Η αποθέωση του Ντάβιντε Καλάμπρια στην Ιταλία για την πορεία του στον Παναθηναϊκό

Η μετακόμιση του Ντάβιντε Καλάμπρια στην Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι αποδεικνύεται ιδιαίτερα ευεργετική για τον ίδιο, καθώς ο άλλοτε αρχηγός της Μίλαν βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα με τον Παναθηναϊκό. Οι εμφανίσεις του έχουν προκαλέσει την αποθέωση από δημοσιεύματα στην Ιταλία, αναδεικνύοντας τον σε έναν από τους πλέον επιδραστικούς ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού». Η πορεία του στην ελληνική πραγματικότητα έχει τραβήξει την προσοχή των μέσων της πατρίδας του, με την «Gazzetta dello Sport» να του αφιερώνει εκτενές κείμενο.

Η μεταμόρφωση του άλλοτε αρχηγού της Μίλαν

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια, σε ηλικία 29 ετών, έχει βρει στον Παναθηναϊκό έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύνολο του προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ. Η παρουσία του στον ελληνικό σύλλογο, από το περασμένο καλοκαίρι, έχει συμβάλει στην ανάδειξη των αρετών του, συνδυάζοντας την εμπειρία και την προσωπικότητά του με ουσιαστική προσφορά εντός αγωνιστικού χώρου.

Ο Ιταλός αμυντικός έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας, προσαρμοζόμενος πλήρως στην ελληνική πραγματικότητα. Η νέα ποδοσφαιρική συνθήκη φαίνεται να του ταιριάζει απόλυτα, προσφέροντάς του τον χώρο και την εμπιστοσύνη που χρειάζεται για να αναδείξει ξανά τις ικανότητές του και να γίνει ένας επιδραστικός παίκτης για τον Παναθηναϊκό.

Το ενδιαφέρον των ιταλικών μέσων και το αφιέρωμα της Gazzetta dello Sport

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Ντάβιντε Καλάμπρια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού δεν έχουν περάσει απαρατήρητες στην πατρίδα του. Τα Μέσα της Ιταλίας έχουν αρχίσει να ασχολούνται έντονα με την πορεία του, με την έγκυρη «Gazzetta dello Sport» να φιλοξενεί ένα εκτενές αφιέρωμα στον παίκτη.

Το αφιέρωμα της ιταλικής εφημερίδας παρουσιάζει αναλυτικά την πορεία του Καλάμπρια με τα «πράσινα», την επιτυχημένη προσαρμογή του στην ελληνική πραγματικότητα και τη σημασία που έχει αποκτήσει για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Η αναγνώριση αυτή από τα ιταλικά μέσα υπογραμμίζει την ανοδική του πορεία και την καθιέρωσή του ως ηγετική φυσιογνωμία.

Πρωταγωνιστικός ρόλος και ηγετική παρουσία

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια απολαμβάνει την πλήρη εμπιστοσύνη του Δανού προπονητή, Τζέικομπ Νίστρουπ, κάτι που αντικατοπτρίζεται στον αυξημένο ρόλο του εντός αγωνιστικού χώρου. Έχει αναλάβει σημαντικές ευθύνες, όντας ο δεύτερος στην ιεραρχία των αρχηγών της ομάδας, πίσω από τον Στέφαν Ντε Φράι, γεγονός που αναδεικνύει την προσωπικότητα και την επιρροή του στους συμπαίκτες του.

Πέρα από την αμυντική του συνεισφορά, ο Ιταλός αμυντικός έχει αποδειχθεί πολύτιμος και στο επιθετικό τρίτο. Η παρουσία του εκεί έχει προσθέσει μια επιπλέον διάσταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, με τον Καλάμπρια να προσθέτει ολοένα και συχνότερα το όνομά του στους σκόρερ και τους δημιουργούς της ομάδας. Μέχρι στιγμής, έχει καταγράψει 4 γκολ και 2 ασίστ, αποδεικνύοντας την πολυδιάστατη προσφορά του.

Το καθοριστικό γκολ στο Καυτανζόγλειο και η έκπληξη της Ιταλίας

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της καθοριστικής του συμβολής ήταν το γκολ που σημείωσε στο Καυτανζόγλειο απέναντι στον Ηρακλή, με το οποίο οι «πράσινοι» εξασφάλισαν τη νίκη με 2-1. Η «Gazzetta dello Sport» αναφέρθηκε σε αυτό το γεγονός, σημειώνοντας: «Τι έχει συμβεί με τον Καλάμπρια; Τρία γκολ στα τελευταία πέντε παιχνίδια του - έχει εξελιχθεί σε ηγέτη για τον Παναθηναϊκό».

Η ιταλική εφημερίδα περιγράφει τη σκηνή: «Είναι Κυριακή απόγευμα στο ελληνικό Πρωτάθλημα, σε μια αναμέτρηση ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Παναθηναϊκό. Βρισκόμαστε βαθιά στις καθυστερήσεις, όταν ο διαιτητής καταλογίζει πέναλτι υπέρ του «Τριφυλλιού»». Η ισοφάριση του Παναθηναϊκού είχε έρθει σαράντα λεπτά νωρίτερα, με τον Ντέσερς, πρώην παίκτη της Κρεμονέζε, έπειτα από ασίστ του Κυριακόπουλου, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Σασουόλο, Μπολόνια και Μόντσα.

Ενώ όλα έδειχναν ότι την εκτέλεση του πέναλτι θα αναλάμβανε ο Λιβάι Γκαρσία, επιθετικός που σκοράρει και για την εθνική ομάδα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, εμφανίστηκε ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Πήρε την μπάλα και κανείς δεν έφερε αντίρρηση. Στη συνέχεια, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, τοποθετώντας την στη γωνία, και διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Η «Gazzetta dello Sport» σχολίασε με έκπληξη: «Ο Ντάβιντε Καλάμπρια να εκτελεί πέναλτι; Ίσως φαντάζει παράξενο στους φίλους της Μίλαν», αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι ο Καλάμπρια ανέλαβε την ευθύνη και σκόραρε.

Νέα ποδοσφαιρική πραγματικότητα και αναγέννηση

Η νέα ποδοσφαιρική πραγματικότητα στην Ελλάδα φαίνεται πως ταιριάζει απόλυτα στον Ιταλό αμυντικό. Στον Παναθηναϊκό, ο Ντάβιντε Καλάμπρια έχει βρει τον ιδανικό χώρο και την απαραίτητη εμπιστοσύνη για να αναδείξει πλήρως τις αρετές του. Αυτή η αναγέννηση στην καριέρα του έχει μετατρέψει τον άλλοτε αρχηγό της Μίλαν σε έναν αναμφισβήτητο ηγέτη και έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες για την ελληνική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Athletiko