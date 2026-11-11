Ο Άρης διέσυρε τη Ρίγα Ζέλι με 105-81 στο EuroCup

Ο Άρης σημείωσε μια εμφατική νίκη επί της Ρίγα Ζέλι, επικρατώντας με σκορ 105-81 στο «Αλεξάνδρειο». Αυτή η επιτυχία προσθέτει την έκτη νίκη στο ενεργητικό του «Θεού του Πολέμου» στο φετινό EuroCup, σε σύνολο επτά αγώνων. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη παρουσίασε μια κυριαρχική εικόνα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, δείχνοντας την αγωνιστική της ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά της.

Άνετη επικράτηση και διεύρυνση του σερί νικών

Σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στην έδρα του, ο Άρης κατάφερε να επιβληθεί με μεγάλη διαφορά επί της Ρίγα Ζέλι, κυριολεκτικά διασύροντας την αντίπαλη ομάδα. Το τελικό σκορ 105-81 αντικατοπτρίζει την απόλυτη υπεροχή των γηπεδούχων, οι οποίοι δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στην αντίπαλη ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του σαρανταλέπτου. Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από τον υψηλό ρυθμό που επέβαλε ο Άρης και την εξαιρετική του αποτελεσματικότητα σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Η νίκη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία του συλλόγου στη διοργάνωση του EuroCup. Με αυτή την επικράτηση, ο Άρης φτάνει τις έξι νίκες σε επτά αγώνες που έχει δώσει μέχρι στιγμής στο φετινό θεσμό, διατηρώντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ. Η σταθερή αυτή πορεία επιβεβαιώνει την καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία δείχνει ικανή να διεκδικήσει τους στόχους της στη διοργάνωση.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης και η συνεισφορά τους

Στην εντυπωσιακή επίδοση του Άρη και την επίτευξη του υψηλού σκορ συνέβαλαν καθοριστικά ορισμένοι παίκτες που ξεχώρισαν με την απόδοσή τους. Οι Μοκόκα, Μόργκαν και Ρόμπινσον Ερλ αναδείχθηκαν σε «πρώτα βιολιά» της ομάδας, προσφέροντας σημαντικούς πόντους, αλλά και ουσιαστική παρουσία στο παρκέ με την ενέργεια και την αποτελεσματικότητά τους σε κρίσιμες στιγμές του αγώνα.

Η συνεισφορά τους ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα, καθώς ηγήθηκαν της επιθετικής προσπάθειας και βοήθησαν στην οικοδόμηση της μεγάλης διαφοράς από νωρίς. Η συνολική ομαδική λειτουργία, σε συνδυασμό με τις ατομικές τους επιδόσεις, οδήγησε τον Άρη σε μια άνετη και εμφατική νίκη επί της Ρίγα Ζέλι, αφήνοντας υποσχέσεις για τη συνέχεια.

Επόμενος σταθμός: το ντέρμπι της GBL με τον Ολυμπιακό

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, τουλάχιστον για αυτή την αγωνιστική, ο «Θεός του Πολέμου» στρέφει πλέον την προσοχή του στις εγχώριες διοργανώσεις. Επόμενος σταθμός για την ομάδα είναι ένα σημαντικό ντέρμπι στο πλαίσιο της GBL, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους του μπάσκετ.

Η αναμέτρηση αυτή έχει οριστεί να διεξαχθεί την Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 17:30. Ο αγώνας θα φιλοξενηθεί στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους του Άρη να υποστηρίξουν την ομάδα τους σε ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της ελληνικής λίγκας. Η προετοιμασία για αυτό το ντέρμπι αναμένεται να είναι εντατική, καθώς ο Άρης επιδιώκει να συνεχίσει τις καλές του εμφανίσεις και στο πρωτάθλημα, διατηρώντας το μομέντουμ που έχει δημιουργήσει από τις ευρωπαϊκές του επιτυχίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta