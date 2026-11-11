Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο Champions League υδατοσφαίρισης

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας του στη φάση των ομίλων του Water Polo Champions League, επικρατώντας της Στεάουα Βουκουρεστίου με το ευρύ 25-14. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Δ' Ομίλου, όπου οι «πράσινοι» κατέκτησαν το πρώτο τους τρίποντο. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα έρχεται μετά από δύο ήττες που είχαν προηγηθεί απέναντι στη Μαρσέιγ και τη Φερεντσβάρος.

Η εξέλιξη του αγώνα και η κυριαρχία του τριφυλλιού

Η Στεάουα Βουκουρεστίου άνοιξε το σκορ με τον Μαρίνιτς, όμως ο Παναθηναϊκός απάντησε άμεσα με τον Νικολαΐδη, ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1. Στη συνέχεια, ο Χαλυβόπουλος έδωσε το προβάδισμα στους «πράσινους» με σουτ από την περιφέρεια, ενώ ο Καλογερόπουλος ανέβασε τη διαφορά στο 3-1. Ο Σκουμπάκης και ο Παπασηφάκης έδωσαν ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα στο τριφύλλι, με τη Στεάουα να μειώνει σε 5-2 με τον Βούτσινιτς. Ο Γκιουβέτσης σκόραρε από μακριά για το 6-2, ενώ ο Παπασηφάκης ευστόχησε σε πέναλτι λίγο πριν από τη λήξη και διαμόρφωσε το 7-2 του πρώτου οκταλέπτου.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα και στο δεύτερο οκτάλεπτο, με τον Σκουμπάκη να πετυχαίνει ένα εξαιρετικό γκολ για το 8-2. Ο Γκιουβέτσης ανέβασε τη διαφορά στο +7, ενώ λίγο αργότερα ο Χαλυβόπουλος έφυγε στην κόντρα και έκανε το 10-2. Η Στεάουα μείωσε με τον Τζορτζέσκου, όμως ο Καλογερόπουλος ευστόχησε σε πέναλτι και ο Παπασηφάκης ανέβασε το σκορ στο 12-3. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ξανά δίχτυα με τον Νεάμτσου, αλλά ο Παπασηφάκης πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο ματς. Ο Νεάμτσου μείωσε και πάλι στον παραπάνω, πριν ο Παπανικολάου σκοράρει από κοντά για το 14-5. Τρία δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, ο Κοπελιάδης διαμόρφωσε το 15-5 με ένα όμορφο γκολ.

Σταθερό προβάδισμα και τελική επικράτηση

Στο τρίτο οκτάλεπτο, ο Νικολαΐδης πέτυχε δύο ακόμη γκολ για τον Παναθηναϊκό. Η Στεάουα απάντησε με τους Κολοντρόφσκι και Μάρινιτς, όμως ο Καλογερόπουλος έκανε το 18-7 και έδωσε ξανά προβάδισμα 11 τερμάτων στους «πράσινους». Ο Τσέπελους μείωσε για τους φιλοξενούμενους, αλλά ο Νικολαΐδης βρήκε ξανά δίχτυα για το 19-8 και έφτασε τα τέσσερα προσωπικά γκολ. Ο Τσέπελους σκόραρε για δεύτερη φορά στο οκτάλεπτο, ενώ ο Γούντχεντ έκανε το 20-9. Ο Μάρινιτς διαμόρφωσε το 20-10 λίγο πριν από τη λήξη της περιόδου.

Η Στεάουα ξεκίνησε στο τέταρτο οκτάλεπτο με δύο γκολ από τον Βούτσινιτς και τον Πριγιάνου, ο οποίος σκόραρε δύο φορές και μείωσε τη διαφορά. Ωστόσο, η κυριαρχία του Παναθηναϊκού δεν αμφισβητήθηκε, με την ομάδα να διατηρεί το προβάδισμα μέχρι το τέλος και να επικρατεί με το τελικό σκορ 25-14.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Για τον Παναθηναϊκό, ο προπονητής Δημήτρης Μάζης είδε την ομάδα του να έχει πολλούς πρωταγωνιστές. Πρώτοι σκόρερ αναδείχθηκαν οι Παπασηφάκης και Δ. Νικολαΐδης, οι οποίοι πέτυχαν από πέντε τέρματα ο καθένας. Ακολούθησαν οι Σκουμπάκης, Καλογερόπουλος και Κοπελιάδης με τρία γκολ, ενώ οι Χαλυβόπουλος και Παπανικολάου σημείωσαν από δύο. Ένα γκολ πρόσθεσαν οι Γκιουβέτσης και Γούντχεντ. Στην σύνθεση της ομάδας συμμετείχαν επίσης οι Γουάινμπεργκ, Γ. Νικολαΐδης, Κουρούβανης, Ντόλτσε και Ηλιόπουλος.

Από την πλευρά της Στεάουα Βουκουρεστίου, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Τζόρτζε Φιλίποβιτς, οι Μάρινιτς Γκράγκιτς και Βούτσινιτς ήταν οι πιο παραγωγικοί, σκοράροντας από τρία γκολ. Οι Νεάμτου, Παραϊάνου και Κολοντρόβσι συνεισέφεραν με δύο τέρματα ο καθένας, ενώ από ένα γκολ πέτυχαν οι Γκεοργκέσκου και Τέπελους. Στην ομάδα αγωνίστηκαν επίσης οι Τικ, Μπότα, Ροτάρου, Οάντα, Κιμπεόρου, Μοροϊάνου και Γιαούκοβιτς.

Η συνέχεια στην ευρωπαϊκή πορεία

Μετά από αυτή την επιτακτική νίκη, ο Παναθηναϊκός στρέφει πλέον την προσοχή του στην επόμενη εντός έδρας αναμέτρηση. Στις 17 Νοεμβρίου, οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν τη Μαρσέιγ σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίζεται ως τελικός για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας. Η ομάδα παραμένει στη μάχη πρόκρισης στην προημιτελική φάση του Champions League, με το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Στεάουα να αποτελεί σημαντική ώθηση για τους επόμενους αγώνες στον Δ' Όμιλο.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta