Η εθνική Ελλάδας ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για τον αγώνα με την Ολλανδία

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας αναχώρησε το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026 από το διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό το Άμστερνταμ. Η γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία το βράδυ της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου 2026, σε έναν κρίσιμο αγώνα για την προτελευταία αγωνιστική του Nations League. Στόχος της ελληνικής ομάδας είναι να διεκδικήσει την υπέρβαση και να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Το ταξίδι στο Άμστερνταμ και ο στόχος της πρόκρισης

Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται πλέον καθ’ οδόν για την ολλανδική πρωτεύουσα, όπου θα δώσει μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της στο πλαίσιο του Nations League. Η αναχώρηση της αποστολής πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί, με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να επικεντρώνονται πλήρως στον επικείμενο αγώνα. Η ομάδα «πέταξε» από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» το πρωί της Πέμπτης, με την ελπίδα να επιστρέψει με ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να συνεχίσει την πορεία της στη διοργάνωση.

Ο αγώνας με τους «οράνιε» είναι κομβικός, καθώς αποτελεί την προτελευταία αγωνιστική του Nations League. Η ελληνική ομάδα καλείται να πραγματοποιήσει μία «υπέρβαση» σε εκτός έδρας αναμέτρηση, προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για την πρόκριση. Η εξασφάλιση μιας θέσης στα προημιτελικά του Nations League αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της Εθνικής Ελλάδας σε αυτή την αναμέτρηση.

Η κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη

Στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας που ταξίδεψε για το Άμστερνταμ, συμπεριλήφθηκε κανονικά και ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο έμπειρος μέσος βρίσκεται σε έναν αγώνα δρόμου με τον χρόνο, προκειμένου να είναι σε θέση να αγωνιστεί στην αναμέτρηση κόντρα στην Ολλανδία. Η παρουσία του στην ομάδα δείχνει την προσπάθεια που καταβάλλεται για την αποκατάστασή του.

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο προέκυψε από το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης. Ο τραυματισμός του είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Αστέρα Τρίπολης με την Καλαμάτα. Παρά τον τραυματισμό του, ο παίκτης ακολουθεί την ομάδα, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του να βοηθήσει την Εθνική εφόσον κριθεί έτοιμος.

Το πρόγραμμα της εθνικής στην ολλανδική πρωτεύουσα

Με την άφιξη της Εθνικής Ελλάδας στο Άμστερνταμ, το πρόγραμμα της ομάδας είναι ήδη καθορισμένο ενόψει του αγώνα της Παρασκευής. Το απόγευμα της Πέμπτης, οι εκπρόσωποι της ελληνικής ομάδας θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου. Η συνέντευξη τύπου έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 19:15, ώρα Ελλάδας, δίνοντας την ευκαιρία στους δημοσιογράφους να ενημερωθούν για την κατάσταση της ομάδας και τις προσδοκίες για τον αγώνα.

Αμέσως μετά τη συνέντευξη Τύπου, η Εθνική Ελλάδας θα πραγματοποιήσει την προπόνησή της. Η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για τις 20:00, ώρα Ελλάδας, και θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα». Εκεί, οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να προσαρμοστούν στις συνθήκες του αγωνιστικού χώρου και να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Ολλανδία.

Με πληροφορίες από: Newsit