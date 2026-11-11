Ο ΑΣ ΠΑΟΚ εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην παραχώρηση του Αλεξανδρείου στον Άρη

Την έντονη διαφωνία του με την προοπτική παραχώρησης του Αλεξανδρείου Αθλητικού Μελάθρου στην ΚΑΕ Άρης για χρονικό διάστημα 49 ετών γνωστοποίησε ο ΑΣ ΠΑΟΚ. Η τοποθέτηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ έγινε επίσημα μέσω ανακοίνωσης, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση που ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η συγκεκριμένη παραχώρηση, η οποία αφορά το γνωστό και ως Nick Galis Hall, προβλέπεται στο άρθρο 144 του υπό δημόσια διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η επίσημη αντίθεση του ΑΣ ΠΑΟΚ

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ, με την επίσημη ανακοίνωσή του, εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή του στην προτεινόμενη παραχώρηση του Αλεξανδρείου Αθλητικού Μελάθρου. Η παραχώρηση αυτή αφορά την εταιρεία «ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2003» και προβλέπεται να έχει διάρκεια 49 έτη. Αυτή η πρόβλεψη περιλαμβάνεται στο άρθρο 144 του σχεδίου νόμου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είχε εκδώσει δελτίο Τύπου, στο οποίο αναφερόταν η συγκεκριμένη παραχώρηση του Αλεξανδρείου για τα 49 χρόνια στην ΚΑΕ Άρης. Ωστόσο, η απόφαση αυτή βρήκε άμεσα αντίθετο τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, ο οποίος προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη αυτή και γνωστοποιώντας τη διαφωνία του με την προοπτική της μακροχρόνιας παραχώρησης.

Ο δημόσιος χαρακτήρας των εγκαταστάσεων

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του τον δημόσιο χαρακτήρα του Αλεξανδρείου Αθλητικού Μελάθρου. Σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4002/2011, το Αλεξάνδρειο αποτελεί μία δημόσια αθλητική εγκατάσταση. Η διαχείριση και η εκμετάλλευση αυτής της εγκατάστασης ανήκουν αρμοδίως στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης (ΕΑΚΘ).

Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ θεωρεί αναγκαία τη διατήρηση του Αλεξανδρείου υπό δημόσια διαχείριση. Αυτή η θέση βασίζεται στην πεποίθηση ότι πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των ερασιτεχνικών σωματείων της πόλης σε τέτοιες εγκαταστάσεις. Η διατήρηση του δημόσιου προορισμού των εγκαταστάσεων των ΕΑΚΘ αποτελεί κεντρικό σημείο της επιχειρηματολογίας του συλλόγου, ο οποίος επισημαίνει τη σημασία της δημόσιας ιδιοκτησίας και χρήσης.

Οι αιτίες της διαφωνίας του ΠΑΟΚ

Οι θέσεις του ΑΣ ΠΑΟΚ εδράζονται σε συγκεκριμένους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στην ανακοίνωση του συλλόγου. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι οι συνθήκες έλλειψης αθλητικών χώρων που επικρατούν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η διατήρηση των υφιστάμενων δημόσιων εγκαταστάσεων υπό δημόσια διαχείριση κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών της αθλητικής κοινότητας.

Επιπλέον, ο ΑΣ ΠΑΟΚ τονίζει την επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης επαρκών χώρων και χρόνων άθλησης για όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία της Θεσσαλονίκης. Η παραχώρηση ενός τόσο σημαντικού χώρου για ένα τόσο μακροχρόνιο διάστημα σε μία μόνο εταιρεία, όπως η ΚΑΕ Άρης, θεωρείται ότι μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πρόσβαση των ερασιτεχνικών σωματείων, τα οποία έχουν διαρκή ανάλογη ανάγκη από αθλητικές εγκαταστάσεις για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξή τους.

Η παρέμβαση στον Αναπληρωτή Υπουργό

Προκειμένου να εκφράσει τις θέσεις και τις προτάσεις του με τον πλέον επίσημο τρόπο, ο ΑΣ ΠΑΟΚ προχώρησε σε συγκεκριμένη ενέργεια. Απέστειλε επιστολή στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιο για τον Αθλητισμό, κ. Ιωάννη Βρούτση. Στην επιστολή αυτή, ο σύλλογος παραθέτει αναλυτικά όλες τις θέσεις και τις προτάσεις του σχετικά με την προτεινόμενη παραχώρηση του Αλεξανδρείου Αθλητικού Μελάθρου.

Με αυτή την παρέμβαση, ο ΑΣ ΠΑΟΚ δηλώνει ότι υπερασπίζεται ενεργά τον δημόσιο προορισμό των εγκαταστάσεων των ΕΑΚΘ. Ο κύριος στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η διασφάλιση της ανάγκης για επαρκείς χώρους και χρόνους άθλησης για όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, διατηρώντας τον δημόσιο χαρακτήρα και την προσβασιμότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων για το σύνολο της αθλητικής κοινότητας της πόλης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta