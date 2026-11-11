Ο Σεντρίκ Μπακαμπού κατέθεσε αγωγή για διακρίσεις στο Σαν Ντιέγκο

Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, Σεντρίκ Μπακαμπού, βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς κατέθεσε αγωγή καταγγέλλοντας διακρίσεις εις βάρος της οικογένειάς του κατά την αναζήτηση κατοικίας. Η υπόθεση αφορά την προσπάθειά του να νοικιάσει σπίτι στην περιοχή του Σαν Ντιέγκο, από όπου αποχώρησε πρόσφατα. Ο Κονγκολέζος ποδοσφαιριστής ισχυρίζεται ότι του αρνήθηκαν τη μίσθωση ακινήτου λόγω της οικογενειακής του κατάστασης και του αριθμού των παιδιών του.

Δικαστική διαμάχη για την εύρεση κατοικίας

Ο Σεντρίκ Μπακαμπού, γνωστός από την παρουσία του στον Ολυμπιακό, έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά την αποχώρησή του από το Σαν Ντιέγκο. Η αγωγή που κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN, αφορά διακρίσεις που φέρεται να υπέστη ο ίδιος και η σύζυγός του κατά τη διαδικασία αναζήτησης κατοικίας στην αμερικανική πόλη. Ο ποδοσφαιριστής υποστηρίζει ότι η άρνηση μίσθωσης ακινήτου οφειλόταν στο γεγονός ότι η οικογένειά του αποτελείται από πέντε παιδιά.

Η νομική ενέργεια του Μπακαμπού στρέφεται κατά συγκεκριμένων προσώπων και οντοτήτων. Ειδικότερα, η αγωγή έχει κατατεθεί εναντίον δύο ιδιοκτητών ακινήτων, μίας εταιρείας real estate, καθώς και δύο μεσιτών που ανήκουν στην εταιρεία Compass. Ο Κονγκολέζος επιθετικός ζητά αποζημίωση για τις διακρίσεις που καταγγέλλει, αν και το ακριβές ύψος της αποζημίωσης δεν έχει προσδιοριστεί δημόσια μέχρι στιγμής.

Οι καταγγελίες για διακρίσεις στην αναζήτηση στέγης

Οι ισχυρισμοί του Σεντρίκ Μπακαμπού επικεντρώνονται στην οικογενειακή του κατάσταση ως αιτία των διακρίσεων. Όπως αναφέρεται στην αγωγή, η οικογένεια του ποδοσφαιριστή, συμπεριλαμβανομένων των πέντε παιδιών του, αντιμετώπισε εμπόδια στην προσπάθειά της να βρει κατάλληλο σπίτι προς ενοικίαση. Η άρνηση μίσθωσης, σύμφωνα με τον ίδιο, βασίστηκε αποκλειστικά στον αριθμό των μελών της οικογένειας που θα διέμεναν στο ακίνητο.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στην υπόθεση αυτή δεν περιλαμβάνονται ως εναγόμενοι ούτε το MLS (Major League Soccer) ούτε η ομάδα της Σαν Ντιέγκο. Αμφότεροι οι φορείς αρνήθηκαν να προβούν σε οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με τη δικαστική διαμάχη του πρώην παίκτη τους. Η είδηση αυτή, που δημοσιεύτηκε από το ESPN, φέρνει στο φως μια προσωπική πτυχή της ζωής του ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αμερική.

Το σύντομο πέρασμα από τη Σαν Ντιέγκο

Η δικαστική αυτή εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια του τέλους της θητείας του Σεντρίκ Μπακαμπού στην αμερικανική ομάδα του Σαν Ντιέγκο. Ο έμπειρος επιθετικός είχε υπογράψει το συμβόλαιό του με τον σύλλογο στις 3 Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας μια σύντομη αλλά αξιοσημείωτη παρουσία στο αμερικανικό πρωτάθλημα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Μπακαμπού πρόλαβε να αγωνιστεί σε εννέα αναμετρήσεις, σημειώνοντας τέσρα τέρματα.

Ωστόσο, η συνεργασία αυτή ολοκληρώθηκε σύντομα. Στις 6 Νοεμβρίου, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής γνωστοποίησε την απόφασή του να μην συνεχίσει στον σύλλογο. Παρά την αποχώρησή του, ο Μπακαμπού είχε εκφράσει την επιθυμία του να παραμείνει στην ομάδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η απόφαση για το τέλος της συνεργασίας δεν ήταν αποκλειστικά δική του.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του ποδοσφαιριστή

Ο Σεντρίκ Μπακαμπού επέλεξε να αποχαιρετήσει την ομάδα και τους φιλάθλους της Σαν Ντιέγκο μέσω ενός μηνύματος που δημοσίευσε. Στο μήνυμά του, ο ποδοσφαιριστής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να συνεχίσω την περιπέτειά μου, αλλά κάποιες αποφάσεις είναι πέρα από τον έλεγχό μου». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει ότι υπήρχαν παράγοντες που οδήγησαν στην αποχώρησή του, πέραν της δικής του βούλησης.

Συνεχίζοντας, ο Μπακαμπού εξέφρασε τους δεσμούς που ανέπτυξε με το κλαμπ κατά τη διάρκεια του σύντομου διαστήματος που βρέθηκε εκεί. «Σε αυτό το σύντομο διάστημα δέθηκα με το κλαμπ. Θα ήθελα να συνεχίσω με την ομάδα, αλλά φεύγω με όμορφες αναμνήσεις», πρόσθεσε. Το μήνυμα αυτό κοινοποιήθηκε από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με το username @bakambu17, κλείνοντας έτσι το κεφάλαιο της παρουσίας του στην αμερικανική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Athletiko