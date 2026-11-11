Σφοδρή επίθεση Μπλάτερ σε Ινφαντίνο: «Είναι δικτάτορας, να τον στείλουν σε ψυχιατρική κλινική»

Ο Σεπ Μπλάτερ, πρώην πρόεδρος της FIFA, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του διαδόχου του, Τζιάνι Ινφαντίνο, αμφισβητώντας ευθέως τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Ο 90χρονος Ελβετός δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς που προκάλεσαν αίσθηση και φτάνοντας στο σημείο να αναφερθεί ακόμη και στην ανάγκη ψυχιατρικής βοήθειας για τον νυν πρόεδρο.

Οι αιχμηρές δηλώσεις του πρώην προέδρου

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel», η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (11/11), ο Σεπ Μπλάτερ χαρακτήρισε τον Τζιάνι Ινφαντίνο «δικτάτορα». Ο πρώην επικεφαλής της FIFA δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η FIFA υποφέρει» και ότι «αυτή τη στιγμή διοικείται από έναν άνθρωπο που έχει χάσει εντελώς την επαφή με την πραγματικότητα».

Προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι ο Ινφαντίνο «έχει αφήσει τον εαυτό του να τυφλωθεί». Ο Μπλάτερ ανέφερε πως ίσως «θα έπρεπε κάποια στιγμή να στείλουν τον Ινφαντίνο σε ψυχιατρική κλινική», μια δήλωση που υπογραμμίζει το μέγεθος της κριτικής του.

Η διοικητική συμπεριφορά του Ινφαντίνο στο στόχαστρο

Ο Σεπ Μπλάτερ περιέγραψε μια ομοσπονδία στην οποία, κατά την άποψή του, η εξουσία έχει συγκεντρωθεί υπερβολικά στα χέρια του προέδρου της. Έκανε λόγο για μία διοικητική συμπεριφορά του Ινφαντίνο που θυμίζει δικτάτορα, αμφισβητώντας ευθέως τον τρόπο με τον οποίο διοικεί την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Ο πρώην πρόεδρος της ομοσπονδίας υποστήριξε ότι ο διάδοχός του θεωρείται «άθικτος». Μάλιστα, ανέφερε πως «άνθρωποι μέσα στη FIFA μού λένε ότι κανείς δεν επιτρέπεται να μπει μαζί του στο ασανσέρ», μια λεπτομέρεια που προσδίδει έμφαση στην κριτική του για τον τρόπο συμπεριφοράς του Ινφαντίνο στο εσωτερικό της ομοσπονδίας.

Συγκεκριμένες αποφάσεις που προκάλεσαν κριτική

Ο Μπλάτερ δεν περιορίστηκε μόνο στη διοίκηση του Ινφαντίνο, αλλά και σε συγκεκριμένες επιλογές που έχουν προκαλέσει συζητήσεις το τελευταίο διάστημα. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η απόφαση της FIFA να θεσπίσει βραβείο ειρήνης, το οποίο απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ.

Σημαντικό μέρος της κριτικής του επικεντρώθηκε στην απόφαση του Ινφαντίνο να δημιουργήσει το βραβείο ειρήνης της FIFA, το οποίο απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στον Ντόναλντ Τραμπ, πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο Μπλάτερ επέκρινε την επιλογή του διαδόχου του να συνδέσει τη FIFA με τη συγκεκριμένη βράβευση, καθώς και τη στενή σχέση του Ινφαντίνο με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Εμπορική διαχείριση και Παγκόσμιο Κύπελλο

Εκτός από το βραβείο ειρήνης, ο Σεπ Μπλάτερ στράφηκε και εναντίον των κινήσεων που σχετίζονται με την εμπορική διαχείριση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο πρώην πρόεδρος της FIFA επέκρινε τις αποφάσεις που αφορούν την εμπορική αξιοποίηση της διοργάνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε το περασμένο καλοκαίρι στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό.

Η κριτική του Μπλάτερ αφορά τόσο τη γενικότερη κατεύθυνση της FIFA υπό την ηγεσία του Ινφαντίνο όσο και τις επιμέρους ενέργειες που, κατά την άποψή του, έχουν οδηγήσει την ομοσπονδία σε μια δύσκολη κατάσταση, με τον πρόεδρό της να έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Ieidiseis