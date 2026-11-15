Ισοπαλία για την Athens Kallithea στην Καλαμαριά και ευκαιρία για τη Μαρκό στη Superbet League 2

Η 11η αγωνιστική της Superbet League 2 εξελίχθηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φέρνοντας αλλαγές και ευκαιρίες στη βαθμολογική κατάταξη των ομάδων. Η Κυριακή, 15 Νοεμβρίου, περιελάμβανε μία μόνο αναμέτρηση, μετά τις τέσσερις που διεξήχθησαν το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου. Η αυλαία της αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, με τρεις επιπλέον αγώνες που αναμένεται να καθορίσουν περαιτέρω τη βαθμολογική εικόνα.

Η ισοπαλία της Athens Kallithea στην Καλαμαριά

Στο μοναδικό παιχνίδι που διεξήχθη την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου, η Athens Kallithea αντιμετώπισε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς εκτός έδρας. Η αναμέτρηση, η οποία αποτέλεσε το επίκεντρο της Κυριακής για την Superbet League 2, έληξε ισόπαλη με σκορ 1-1, ένα αποτέλεσμα που είχε άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις στη βαθμολογική της θέση.

Μετά την ισοπαλία στην Καλαμαριά, η Athens Kallithea έχασε την ευκαιρία να αποσπαστεί κατά τρεις βαθμούς από την ΑΕΛ, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση στη βαθμολογία. Παράλληλα, δεν κατάφερε να μειώσει τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Μαρκό στους τρεις βαθμούς, δεδομένου ότι η ομάδα της Καλλιθέας έχει ήδη έναν αγώνα περισσότερο από την πρωτοπόρο.

Η μεγάλη ευκαιρία της Μαρκό για την κορυφή

Η πρωτοπόρος ομάδα των Μεσογείων, η Μαρκό, έχει μπροστά της μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου. Θα υποδεχτεί τη Ζάκυνθο στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου, σε έναν αγώνα που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 14:00 το μεσημέρι.

Σε περίπτωση που η Μαρκό επικρατήσει της Ζακύνθου σε αυτή την αναμέτρηση, θα καταφέρει να αποσπαστεί εννέα βαθμούς από την τρίτη θέση της βαθμολογίας. Αυτό το πιθανό αποτέλεσμα θα ενίσχυε σημαντικά τη θέση της στην κορυφή του πρωταθλήματος και θα της έδινε ένα αξιοσημείωτο προβάδισμα έναντι των διωκτών της, δημιουργώντας μια πιο ασφαλή απόσταση.

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου και της Κυριακής

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής ξεκίνησε το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου, με τέσσερις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Η Ελλάς Σύρου επικράτησε του Πανθρακικού με σκορ 2-0, ενώ ο Πανσερραϊκός νίκησε την Αναγέννηση Καρδίτσας επίσης με 2-0. Ο Αστέρας AKTOR B σημείωσε μια ευρεία νίκη 4-0 επί του ΠΑΟΚ Β, και η ΑΕΛ αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα (0-0) με τον Νέστο Χρυσούπολης.

Την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου, όπως προαναφέρθηκε, διεξήχθη μόνο το παιχνίδι ανάμεσα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς και την Athens Kallithea, το οποίο έληξε 1-1, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για την κορυφή της βαθμολογίας.

Οι αναμετρήσεις της Δευτέρας που κλείνουν την αυλαία

Η αυλαία της 11ης αγωνιστικής θα κλείσει τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, με τρεις ακόμη αναμετρήσεις που αναμένονται με ενδιαφέρον. Εκτός από το κρίσιμο παιχνίδι της Μαρκό με τη Ζάκυνθο που θα διεξαχθεί στις 14:00, ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Β στο ιστορικό γήπεδο «Θ. Κολοκοτρώνης». Αυτή η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 14:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Τέλος, η Νίκη Βόλου θα φιλοξενήσει τον ΠΑΣ Πύργο στις 15:00 στο γήπεδο «Π. Μαγουλάς». Αυτή η αναμέτρηση θα μεταδοθεί μέσω YouTube SL2, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα της αγωνιστικής και διαμορφώνοντας πλήρως τη νέα βαθμολογική εικόνα της Superbet League 2, με όλες τις ομάδες να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για αυτή την εβδομάδα.

Με πληροφορίες από: Athletiko