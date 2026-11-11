Ο προμηθέας κυριάρχησε στην Πάτρα και ανέβηκε ψηλά στη βαθμολογία του fiba europe cup

Ο Προμηθέας Πάτρας σημείωσε μια σημαντική νίκη επί της Τρέπτσα με τελικό σκορ 81-71, σε αγώνα που διεξήχθη στην Πάτρα για την 6η αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Πάτρας έκανε κατάθεση ψυχής και επίδειξη δύναμης μπροστά στο κοινό της, εξασφαλίζοντας ένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτή η επικράτηση ανεβάζει τον Προμηθέα στο 4-2 του βαθμολογικού πίνακα, επιτρέποντάς του να πατήσει ακόμα πιο γερά στα υψηλότερα στρώματα του ομίλου.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Ο αγώνας ξεκίνησε με την Τρέπτσα να παίρνει ένα αρχικό προβάδισμα 0-6. Ωστόσο, ο Προμηθέας βρήκε γρήγορα τον ρυθμό του, με τους Αντετοκούνμπο, Κόλεμαν και Κουλούμποκα να αναλαμβάνουν δράση. Οι Πατρινοί κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση και να κλείσουν το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενοι με σκορ 17-9.

Στη δεύτερη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν δυναμικά και έφεραν το ματς στα ίσα, φτάνοντας στο 26-26. Παρόλα αυτά, ο Νιού Γουίλιαμς ανέλαβε δράση στο φινάλε του ημιχρόνου, οδηγώντας τους Πατρινούς στα αποδυτήρια με προβάδισμα 37-31.

Η κυριαρχία του προμηθέα στο δεύτερο μέρος

Με την επιστροφή των ομάδων από την ανάπαυλα, η Τρέπτσα πλησίασε αρχικά στον πόντο, διαμορφώνοντας το σκορ σε 39-38. Ο Προμηθέας, όμως, απάντησε άμεσα και αποφασιστικά. Με πρωταγωνιστές τους Κόλεμαν, Γουίλιαμς και Καλαϊτζάκη, η ομάδα της Πάτρας πάτησε «γκάζι» και ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, φτάνοντας στο 52-40.

Οι Πατρινοί διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα, μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο με το σκορ στο 53-47, έχοντας ένα σημαντικό προβάδισμα που τους έδινε αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

Το «κλείδωμα» της νίκης στο τέταρτο δεκάλεπτο

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, οι Πατρινοί δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους φιλοξενούμενους. Με διαδοχικά τρίποντα, αλλά και σταθερές λύσεις από τους Κόλεμαν και Κουρουπάκη κοντά στο καλάθι, ο Προμηθέας κατάφερε να «κλειδώσει» το προβάδισμα σε διψήφια επίπεδα.

Η ομάδα της Πάτρας έφτασε έτσι με σχετική άνεση στην τελική επικράτηση με 81-71, πανηγυρίζοντας ένα σπουδαίο αποτέλεσμα που την ανεβάζει στο 4-2 του βαθμολογικού πίνακα και της επιτρέπει να πατήσει ακόμα πιο γερά στα υψηλότερα στρώματα του ομίλου.

Οι πρωταγωνιστές για τον προμηθέα

Κορυφαίος σκόρερ των Πατρινών αναδείχθηκε ο Νιού Γουίλιαμς, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους, ενώ συνέλεξε επίσης 3 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ σε 28 λεπτά συμμετοχής. Εξαιρετική δουλειά κοντά στο καλάθι πραγματοποίησε ο Κένταλ Κόλεμαν, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Σάνον Έβανς, ο οποίος πρόσθεσε 11 πόντους, 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ, συμπληρώνοντας την τριάδα των παικτών που ξεχώρισαν για τον Προμηθέα.

Οι διακριθέντες της τρέπτσα

Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, μπροστάρης ήταν ο Σον Τζόουνς, ο οποίος σταμάτησε στους 15 πόντους και τα 6 ριμπάουντ σε μόλις 17 λεπτά συμμετοχής. Ακολούθησε ο Άντριου Θέλγουελ με 12 πόντους και 2 ριμπάουντ, δείχνοντας την επιθετική του παρουσία.

Μια γεμάτη εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Τζέι Πι Τοκότο, ο οποίος συνέβαλε με 11 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ.

Με πληροφορίες από: Athletiko