Χάρι Κέιν: Έτοιμος να γράψει ιστορία με την εθνική Αγγλίας

Ο Χάρι Κέιν βρίσκεται ένα βήμα πριν γράψει ιστορία με την εθνική ομάδα της Αγγλίας, καθώς αναμένεται να καταρρίψει ένα σημαντικό ρεκόρ διεθνών συμμετοχών. Ο Άγγλος επιθετικός θα γίνει ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία των «Τριών Λιονταριών», ένα επίτευγμα που θα τον κατατάξει στην κορυφή της λίστας των διεθνών παικτών της χώρας του. Η ιστορική αυτή στιγμή θα λάβει χώρα στην επερχόμενη αναμέτρηση της Αγγλίας ενάντια στην Κροατία, στο πλαίσιο του Nations League.

Η ιστορική επίδοση των 126 συμμετοχών

Συγκεκριμένα, ο Χάρι Κέιν πρόκειται να φτάσει τις 126 συμμετοχές με τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας. Αυτή η επίδοση θα τον αναδείξει ως τον παίκτη με τις περισσότερες διεθνείς εμφανίσεις στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, ξεπερνώντας ένα ρεκόρ που κρατούσε για πολλά χρόνια. Μέχρι σήμερα, ο Πίτερ Σίλτον κατείχε την κορυφή της λίστας με 125 συμμετοχές, αλλά ο Κέιν είναι έτοιμος να τον προσπεράσει.

Η αναμέτρηση που θα σηματοδοτήσει αυτό το ορόσημο είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου. Το παιχνίδι θα φιλοξενηθεί στο εμβληματικό στάδιο του Γουέμπλεϊ, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη αίγλη στην ιστορική στιγμή για τον αρχηγό της Μπάγερν Μονάχου.

Ειδική βράβευση στο Γουέμπλεϊ

Η αγγλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου έχει φροντίσει να τιμήσει δεόντως αυτό το σπουδαίο επίτευγμα του Χάρι Κέιν. Έχει οργανωθεί μια ειδική τελετή βράβευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί λίγο πριν από τη σέντρα του αγώνα με την Κροατία. Η παρουσία του Πίτερ Σίλτον στην τελετή είναι επιβεβαιωμένη, καθώς ο ίδιος θα παραδώσει συμβολικά τη «σκυτάλη» στον νέο κάτοχο του ρεκόρ.

Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει τη σημασία του επιτεύγματος του Κέιν και την αναγνώριση από την ομοσπονδία και τον προηγούμενο κάτοχο του ρεκόρ. Η στιγμή αναμένεται να είναι ιδιαίτερα συγκινητική για τον Άγγλο επιθετικό και τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο στάδιο.

Κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των «Τριών Λιονταριών»

Πέρα από το επικείμενο ρεκόρ συμμετοχών, ο Χάρι Κέιν έχει ήδη εξασφαλίσει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της εθνικής Αγγλίας χάρη στην εκτελεστική του δεινότητα. Με 91 γκολ, είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για την ομάδα των «Τριών Λιονταριών».

Έχει αφήσει πίσω του θρύλους του αγγλικού ποδοσφαίρου, όπως ο Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος είχε σημειώσει 53 γκολ, και ο Μπόμπι Τσάρλτον, με 49 τέρματα. Η επίδοση των 91 γκολ αναδεικνύει την αδιαμφισβήτητη ικανότητά του στο σκοράρισμα και την τεράστια συμβολή του στην επιθετική γραμμή της Αγγλίας.

Ο στόχος ενός τροπαίου

Παρά τα ατομικά του ρεκόρ και τις σπουδαίες επιδόσεις του, ο Χάρι Κέιν εξακολουθεί να έχει έναν μεγάλο στόχο με την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Το μόνο που του απομένει είναι να κατακτήσει ένα τρόπαιο με τα «Τρία Λιοντάρια». Αυτή η επιδίωξη παραμένει η ύψιστη φιλοδοξία για τον αρχηγό, ο οποίος έχει οδηγήσει την ομάδα σε σημαντικές διοργανώσεις.

Η κατάκτηση ενός τίτλου θα επισφραγίσει την ήδη λαμπρή του πορεία και θα προσθέσει το συλλογικό επίτευγμα που λείπει από την πλούσια συλλογή του με την εθνική ομάδα.

Επιβεβαίωση από τον Τόμας Τούχελ

Την επικείμενη ιστορική στιγμή του Χάρι Κέιν επιβεβαίωσε και ο προπονητής του στην Μπάγερν Μονάχου, Τόμας Τούχελ. Ο Γερμανός τεχνικός δήλωσε ότι ο αρχηγός της ομάδας του είναι έτοιμος να κατακτήσει την 126η συμμετοχή του, η οποία θα αποτελέσει ρεκόρ για την εθνική Αγγλίας.

Η δήλωση του Τούχελ υπογραμμίζει τη σημασία του γεγονότος και την αναγνώριση του επιτεύγματος του Κέιν και από το περιβάλλον του συλλόγου του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta