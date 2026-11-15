Κοινή παρέμβαση εννέα σωματείων της elite league για την επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ

Εννέα σωματεία που αγωνίζονται στην Elite League προχώρησαν σε κοινή παρέμβαση, σχολιάζοντας δημόσια τις πρόσφατες εξελίξεις που έχουν συγκλονίσει το ελληνικό μπάσκετ. Οι σύλλογοι εξέφρασαν τις θέσεις και τις προτάσεις τους για την επόμενη μέρα της διοργάνωσης, ενόψει των επικείμενων εκλογών της 20ης Δεκεμβρίου και με φόντο τις δικαστικές εξελίξεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Καταγγέλλουν πρακτικές που, όπως αναφέρουν, πλήττουν την αξιοπιστία της κατηγορίας και τιμωρούν όσους εκφράζουν διαφορετική άποψη.

Οι δικαστικές εξελίξεις στην ΕΟΚ

Τα σωματεία τονίζουν ότι δεν μπορούν να παραμείνουν σιωπηλοί θεατές απέναντι στα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες στην ηγεσία της ΕΟΚ. Αναφέρουν ότι τα γεγονότα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι, καθώς και η προφυλάκιση του Προέδρου της Ομοσπονδίας, αποτελούν τον πυρήνα της ανησυχίας τους.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, η εν εξελίξει ποινική διαδικασία γύρω από το μπάσκετ υπαγορεύει την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του αθλήματος και των πρωταθλημάτων. Οι σύλλογοι θεωρούν πως ήρθε η στιγμή να ακουστεί η φωνή των σωματείων, ως ο πυρήνας του αθλήματος.

Αντιπαράθεση για τον προβιβασμό και την απαξίωση της Α2

Οι εννέα ομάδες υπενθυμίζουν ότι το περασμένο καλοκαίρι είχαν αντιπαρατεθεί ευθέως με τη διοίκηση της Ομοσπονδίας. Η διαφωνία τους προέκυψε όταν η ΕΟΚ επιχείρησε να μειώσει τον αριθμό των ομάδων που προβιβάζονται στην GBL σε μόλις μία, αγνοώντας, όπως επισημαίνουν, την καταγεγραμμένη διαφωνία της συντριπτικής πλειοψηφίας των σωματείων της κατηγορίας.

Η παρούσα διοίκηση της ΕΟΚ, σύμφωνα με τους συλλόγους, στοχοποίησε τα σωματεία που αντιτάχθηκαν σθεναρά στη βούλησή της να απαξιωθεί το πρωτάθλημα της Α2. Ως αποτέλεσμα, αποφάσισε ήδη από φέτος να ενσωματώσει στην προκήρυξη διατάξεις για το πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2027-2028. Αυτές οι διατάξεις αφορούν τη χωρητικότητα των γηπέδων και τον αριθμό των αποδυτηρίων, και, όπως αναφέρουν, αποκλείουν τη συμμετοχή πολλών από τα σωματεία που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της φετινής περιόδου.

Περιορισμός ανόδου και «τιμωρητική διάθεση»

Πέρα από τους όρους για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, η διοίκηση της ΕΟΚ προχώρησε στον περιορισμό της θέσης ανόδου στην GBL σε μία, παρά την αντίθετη άποψη της πλειοψηφίας των σωματείων, όπως είχε αναφερθεί και στο παρελθόν. Οι σύλλογοι υπογραμμίζουν ότι αυτή η απόφαση ελήφθη παρά τη σαφή διαφωνία τους.

Μάλιστα, κατά την ανακοίνωση των παραπάνω «αλλαγών», η τιμωρητική διάθεση της Ομοσπονδίας δεν υπονοήθηκε απλώς, αλλά εκφράστηκε ξεκάθαρα προς «γνώση και συμμόρφωση» των σωματείων. Αυτό το γεγονός ενισχύει την πεποίθηση των συλλόγων ότι αποτελούν στόχο λόγω της αντίθεσής τους στις προθέσεις της ΕΟΚ.

Προτάσεις για την επόμενη μέρα του μπάσκετ

Με γνώμονα την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του αθλήματος, τα εννέα σωματεία διατυπώνουν δύο βασικές δηλώσεις. Πρώτον, θεωρούν ότι η απόφαση για προσφυγή σε εκλογές είναι στη σωστή κατεύθυνση, αν και κατά τη γνώμη τους θα έπρεπε να είχε προηγηθεί η παραίτηση όλων των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεύτερον, οι σύλλογοι δηλώνουν ότι οι τυχόν αποφάσεις που θα ληφθούν από το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, από σήμερα και μέχρι τις εκλογές της 20ης Δεκεμβρίου 2026, δεν θα πρέπει να δεσμεύσουν το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο με τετελεσμένα. Αυτή η θέση αποσκοπεί στην αποτροπή λήψης αποφάσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ και να περιορίσουν τις επιλογές της νέας διοίκησης.

Με πληροφορίες από: Athletiko