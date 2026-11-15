Η νίκη του Παναθηναϊκού επί του Κολοσσού και οι δηλώσεις Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός σημείωσε νίκη επί του Κολοσσού Ρόδου με σκορ 78-73, σε αγώνα που διεξήχθη για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των «πράσινων», Ζέλικο Ομπράντοβιτς, προέβη σε δηλώσεις, εστιάζοντας στην προσπάθεια των παικτών του και στην ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση της ομάδας. Η επικράτηση αυτή ήταν κρίσιμη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προερχόταν από μια δύσκολη ήττα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου

Η ομάδα του Παναθηναϊκού υποδέχθηκε τον Κολοσσό Ρόδου στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι «πράσινοι» κατάφεραν να επικρατήσουν με τελικό σκορ 78-73, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη εντός έδρας. Παρόλο που η διαφορά των πέντε πόντων στο τέλος του αγώνα δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός έλεγξε τον ρυθμό του παιχνιδιού.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερης σημασίας για τον Παναθηναϊκό, καθώς προερχόταν από μια δύσκολη ήττα από την Μπαρτσελόνα σε ευρωπαϊκό αγώνα. Η ομάδα έπρεπε να βγάλει αντίδραση στο ελληνικό πρωτάθλημα, και η νίκη επί του Κολοσσού Ρόδου ήρθε δίχως ιδιαίτερες δυσκολίες, παρά το γεγονός ότι τα πράγματα δεν πήγαν τέλεια για τους «πράσινους» σε όλες τις πτυχές του παιχνιδιού.

Οι πρώτες δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, μίλησε στη flash interview, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη νίκη της ομάδας του. Ο έμπειρος προπονητής στάθηκε στην προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες του καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως οι παίκτες του «προσπάθησαν να κάνουν τα πάντα» στο παρκέ.

Παράλληλα, ο Ομπράντοβιτς τόνισε ότι η ομάδα προχώρησε σε ξεκούραση ορισμένων παικτών, λαμβάνοντας υπόψη το απαιτητικό πρόγραμμα και ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, υπογράμμισε την ανάγκη για συνεχή δουλειά και βελτίωση, προκειμένου η ομάδα να επιτύχει τους στόχους της.

Σημεία προς βελτίωση και έλεγχος ρυθμού

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε συγκεκριμένα σημεία του παιχνιδιού που χρήζουν διόρθωσης. Ανέφερε ότι η ομάδα έπαιξε καλή άμυνα, ένα στοιχείο που θεωρεί θετικό. Ωστόσο, επισήμανε την ανάγκη να διορθωθούν «κάποια πράγματα, όπως τα λάθη και τα επιθετικά ριμπάουντ που επιτρέπουμε στον αντίπαλο». Αυτές οι παρατηρήσεις δείχνουν την προσήλωση του Ομπράντοβιτς στη λεπτομέρεια και την επιδίωξη της τελειότητας.

Επιπλέον, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σχολίασε τη διαφορά των πέντε πόντων με την οποία έληξε το παιχνίδι, δηλώνοντας ότι «η διαφορά των πέντε πόντων δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα του αγώνα». Τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός «ελέγξαμε τον ρυθμό» της αναμέτρησης, κάτι που του επέτρεψε να διαχειριστεί το παιχνίδι και να ξεκουράσει παράλληλα και κάποιους παίκτες. Η προτροπή του για δουλειά ενόψει της συνέχειας και η αναφορά στην ανάγκη να δουν βίντεο, υπογραμμίζει την επαγγελματική προσέγγιση για την ανάλυση και διόρθωση των αδυναμιών.

Η βαθμολογία και η συνέχεια της Stoiximan GBL

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Κολοσσού Ρόδου, η βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan GBL διαμορφώνεται εκ νέου. Η νίκη αυτή είναι σημαντική για τους «πράσινους» ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης, καθώς τους δίνει ώθηση και διατηρεί την ομάδα σε καλή θέση στον πίνακα.

Το πρόγραμμα της ημέρας στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Ένα από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν και αναμένεται με ενδιαφέρον είναι το ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 17:30. Τα αποτελέσματα αυτών των αγώνων θα επηρεάσουν περαιτέρω τη διαμόρφωση της βαθμολογίας και την κατάταξη των ομάδων στην Stoiximan GBL.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko