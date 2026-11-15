Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μίλησε για πρώτη φορά για τις κατηγορίες της Μάντσεστερ Σίτι

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις κατηγορίες που βαραίνουν τη Μάντσεστερ Σίτι, αναφορικά με τις παραβιάσεις των οικονομικών κανόνων της Premier League. Ο 26χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής μίλησε μετά τη νίκη της Νορβηγίας επί της Ουαλίας με 3-1 στο Nations League, παραδεχόμενος πως δυσκολεύεται να συζητήσει την κατάσταση.

Οι πρώτες δηλώσεις του Νορβηγού επιθετικού

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ «έσπασε» τη σιωπή του και μίλησε για πρώτη φορά, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της Νορβηγίας με την Ουαλία. Οι δηλώσεις του έγιναν στο TV 2 Sport, όπου κλήθηκε να σχολιάσει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει η ομάδα του, η Μάντσεστερ Σίτι.

Ο ίδιος περιέγραψε την κατάσταση ως μια «νομική διαδικασία» και εξέφρασε την δυσκολία του να απαντήσει, καθώς, όπως τόνισε, δεν γνωρίζει πολλά για την υπόθεση. «Λοιπόν, αυτή είναι μια ερώτηση στην οποία δυσκολεύομαι να απαντήσω. Είναι μια νομική διαδικασία. Δεν ξέρω πώς να το πω στα νορβηγικά», είπε χαρακτηριστικά.

Το ιστορικό των κατηγοριών και η άγνοια του Χάαλαντ

Ο Νορβηγός επιθετικός επεσήμανε ότι η περίοδος που καλύπτεται από την έρευνα της Premier League χρονολογείται από το 2009. Την εποχή εκείνη, ο ίδιος έπαιζε ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Μπράιν στη Νορβηγία, γεγονός που υπογραμμίζει την απόστασή του από τα γεγονότα που εξετάζονται.

Ο Χάαλαντ δήλωσε ότι δεν έχει διαβάσει πολλά για την υπόθεση, γεγονός που συμβάλλει στην αδυναμία του να παράσχει λεπτομερείς απαντήσεις. «Είναι μια υπόθεση μεταξύ της Πρέμιερ Λιγκ και της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία θα συζητηθεί σε επιτροπή και τα σχετικά. Πρέπει να απαντήσω σε αυτό; Δεν ξέρω. Είχαμε πολλούς Νορβηγούς στον σύλλογο εκείνη την εποχή. Αλλά είναι λίγο δύσκολη υπόθεση να απαντήσω όταν δεν γνωρίζω τόσα πολλά», πρόσθεσε.

Η νομική διαδικασία και η αναμονή

Ο επιθετικός των «Πολιτών» τόνισε ότι δεν γνωρίζει πότε θα δοθεί απάντηση σχετικά με τις κατηγορίες. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να συζητηθεί σε επιτροπή, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την έκβασή της.

Η στάση του Χάαλαντ είναι αυτή ενός παίκτη που επικεντρώνεται στο αγωνιστικό κομμάτι, χωρίς να έχει βαθιά γνώση των νομικών πτυχών της υπόθεσης που αφορά τον σύλλογό του. Η δήλωσή του αντικατοπτρίζει την αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από το θέμα.

Η αφοσίωση στη Μάντσεστερ Σίτι

Παρά τις κατηγορίες που βαραίνουν τη Μάντσεστερ Σίτι, ο Έρλινγκ Χάαλαντ δήλωσε ότι παραμένει απόλυτα αφοσιωμένος στην ομάδα του. Ο ίδιος υπογράμμισε την προσήλωσή του στο να αποδίδει στο γήπεδο, ανεξάρτητα από τις εξωαγωνιστικές εξελίξεις.

«Είμαι επικεντρωμένος στο να προσπαθήσω να αποδώσω στη Μάντσεστερ Σίτι, μια ομάδα με την οποία υπέγραψα πενταετές συμβόλαιο το 2022 και εννιάμισι ετών στο τέλος του 2024. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι όλο. Είμαι παίκτης της Σίτι και είμαι απίστευτα χαρούμενος γι' αυτό», δήλωσε ο Νορβηγός επιθετικός, επιβεβαιώνοντας την ικανοποίησή του από την παρουσία του στον αγγλικό σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta