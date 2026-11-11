Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Γιάκιτς στον ΠΑΟΚ

Οι αρχικοί φόβοι για τον τραυματισμό του Κρίστιαν Γιάκιτς επιβεβαιώθηκαν, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στην Κροατία έδειξαν κάκωση δευτέρου βαθμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο. Ο Κροάτης μέσος του ΠΑΟΚ τραυματίστηκε στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου ενάμιση μήνα. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα για τον προπονητή Αλέσιο Λίσι, ο οποίος θα πρέπει να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για τα επερχόμενα παιχνίδια.

Η διάγνωση του τραυματισμού του Γιάκιτς

Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Κρίστιαν Γιάκιτς στην πατρίδα του, επιβεβαίωσε την κάκωση δευτέρου βαθμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο. Ο τραυματισμός προήλθε κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων να επιβεβαιώνουν πλήρως τις αρχικές εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου.

Ο Κροάτης μέσος έχει ήδη ξεκινήσει εντατικό πρόγραμμα αποθεραπείας, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία που μπορεί να φτάσει μέχρι και τον ενάμιση μήνα. Αυτό σημαίνει ότι ο Αλέσιο Λίσι θα κληθεί να διαχειριστεί την απουσία ενός ακόμα σημαντικού ποδοσφαιριστή από τη μεσαία γραμμή της ομάδας του, κατά την περίοδο που ακολουθεί μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Δικέφαλο

Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ επέστρεψαν στις προπονήσεις το απόγευμα της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Η επιστροφή αυτή έγινε μετά από ένα διήμερο ρεπό που είχε παραχωρήσει ο Ιταλός τεχνικός, Αλέσιο Λίσι, στους ποδοσφαιριστές του.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με passing game και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε μικρό χώρο. Η τρέχουσα διακοπή του πρωταθλήματος, λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, προσφέρει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία στο αγωνιστικό τμήμα της ομάδας να δουλέψει απερίσπαστο και να βελτιώσει την εικόνα του ενόψει των επερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Το ιατρικό δελτίο και οι άλλοι τραυματίες

Πέρα από την περίπτωση του Κρίστιαν Γιάκιτς, το ιατρικό δελτίο του Δικεφάλου παραμένει «γεμάτο» με άλλους ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Ο Δημήτρης Πέλκας συνέχισε τις θεραπείες του, ακολουθώντας το ειδικό πρόγραμμα που του έχει δοθεί από το ιατρικό τιμ της ομάδας.

Παράλληλα, ο Γιάννης Μιχαηλίδης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο Μιχαηλίδης θα είναι αυτός που θα μπορέσει να επιστρέψει πιο σύντομα σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. Λογικά, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του για τον αγώνα με την Κηφισιά, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στην Τούμπα.

Προετοιμασία για το φιλικό με την Παρτιζάν

Εν μέσω της διακοπής του πρωταθλήματος, η ομάδα του ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία της για το φιλικό παιχνίδι που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου. Ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση την Παρτιζάν Βελιγραδίου, δίνοντας την ευκαιρία στον προπονητή να δοκιμάσει σχήματα και παίκτες.

Στο συγκεκριμένο φιλικό αναμένεται να αγωνιστεί και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, προσφέροντας μια ευκαιρία για επανένταξη και αγωνιστικό ρυθμό. Η προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι θα συνεχιστεί αύριο το πρωί, με προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, στο πλαίσιο της αξιοποίησης της διακοπής για τη βελτίωση της αγωνιστικής κατάστασης της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko