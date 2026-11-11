Ο Βασίλης Σπανούλης για την απόδοση του Άρη: «Εμείς το κάναμε να φανεί εύκολο»

Ο προπονητής του Άρη, Βασίλης Σπανούλης, τοποθετήθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση με τη Ρίγα Ζέλι, κλείνοντας το κεφάλαιο του συγκεκριμένου αγώνα. Ο κ. Σπανούλης υποστήριξε ότι η εξαιρετική απόδοση της ομάδας του ήταν αυτή που έκανε το παιχνίδι να φαίνεται εύκολο, παρά τις ενδεχόμενες εντυπώσεις. Εξήρε την πνευματική ετοιμότητα των παικτών του και τη συνολική τους παρουσία στο γήπεδο.

Η δήλωση για την ευκολία του αγώνα

Στις δηλώσεις του, ο Βασίλης Σπανούλης ανέφερε αρχικά ότι οι παίκτες του ήταν έτοιμοι πνευματικά για τον αγώνα. Τόνισε ότι αξίζουν συγχαρητήρια στους αθλητές για την προσπάθειά τους. Ο προπονητής υπογράμμισε πως η ομάδα δεν υποτίμησε τον αντίπαλο, τη Ρίγα Ζέλι, αλλά αντιθέτως τον σεβάστηκε. Αυτή η προσέγγιση, σε συνδυασμό με την καλή εμφάνιση στο γήπεδο, συνέβαλε στο αποτέλεσμα.

Ο κ. Σπανούλης εξήγησε ότι, αν και το παιχνίδι μπορεί να φάνηκε εύκολο, αυτό οφειλόταν στην απόδοση του Άρη. «Πιστεύω ότι εμείς το κάναμε έτσι το παιχνίδι», είπε χαρακτηριστικά. Η απόδοση αυτή αφορούσε και τις δύο πλευρές του γηπέδου, δηλαδή τόσο την άμυνα όσο και την επίθεση. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής δήλωσε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει πλέον ολοκληρωθεί και η ομάδα στρέφει την προσοχή της στην επόμενη αναμέτρηση.

Ο επιθετικός πλουραλισμός ως φιλοσοφία

Σε ερώτηση που δέχθηκε σχετικά με τον επιθετικό πλουραλισμό της ομάδας, ο Βασίλης Σπανούλης απάντησε ότι αυτό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του στιλ παιχνιδιού τους. Δήλωσε ότι αυτή η προσέγγιση εφαρμόζεται σε κάθε παιχνίδι και αντικατοπτρίζει τη νοοτροπία της ομάδας. Η φιλοσοφία αυτή βασίζεται στην πάσα, στο ομαδικό παιχνίδι και στην ενότητα των παικτών.

Σύμφωνα με τον προπονητή, οι παίκτες αναζητούν πάντα τη σωστή εκτέλεση και το ελεύθερο σουτ. Αυτή η συλλογική προσπάθεια στην επίθεση είναι κάτι που χαρακτηρίζει τον Άρη και συμβάλλει στην αποτελεσματικότητά του. Ο κ. Σπανούλης τόνισε τη σημασία του να παίζουν όλοι μαζί, ενωμένοι και με σωστό τρόπο, ώστε να επιτυγχάνουν την καλύτερη δυνατή επιθετική ενέργεια.

Η ευστοχία στα τρίποντα και η δημιουργία

Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε επίσης για την ευστοχία της ομάδας στα τρίποντα. Εξήγησε ότι η επιτυχία αυτή ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων συνεργασιών και καλής δημιουργίας. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην καλή δημιουργία που προήλθε από τους κοντούς παίκτες της ομάδας, οι οποίοι συνέβαλαν στην οργάνωση των επιθέσεων.

Παράλληλα, ο προπονητής υπογράμμισε τον ρόλο των ψηλών παικτών, οι οποίοι έκαναν καλά σκριν, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ελεύθερα σουτ. Όλα τα σουτ που πήραν οι παίκτες, όπως δήλωσε ο κ. Σπανούλης, ήταν προϊόν αυτής της δημιουργίας και θεωρήθηκαν σωστά σουτ. Η αφετηρία για αυτή την επιθετική παραγωγικότητα ήταν η καλή άμυνα, μέσα από την οποία δημιουργήθηκαν οι ευκαιρίες στην επίθεση.

Η συνέχεια και οι επόμενοι στόχοι

Ο Βασίλης Σπανούλης, αφού ολοκλήρωσε την ανάλυση του αγώνα με τη Ρίγα Ζέλι, επανέλαβε ότι η προσοχή της ομάδας στρέφεται πλέον στο μέλλον. Η φιλοσοφία του Άρη είναι να αξιολογεί κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να προχωράει στο επόμενο με την ίδια αφοσίωση και συγκέντρωση. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την προσήλωση του προπονητή και των παικτών στους επόμενους αγωνιστικούς στόχους, αφήνοντας πίσω τις προηγούμενες αναμετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta