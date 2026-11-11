Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε εμφατικά της Κραϊόβα στη Ρουμανία

Ο Κολοσσός Ρόδου αντιμετώπισε την Κραϊόβα σε μια αναμέτρηση που μετέτρεψε σε περίπατο, φτάνοντας σε μια εμφατική νίκη με τελικό σκορ 104-82. Η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Άρη Λυκογιάννη, είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα από τα πρώτα λεπτά, επιδεικνύοντας σταθερή απόδοση χωρίς να αφήσει το πόδι από το γκάζι. Αυτή η επικράτηση συγκαταλέγεται στις πιο εύκολες νίκες που έχει σημειώσει ο Κολοσσός Ρόδου κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν.

Δυναμικό ξεκίνημα και διψήφια διαφορά

Οι φιλοξενούμενοι από τη Ρόδο μπήκαν στο παιχνίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καταφέρνοντας να πάρουν τα ηνία της αναμέτρησης από το πρώτο κιόλας λεπτό. Με τις λύσεις που προσέφεραν οι Χάρις και Καμπερίδης στην επίθεση, ο Κολοσσός κατάφερε να αποκτήσει γρήγορα μια διψήφια διαφορά έναντι της Κραϊόβα. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ να διαμορφώνεται σε 14-24, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της ελληνικής ομάδας.

Εδραίωση του προβαδίσματος μέχρι το ημίχρονο

Η κυριαρχία του Κολοσσού συνεχίστηκε αμείωτη και κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου. Οι Μάνιον και Κρούζερ εισήλθαν στην εξίσωση του αγώνα, προσθέτοντας περαιτέρω επιθετικές επιλογές και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της ομάδας. Οι παίκτες του Άρη Λυκογιάννη δεν άφησαν το πόδι από το γκάζι, με αποτέλεσμα η διαφορά να αυξάνεται σταθερά. Το ημίχρονο βρήκε τον Κολοσσό να προηγείται με το εντυπωσιακό 27-49, έχοντας θέσει τις βάσεις για μια άνετη επικράτηση.

Αδιάκοπος έλεγχος και διεύρυνση της διαφοράς

Το σκηνικό του αγώνα παρέμεινε ίδιο και μετά την επιστροφή των ομάδων από τα αποδυτήρια για το δεύτερο ημίχρονο. Οι παίκτες του Κολοσσού Ρόδου διατήρησαν τον απόλυτο έλεγχο, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους στην αναμέτρηση. Ο Ντεβόντε Άπσον ξεχώρισε για την πολύτιμη δουλειά που προσέφερε τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρηση και τη διεύρυνση της διαφοράς. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ να φτάνει στο 53-79, επιβεβαιώνοντας την αδιαμφισβήτητη υπεροχή των Ροδιτών.

Τελική επικράτηση και βαθμολογική άνοδος

Η κατάσταση στον αγώνα δεν άλλαξε καθόλου μέχρι το τελικό σφύριγμα, με τους Ροδίτες να διατηρούν τον πλήρη έλεγχο των κινήσεων και του ρυθμού. Ο Κολοσσός έφτασε δια περιπάτου στην τελική νίκη με σκορ 104-82, ολοκληρώνοντας μια εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα, αποτελεσματικότητα και κυριαρχία σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Με αυτό το θετικό αποτέλεσμα, οι Ροδίτες ανέβηκαν στο 4-2 στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Η νίκη αυτή εδραιώνει την παρουσία τους στα υψηλά πατώματα της κατάταξης, ενισχύοντας τη θέση τους.

Οι κορυφαίοι της αναμέτρησης

Από πλευράς των νικητών, ο Γιώργος Καμπερίδης αναδείχθηκε ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, σημειώνοντας 15 πόντους με ένα εντυπωσιακό ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα, καθώς είχε 5/5. Ο Ντεβόντε Άπσον προσέφερε επίσης πολύτιμες λύσεις σε πολλαπλούς τομείς του παιχνιδιού, καταγράφοντας 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα. Επιπλέον, οι Στίβενσον και Κρούζερ συνεισέφεραν σημαντικά στο επιθετικό κομμάτι, σημειώνοντας ο καθένας από 12 πόντους, συμπληρώνοντας την εξαιρετική ομαδική προσπάθεια του Κολοσσού Ρόδου.

Με πληροφορίες από: Athletiko