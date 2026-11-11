Ο Τζέιμς Πένραϊς μιλά για την πορεία του: Από την αμφιβολία στην Εθνική Σκωτίας

Ο Τζέιμς Πένραϊς, ο οποίος ανήκει στην ΑΕΚ και αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στους Ρέιντζερς, μίλησε πρόσφατα για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στην ποδοσφαιρική του διαδρομή. Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ εξομολογήθηκε ότι υπήρξε σημείο που πίστεψε πως η επαγγελματική του καριέρα είχε φτάσει στο τέλος της. Ωστόσο, οι πρόσφατες πολύ καλές του εμφανίσεις στους Ρέιντζερς τον οδήγησαν στην κλήση του στην Εθνική Σκωτίας, σηματοδοτώντας μια εντυπωσιακή ανατροπή.

Η αναγέννηση στους Ρέιντζερς και η κλήση στην Εθνική

Οι εξαιρετικές επιδόσεις του Τζέιμς Πένραϊς με τη φανέλα των Ρέιντζερς δεν πέρασαν απαρατήρητες. Οι εμφανίσεις του όχι μόνο τον καθιέρωσαν στην ομάδα της Σκωτίας, αλλά είχαν ως αποτέλεσμα την κλήση του στην Εθνική Σκωτίας, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία. Η παρουσία του στους Ρέιντζερς έχει κριθεί τόσο επιτυχημένη, που η σκωτσέζικη ομάδα φέρεται αποφασισμένη να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «Τζερς» εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του παίκτη από την ΑΕΚ. Αυτό αναμένεται να συμβεί είτε κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου είτε με την ολοκλήρωση της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν, δείχνοντας την εμπιστοσύνη που υπάρχει στις δυνατότητες του Πένραϊς.

Η δύσκολη περίοδος και οι σκέψεις αποχώρησης

Μιλώντας στο SkySports, ο Πένραϊς αναφέρθηκε εκτενώς σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της καριέρας του, κατά την οποία οι αμφιβολίες για το μέλλον του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο ήταν έντονες. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι πίστεψε πως είχε τελειώσει από το επαγγελματικό επίπεδο και ότι ήταν αδύνατο να κάνει μια επιτυχημένη καριέρα στον χώρο.

«Το θέμα είναι να σκύβεις το κεφάλι και να δουλεύεις σκληρά. Η άνοδός μου ήρθε αργά. Για να είμαι ειλικρινής, όταν πέσαμε στη League One, ένα κομμάτι μου πίστευε ότι κάπου εκεί είχα τελειώσει και ότι θα κατέληγα στο ημιεπαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ειδικά όταν ξέσπασε η πανδημία, έψαχνα προγράμματα σπουδών και σκεφτόμουν τη ζωή μετά το ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, όμως, έσκυψα το κεφάλι και αφοσιώθηκα στη δουλειά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ, περιγράφοντας τις σκέψεις και τις αποφάσεις του εκείνη την εποχή.

Η πορεία προς την κορυφή: Λίβινγκστον, Χαρτς, ΑΕΚ

Παρά τις αρχικές δυσκολίες και τις σκέψεις για αποχώρηση, ο Τζέιμς Πένραϊς κατάφερε να αναγεννηθεί ποδοσφαιρικά. Η αρχή αυτής της αναγέννησης έγινε στη Λίβινγκστον, όπου βρήκε ξανά τον ρυθμό του και απέδειξε την αξία του. Αυτή η περίοδος αποτέλεσε το εφαλτήριο για τα επόμενα βήματα στην καριέρα του.

Έπειτα από την επιτυχημένη του θητεία στη Λίβινγκστον, ακολούθησε η μεταγραφή του στη Χαρτς. Εκεί, παρότι η σεζόν για την ομάδα δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, ο ίδιος θεωρεί ότι προσωπικά είχε μια καλή χρονιά. Στη συνέχεια, η πορεία του τον οδήγησε στην Ελλάδα, με τη μετακόμισή του στην ΑΕΚ, ολοκληρώνοντας μια σειρά από σημαντικές μεταγραφές που τον έφεραν στο σημερινό του επίπεδο.

Η «τρελή» διαδρομή και η αξία της σκληρής δουλειάς

Ο Πένραϊς αναφέρθηκε στην ευκαιρία που του δόθηκε, δηλώνοντας: «Πιστεύω ότι την άρπαξα (σ.σ. την ευκαιρία)». Η αναδρομή στην πορεία του, από τις στιγμές αμφιβολίας μέχρι την τωρινή του επιτυχία, τον κάνει να σκέφτεται πόσο απίστευτη μοιάζει η διαδρομή του. «Οπότε, αν σκεφτείς πού βρισκόμουν στα 20-21 μου, όλο αυτό είναι λίγο τρελό. Αλλά έτσι γίνεται πιο ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι;», πρόσθεσε.

Η ιστορία του Τζέιμς Πένραϊς αποτελεί παράδειγμα της σημασίας της επιμονής και της σκληρής δουλειάς στον αθλητισμό. Από την πιθανότητα να εγκαταλείψει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και να αναζητήσει άλλες διεξόδους, έφτασε στην κορυφή, εκπροσωπώντας τη χώρα του και αποτελώντας στόχο για μόνιμη μεταγραφή από έναν μεγάλο σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta