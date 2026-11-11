Ο Θεοφάνης Μπακούλας, ο 21χρονος χαφ του Ολυμπιακού, έχει επιστρέψει για τα καλά από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και δηλώνει έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εθνική Ελπίδων. Η ομάδα βρίσκεται στην τελική ευθεία για τα μπαράζ του Euro U21 2027, με στόχο να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν σε αυτή την προκριματική διαδικασία, έχοντας ανακτήσει πλήρως τη φόρμα του μετά την αναγκαστική απουσία. Η παρουσία του κρίνεται καθοριστική για την «Γαλανόλευκη» ομάδα, η οποία προετοιμάζεται για την αναμέτρηση που θα κρίνει την πρόκριση.

Η επιστροφή του Θεοφάνη Μπακούλα

Ο Θεοφάνης Μπακούλας, βασικό στέλεχος των ακαδημιών του Ολυμπιακού από την αρχή της καριέρας του, έχει επανέλθει δυναμικά στους αγωνιστικούς χώρους. Μετά από μια δύσκολη περίοδο αποθεραπείας, ο χαφ είναι πλέον πλήρως ενσωματωμένος τόσο στις υποχρεώσεις των «Ερυθρολεύκων» όσο και στην Εθνική Ελπίδων.

Η επιστροφή του έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Εθνική, καθώς η ομάδα προετοιμάζεται για τα μπαράζ πρόκρισης. Ο Μπακούλας έχει δείξει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, προσφέροντας σημαντικές λύσεις και ενισχύοντας το κέντρο της ομάδας με την παρουσία του.

Ο σοβαρός τραυματισμός και η δύσκολη περίοδος

Την περασμένη σεζόν, ο Θεοφάνης Μπακούλας υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό που του έβαλε πρόωρο τέλος στη χρονιά. Συγκεκριμένα, κατά την επικράτηση της Εθνικής Ελπίδων επί της Μάλτας στην πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί του γόνατο.

Αυτή η εξέλιξη τον ανάγκασε να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, δοκιμάζοντας τις αντοχές του. Παρά τη δυσκολία της κατάστασης, ο νεαρός ποδοσφαιριστής αντιμετώπισε την πρόκληση με αποφασιστικότητα, εστιάζοντας στην αποκατάσταση και την επιστροφή του.

Η επανένταξη και οι καθοριστικές εμφανίσεις

Φέτος, ο Μπακούλας επέστρεψε δριμύτερος, αγωνιζόμενος τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με το εθνόσημο. Ο νεαρός διεθνής ήταν βασικός σε δύο από τα τελευταία προκριματικά ματς της «Γαλανόλευκης», δείχνοντας άμεσα την επίδρασή του στο παιχνίδι της ομάδας.

Στο τελευταίο ματς απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία, πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, όπου ήταν αρκετά δραστήριος και συνέβαλε τα μέγιστα στην προσπάθεια της ομάδας να βρει ένα δεύτερο γκολ που θα της χάριζε την απευθείας πρόκριση. Βασικός αγωνίστηκε και κόντρα στη Λετονία, παίζοντας μάλιστα μεγάλο ρόλο στη σπουδαία νίκη με σκορ 4-2.

Την μεγαλύτερη παράσταση του για φέτος, όμως, την έδωσε στο παιχνίδι στην Τυφλίδα απέναντι στη Γεωργία. Εκεί, το σύνολο του προπονητή Ταουσιάνη επικράτησε άνετα με 3-0, με τον Μπακούλα να πετυχαίνει μάλιστα ένα εντυπωσιακό γκολ, δείχνοντας ότι επέστρεψε στην Εθνική Ελπίδων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί.

Οι δηλώσεις του ποδοσφαιριστή για την επιστροφή του

Ο Θεοφάνης Μπακούλας είχε μιλήσει για την επιστροφή του και την εμφάνισή του κόντρα στη Γεωργία, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta μετά τη νίκη της Ελλάδας επί της Λετονίας. «Για εμένα είναι μεγάλη χαρά που έχω επιστρέψει και σημαίνει πολλά για εμένα που έχω την εμπιστοσύνη και του προπονητή και της ομάδας ώστε μετά από έναν τέτοιο τραυματισμό, να ξαναμπαίνω δυναμικά και να βοηθήσω όσο μπορώ», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το πώς αισθάνεται που επέστρεψε μετά από έναν τόσο δύσκολο τραυματισμό, ο νεαρός χαφ τόνισε: «Εγώ αυτόν τον τραυματισμό τον είδα μόνο θετικά σχεδόν από την πρώτη στιγμή. Είχα άτομα δίπλα μου που με βοήθησαν σε αυτό και βλέποντας τόσο καιρό το ποδόσφαιρο απέξω, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα και όταν είσαι μέσα. Μαθαίνεις πολύ υπομονή με αυτόν τον τραυματισμό. Δεν αντιδράς σε πράγματα που δεν αξίζουν την στιγμή και σκέφτεσαι πάντα τι μπορώ να κάνω εκείνη τη στιγμή για να αποφύγω άλλα. Ψυχολογικά γίνεσαι πιο δυνατός».

Η Εθνική Ελπίδων στην τελική ευθεία για το Euro 2027

Η Εθνική Ελπίδων έχει μπει στην τελική ευθεία για τα κρίσιμα μπαράζ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 12 Νοεμβρίου, στις 15:00, και αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο για την πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21 2027.

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στους νεαρούς πρωταγωνιστές που θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην ευρωπαϊκή ελίτ, με τον Θεοφάνη Μπακούλα να αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στην προσπάθεια αυτή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta