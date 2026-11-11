Η ΑΕΚ επικράτησε του Ιωνικού Ν.Φ. σε δύσκολο αγώνα της Handball Premier

Η ΑΕΚ αντιμετώπισε τον Ιωνικό Ν. Φ. σε έναν αγώνα της 7ης αγωνιστικής της Handball Premier, επικρατώντας τελικά με 25-22. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο «Ζαχαρίας Αλεξάνδρου», αποδείχθηκε δύσκολη για την Ένωση, η οποία ωστόσο κατάφερε να πάρει τους δύο βαθμούς της νίκης.

Αυτή ήταν η έκτη νίκη για τους «κιτρινόμαυρους» στο πρωτάθλημα, αποτέλεσμα που τους φέρνει μόνους στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Παράλληλα, ο αξιόμαχος Ιωνικός Ν. Φ. υπέστη τη δεύτερη ήττα του στη φετινή διοργάνωση.

Η αρχική αντίσταση του Ιωνικού

Ο Ιωνικός Ν. Φ. ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, καταφέρνοντας να προηγηθεί με σκορ 3-1 στα πρώτα λεπτά. Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει και πλησίασε στο 4-3 περίπου στο δέκατο λεπτό του αγώνα. Λίγο αργότερα, στο δέκατο έκτο λεπτό, με ένα γκολ από τον Αραμπατζή, η ΑΕΚ κατάφερε να προσπεράσει στο σκορ με 7-6.

Ωστόσο, οι παίκτες του Ιωνικού ανέβασαν την αμυντική τους απόδοση, δυσκολεύοντας σημαντικά την επίθεση της ΑΕΚ. Αυτή η βελτίωση στην άμυνα επέτρεψε στον Ιωνικό να κλείσει το πρώτο ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα με σκορ 12-10.

Ανατροπές και αντεπιθέσεις στην επανάληψη

Στα πρώτα λεπτά της επανάληψης, η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά και κατάφερε να πάρει ξανά το προβάδισμα, φτάνοντας στο 13-12. Παρόλα αυτά, οι γηπεδούχοι του Ιωνικού Ν. Φ. αντέδρασαν άμεσα, πραγματοποιώντας νέα ανατροπή στο σκορ και προηγήθηκαν με 15-13. Μάλιστα, διεύρυναν το προβάδισμά τους φτάνοντας στο 17-14 περίπου στο τεσσαρακοστό λεπτό του αγώνα.

Η ΑΕΚ, όμως, δεν το έβαλε κάτω και ακολούθησε μια νέα αντίδραση από την πλευρά της. Με ένα γκολ από τον Τοριάνι, οι «κιτρινόμαυροι» ισοφάρισαν σε 18-18, δείχνοντας ότι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη στην αναμέτρηση.

Το κρίσιμο φινάλε και το προβάδισμα της ΑΕΚ

Μετά την ισοφάριση, η ΑΕΚ συνέχισε την αντεπίθεσή της. Με δύο διαδοχικά γκολ από τον Κουκουλά, κατάφερε να προηγηθεί με 21-19 περίπου στο πεντηκοστό δεύτερο λεπτό του αγώνα. Στη συνέχεια, η Ένωση δημιούργησε ένα πλεονέκτημα τριών γκολ, φτάνοντας στο 24-21, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη.

Ο Βάρπε σημείωσε το καθοριστικό γκολ που έκανε το σκορ 24-22, περίπου στο 58:30 του αγώνα, διασφαλίζοντας το προβάδισμα. Τέλος, ο Κουκουλάς ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό σκορ 25-22, σφραγίζοντας τη δύσκολη αλλά πολύτιμη νίκη της ΑΕΚ.

Οι συνθέσεις και οι σκόρερ των ομάδων

Για τον Ιωνικό Ν.Φ., υπό την καθοδήγηση του Ευθύμη Παπακώστα, αγωνίστηκαν οι εξής παίκτες: Καραμπουρνιώτης 4, Λαδάκης 5, Αϊβαλιώτης 1, Ραράκος 8, Κοτζιάς, Συγγάρης, Ηλιόπουλος, Αθανασιάδης, Νάκος, Ρούσος 3, Αραπακόπουλος, Λιόλιος 1, Κολλύρης, Ζάρδας, Αναστασάκης.

Από την πλευρά της ΑΕΚ, με προπονητή τον Αλέξη Αλβανό, έπαιξαν οι: Κοτανίδης, Αραμπατζής 1, Ματσουόκα 9, Μπατής 2, Παπαδιονυσίου 1, Μπάρος, Τοριάνι, Κουκουλάς 8, Σαφράνκο, Βάρπε, Οκάνια, Χαριτωνίδης, Κόβατσεκ 3, Ματέους, Σικολά 1, Ζενταντί.

Διαιτητές της αναμέτρησης ήταν οι Σκλαβενίτης και Τόλιος, ενώ παρατηρητής ορίστηκε ο Βήτας. Τα πεντάλεπτα του αγώνα ήταν: 2-1, 4-3, 6-6, 9-8, 10-8 (ημίχρονο), 13-13, 17-14, 18-14, 19-20, 21-23, 22-25. Οι στατιστικές του αγώνα έδειξαν 4-3 δίλεπτα και 1/3-4/5 πέναλτι.

Η σημασία της νίκης και η βαθμολογική εικόνα

Η νίκη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ΑΕΚ, καθώς της εξασφαλίζει την παραμονή της στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Handball Premier, με έξι νίκες στο ενεργητικό της. Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα απέναντι σε έναν αξιόμαχο αντίπαλο, ο οποίος προσέφερε σθεναρή αντίσταση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Ιωνικός Ν. Φ., παρά την ήττα, απέδειξε την ανταγωνιστικότητά του, δυσκολεύοντας μία από τις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος. Αυτή ήταν η δεύτερη ήττα για τον Ιωνικό, ο οποίος συνεχίζει την προσπάθειά του στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta