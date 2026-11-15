Η ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρή απέναντι στον προπονητή άρσης βαρών, Οδυσσέα Δήμα, καθώς και στον ολυμπιονίκη και αδελφό του συλληφθέντα, Πύρρο Δήμα. Οι δηλώσεις της έρχονται στον απόηχο των αποκαλύψεων για το κύκλωμα ντόπινγκ που συγκλονίζει την άρση βαρών και τον ελληνικό αθλητισμό. Μιλώντας στο Mega, η κυρία Πατουλίδου εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την κατάσταση.

Η κριτική στον Οδυσσέα Δήμα και η «βερεσέ» συγγνώμη

Η Βούλα Πατουλίδου ανέφερε πως δεν πείστηκε από τη συγγνώμη του αθλητή, χαρακτηρίζοντας τη στάση του με ιδιαίτερα σκληρά λόγια. Συγκεκριμένα, η ολυμπιονίκης δήλωσε: «Ακόμη και τη συγγνώμη τη βρίσκω βερεσέ. Υπάρχει παρανομία παντού. Δεν με έπεισε».

Η κριτική της εστιάστηκε στην έλλειψη πειστικότητας των εξηγήσεων που δόθηκαν, υπογραμμίζοντας την ευρεία διάδοση της παρανομίας. Η κυρία Πατουλίδου τόνισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί ένα επιπλέον, πάρα πολύ άσχημο γεγονός για τον ελληνικό αθλητισμό.

Ο ρόλος του Πύρρου Δήμα και το οικογενειακό περιβάλλον

Η Βούλα Πατουλίδου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον ρόλο του Πύρρου Δήμα, τόσο στην άνοδο του αδελφού του, Οδυσσέα, όσο και στις θέσεις που έχει λάβει ο ίδιος. Η ολυμπιονίκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο αδελφός του τον έκανε προπονητή».

Πρόσθεσε ότι, αν δεν θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, «έχουμε να αντιμετωπίσουμε το οικογενειακό περιβάλλον ενός μεγάλου αθλητή». Η κυρία Πατουλίδου υπογράμμισε τη συνάφεια που υπάρχει στην υπόθεση, τονίζοντας ότι «δεν είναι μπαλέτο ο Οδυσσέας. Είναι άρση βαρών και αυτός».

Η «ταφόπλακα» στον αθλητισμό

Η ολυμπιονίκης εξέφρασε την ανησυχία της για τις συνέπειες του σκανδάλου, λέγοντας ότι είναι «το χειρότερο για εμένα, όλων, είναι ότι είναι ένα επιπλέον πάρα πολύ άσχημο γεγονός». Η κυρία Πατουλίδου έκανε λόγο για μια σειρά από σκάνδαλα που πλήττουν τον αθλητισμό.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε προηγούμενα γεγονότα, σημειώνοντας: «Μετά το σκάνδαλο στο μπάσκετ, μετά το χαντμπολ με όλα όσα έχουν γίνει. Είναι λες και λες “βάζω μια ταφόπλακα στον αθλητισμό” που είναι το πιο υγιές κομμάτι της κοινωνίας».

Παραίτηση και παραδοχή ενοχής

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο παραίτησης, η Βούλα Πατουλίδου ανέφερε ότι «ακόμη και η παραίτηση αν γινόταν αποδεκτή σημαίνει ενοχή». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι «δεν γίνεται αποδεκτή, σημαίνει παραδοχή».

Οι δηλώσεις της υποδηλώνουν ότι, ανεξάρτητα από την έκβαση μιας παραίτησης, υπάρχει μια μορφή αναγνώρισης ευθύνης. Η κυρία Πατουλίδου τόνισε την ανάγκη να δοθεί προσοχή σε αυτές τις λεπτομέρειες, ειδικά όταν εμπλέκονται πρόσωπα με θητεία σε αθλητικές ομοσπονδίες.

Η συνάφεια στην άρση βαρών

Η ολυμπιονίκης επανέλαβε τη σημασία της στενής σχέσης μεταξύ των εμπλεκομένων και του αθλήματος της άρσης βαρών. Υπογράμμισε ότι ο Πύρρος Δήμας έχει θητεύσει και ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, γεγονός που προσδίδει μεγαλύτερο βάρος στην υπόθεση.

Η κυρία Πατουλίδου επισήμανε ότι «υπάρχει μία συνάφεια που θα πρέπει να προσέξουμε», τονίζοντας την ανάγκη για προσεκτική εξέταση όλων των πτυχών της υπόθεσης, δεδομένης της θέσης και του ρόλου των εμπλεκόμενων προσώπων στον χώρο του αθλητισμού.

Με πληροφορίες από: Topontiki