεψίματα. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Νόα Φράιντελ, ο οποίος πρόσθεσε 11 πόντους και κατέβασε 5 ριμπάουντ, ενώ ο Τζέιλεν Φιντς μέτρησε 8 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Από την πλευρά της Μυκόνου, ο Ζερμέιν Λοβ ήταν ο κορυφαίος παίκτης, πετυχαίνοντας 15 πόντους και δίνοντας 4 ασίστ. Ο Ρόνι Χάρελ συνέβαλε επίσης με 10 πόντους. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους γηπεδούχους, ο Ομάρ Πέιν αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Το παιχνίδι ξεκίνησε με το Περιστέρι να παίρνει νωρίς τα ηνία, με τον Πέιν να δίνει τον τόνο και το σκορ να διαμορφώνεται σε 6-2 στα δύο πρώτα λεπτά. Ωστόσο, η Μύκονος αντέδρασε άμεσα, με τους Τσάιλντς και Τίγκα να αναλαμβάνουν δράση, ανατρέποντας την κατάσταση και προσπερνώντας με 6-10 στο πέμπτο λεπτό.

Το Περιστέρι παρέμεινε προσηλωμένο στο πλάνο του και με τον Άντερσον να δίνει ρυθμό, υποστηριζόμενο από τους Χατζηδάκη και Κάριους, κατάφερε να χτίσει ένα προβάδισμα 16-10 στο όγδοο λεπτό. Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο με τον καλύτερο τρόπο, καθώς οι Φράιντελ και Νικολαϊδης έφεραν τη διαφορά σε διψήφια νούμερα, με το σκορ να γίνεται 21-10.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Μύκονος προσπάθησε να επιστρέψει, με τον Άπλμπι να μειώνει σε 22-16 στο δωδέκατο λεπτό. Τα τρίποντα των Τίγκα και Ιατρίδη επέτρεψαν στη Μύκονο να πλησιάσει ακόμα περισσότερο, φτάνοντας στο 24-22 στο δέκατο τέταρτο λεπτό. Η απάντηση του Περιστερίου ήταν άμεση, με τους Νίκολς και Γκιουζέλη να ανεβάζουν ξανά τη διαφορά στο 30-22 στο δέκατο πέμπτο λεπτό.

Παρόλα αυτά, η Μύκονος δεν έχασε την επαφή της με το σκορ, μειώνοντας με τους Χάρελ και Τίγκα στο 33-31 στο δέκατο έβδομο λεπτό. Οι παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και με τον Λοβ να διαμορφώνει το τελευταίο σκορ του δεκαλέπτου, το παιχνίδι ήρθε στα ίσα, με το ημίχρονο να κλείνει στο 35-35.

Το επιβλητικό δεύτερο μέρος

Το Περιστέρι μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, θέτοντας τον τόνο με τους Πέιν και Νίκολς, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 42-35 στο εικοστό δεύτερο λεπτό. Ο Νίκολς συνέχισε να «φτιάχνει» παιχνίδι και με τον Άντερσον να μπαίνει στην εξίσωση, η διαφορά ανέβηκε περαιτέρω στο 49-38 στο εικοστό τρίτο λεπτό.

Η άμυνα του Περιστερίου παρέμεινε αποτελεσματική, με τον Νικολαϊδη να κρατάει τα ηνία για την ομάδα του, διατηρώντας το προβάδισμα στο 53-42 στο εικοστό έκτο λεπτό. Παρά τις προσπάθειες του Λοβ, ο οποίος κράτησε τη Μύκονο μέσα στο παιχνίδι με δικές του ενέργειες, μειώνοντας σε 53-49 στο εικοστό όγδοο λεπτό, οι Φράιντελ και Φιντς «μίλησαν» στο τέλος του δεκαλέπτου. Έτσι, το Περιστέρι έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο με διψήφια διαφορά, στο 61-49.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, το Περιστέρι διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα και συνέχισε να ανεβάζει τη διαφορά, με τον Παπαδάκη να συμβάλλει στο 66-52 στο τριακοστό δεύτερο λεπτό. Ο έλεγχος παρέμεινε στα χέρια των παικτών του Βασίλη Ξανθόπουλου, οδηγώντας στην τελική επικράτηση με 84-67.

Με πληροφορίες από: Athletiko