Έλληνες ποδοσφαιριστές του εξωτερικού εντυπωσιάζουν τη φετινή σεζόν

Το ελληνικό ποδόσφαιρο δείχνει να διανύει μια περίοδο ιδιαίτερης άνθισης, καθώς Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε ομάδες του εξωτερικού πραγματοποιούν εντυπωσιακές εμφανίσεις. Το ταλέντο που αναδεικνύεται στις τάξεις της Εθνικής μας ομάδας έχει γίνει παγκόσμιο viral το τελευταίο διάστημα, με τους διεθνείς μας να ξεχωρίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα. Το Gazzetta αναδεικνύει δέκα Έλληνες του εξωτερικού που διαπρέπουν αυτή τη σεζόν, καταγράφοντας τα πεπραγμένα τους.

Ο Παυλίδης ηγείται στην Μπενφίκα

Ο Έλληνας επιθετικός, Παυλίδης, επιδεικνύει σταθερά εντυπωσιακή απόδοση τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Με τη φανέλα της Μπενφίκα, ο Παυλίδης έχει καταφέρει να σκοράρει 19 τέρματα σε ισάριθμους αγώνες, καλύπτοντας όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν οι «Αετοί». Η συνεισφορά του δεν περιορίζεται μόνο στο σκοράρισμα, καθώς έχει μοιράσει παράλληλα και τέσσερις ασίστ στους συμπαίκτες του.

Η εξαιρετική του πορεία έχει φέρει το όνομά του σε μεταγραφικά σενάρια, συνδέοντάς τον με ομάδες που ανήκουν στο ευρωπαϊκό top-5. Οι Πορτογάλοι, αναγνωρίζοντας την αξία του παίκτη τους, ζητούν ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό, έναν «πακτωλό χρωμάτων», προκειμένου να τον αποχωριστούν, κάτι που κρίνεται δικαιολογημένο δεδομένης της προσφοράς του.

Εντυπωσιακή παρουσία Έλληνα φορ στην Ιταλία

Ένας άλλος Έλληνας φορ, ο οποίος για καιρό θεωρούνταν αδικημένος, έχει πλέον καταφέρει να βάλει το όνομά του στα πρωτοσέλιδα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος επιθετικός έχει βρει την υγειά του στην εντυπωσιακή Κόμο, όπου επιβεβαιώνει τη συνεχή του βελτίωση.

Συγκεκριμένα, έχει σημειώσει έντεκα γκολ και έχει μοιράσει δύο ασίστ σε 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Η παρουσία του είναι ιδιαίτερα δυναμική και στο Champions League, όπου έχει πετύχει έξι τέρματα σε τέσσερις συμμετοχές. Ο 27χρονος επιθετικός δείχνει στα καλύτερά του, όντας σταθερά αποτελεσματικός και στη Serie A, γεγονός που τον καθιστά έναν «απειλητικό» αντίπαλο για τον Παυλίδη στην Εθνική ομάδα.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας ξεχωρίζει στην Premier League

Ένας Έλληνας τερματοφύλακας, ο οποίος σε μικρή ηλικία είχε εξελιχθεί σε ηγετική φυσιογνωμία στον Ολυμπιακό, έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του, μετακομίζοντας στην Premier League. Εντάχθηκε σε μια ομάδα που μόλις είχε ανέβει κατηγορία, την Χαλ, η οποία μέχρι τώρα διαψεύδει όσους την είχαν χρίσει πρώτο φαβορί για υποβιβασμό.

Ο Έλληνας πορτιέρο αποτελεί έναν από τους βασικούς συντελεστές για την πολύ καλή πορεία της ομάδας του. Έχει καταφέρει να κρατήσει το μηδέν στην εστία του στα τρία πρώτα του ματς στην Αγγλία. Επιπλέον, έχει ήδη ένα πιασμένο πέναλτι στο ενεργητικό του και έχει πραγματοποιήσει σωρεία επεμβάσεων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αμυντική λειτουργία της Χαλ.

Νεαρός επιθετικός βασικός στην Μπράιτον

Μετά από μια αναγνωριστική πρώτη σεζόν, ένας νεαρός Έλληνας φορ έχει αναδειχθεί σε βασική επιλογή για την εντυπωσιακή Μπράιτον. Η ομάδα του φιγουράρει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Premier League, ακριβώς πίσω από την Άρσεναλ, επιδεικνύοντας μια εξαιρετική πορεία στο πρωτάθλημα.

Ο νεαρός επιθετικός έχει ήδη καταγράψει 13 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, γεγονός που υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που έχει αποκτήσει στην ομάδα του.

Η συνολική εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου

Οι εποχές που το ελληνικό ποδόσφαιρο παρήγαγε σχεδόν αποκλειστικά καλούς αμυντικούς έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Πλέον, η ποιότητα που υπάρχει μεσοεπιθετικά ξεχειλίζει, προσφέροντας πληθώρα επιλογών. Ταυτόχρονα, η χώρα διαθέτει και τερματοφύλακες κλάσης, γεγονός που συμπληρώνει την εικόνα ενός ολοκληρωμένου ποδοσφαιρικού ταλέντου.

Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί ευχάριστους πονοκεφάλους για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον προπονητή της Εθνικής ομάδας, καθώς οι επιλογές του πληθαίνουν σε κάθε international break. Η συνολική εικόνα των Ελλήνων διεθνών που αγωνίζονται σε μεγάλα πρωταθλήματα του εξωτερικού είναι εντυπωσιακή, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta