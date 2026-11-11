Ο Στέλιος Μαλεζάς επιστρέφει στον ΠΑΟΚ και αναλαμβάνει προπονητής της Β' ομάδας

Ο Στέλιος Μαλεζάς επιστρέφει στον ΠΑΟΚ, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του προπονητή στη Β΄ ομάδα του συλλόγου. Ο παλαίμαχος αρχηγός των «ασπρόμαυρων» βρίσκεται σε τελικές συζητήσεις με τους ιθύνοντες του ΠΑΟΚ, προκειμένου να αναλάβει άμεσα τα νέα του καθήκοντα.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί επακόλουθο των ανακατατάξεων που πραγματοποιούνται μεταξύ της πρώτης και της Β' ομάδας του «Δικεφάλου του Βορρά».

Η επιστροφή του παλαίμαχου αρχηγού

Ο Στέλιος Μαλεζάς, ο οποίος έχει συνδεθεί με τον ΠΑΟΚ τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και στα πρώτα του βήματα στην προπονητική, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ Β'. Πριν από αυτή την επιστροφή, είχε διατελέσει και προπονητής της Κ19 του συλλόγου.

Οι συζητήσεις με τη διοίκηση βρίσκονται στην τελική τους φάση, σηματοδοτώντας την άμεση ανάληψη των καθηκόντων του στον πάγκο της δεύτερης ομάδας, στο πλαίσιο των ευρύτερων αλλαγών που λαμβάνουν χώρα.

Νέο πρόσωπο στο τεχνικό τιμ της πρώτης ομάδας

Παράλληλα με την επιστροφή του Στέλιου Μαλεζά, υπάρχει και μία άλλη σημαντική εξέλιξη που αφορά το τεχνικό τιμ της πρώτης ομάδας. Ο Ντάνι Πόνθ εντάσσεται στο επιτελείο του Αλέσιο Λίσι.

Ο Ιταλός κόουτς είχε εκφράσει την επιθυμία να προσθέσει έναν συνεργάτη στην ομάδα του. Ο Πόνθ ανέλαβε ήδη αυτό τον ρόλο, συμμετέχοντας στην προπόνηση της Τετάρτης που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Μεσημβρία.

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Στέλιου Μαλεζά στον ΠΑΟΚ

Ο Στέλιος Μαλεζάς έφτασε στην Τούμπα το 2003, προερχόμενος από τους Πόντιους Κατερίνης. Μετά από μία σεζόν ως δανεικός στον Ηρόδοτο, επέστρεψε για να καθιερωθεί στην ομάδα, φτάνοντας μάλιστα να φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Το 2012 μετακόμισε στη Γερμανία για τη Φορτούνα Ντίσελντορφ, ενώ στη συνέχεια πέρασε και από τον Παναιτωλικό. Η δεύτερη θητεία του στον ΠΑΟΚ ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2015. Αυτή η περίοδος συνέπεσε με την κατάκτηση τριών διαδοχικών Κυπέλλων Ελλάδας, από το 2017 έως το 2019, καθώς και με το νταμπλ της σεζόν 2018/19. Συνολικά, στις δύο περιόδους του στον «Δικέφαλο», κατέγραψε 241 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η προπονητική του πορεία πριν την επιστροφή

Το 2020, ο Στέλιος Μαλεζάς επέστρεψε στον ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά ως προπονητής της Κ19, κατακτώντας το πρωτάθλημα στην πρώτη του χρονιά. Το 2023 ανέλαβε τον Μακεδονικό, όπου αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής του Α΄ ομίλου της Super League 2 για τη σεζόν 2023/24.

Η δουλειά του στον Μακεδονικό προηγήθηκε της πρώτης του ευκαιρίας στη Super League, όταν η Athens Kallithea του ανέθεσε την τεχνική ηγεσία τον Δεκέμβριο του 2024. Ακολούθησε η ΑΕΛ, στον πάγκο της οποίας έμεινε για εννέα αγώνες, από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2025. Τον Ιούνιο του 2026 ανέλαβε τη Νίκη Βόλου, με τη συνεργασία τους να ολοκληρώνεται κοινή συναινέσει στις 21 Σεπτεμβρίου, έπειτα από τρεις ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές της Super League 2.

Με πληροφορίες από: Athletiko