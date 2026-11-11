Ο Απόλλων Σμύρνης δοκιμάζεται στην έδρα της Μπαρτσελόνα για το Euro Cup

Ο Απόλλων Σμύρνης φιλοξενείται το βράδυ της Πέμπτης από την Μπαρτσελόνα, σε μια αναμέτρηση που διεξάγεται στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Euro Cup. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 21:00 ώρα Ελλάδας και αποτελεί μια σημαντική δοκιμασία για τους «κυανόλευκους» στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η ελληνική ομάδα βρίσκεται ήδη στην ισπανική πόλη, έχοντας ξεκινήσει την προετοιμασία της για το απαιτητικό παιχνίδι.

Η άφιξη στην Βαρκελώνη και η προετοιμασία

Η αποστολή του Απόλλωνα Σμύρνης έφτασε στη Βαρκελώνη από το πρωί της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου, προκειμένου να προσαρμοστεί στις συνθήκες και να προετοιμαστεί κατάλληλα για τον αγώνα. Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο πραγματοποίησαν το βράδυ της ίδιας ημέρας, Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, την προπόνησή τους στην πισίνα «Nova De L’ Escullera». Αυτή είναι η πισίνα όπου θα διεξαχθεί και η αναμέτρηση της Πέμπτης, επιτρέποντας στην ομάδα να εξοικειωθεί με τον χώρο.

Η προετοιμασία περιλαμβάνει την τελευταία λεπτομέρεια για την αντιμετώπιση της ισπανικής ομάδας, η οποία φημίζεται για την ποιότητά της. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα απαιτητικό, με τις δυσκολίες του να είναι αναγνωρισμένες από όλους στην ελληνική αποστολή.

Οι δηλώσεις του αρχηγού Μάριου Καπότση

Ο αρχηγός του Απόλλωνα, Μάριος Καπότσης, προέβη σε δηλώσεις αναφορικά με την επικείμενη αναμέτρηση, τονίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα του. Ο Καπότσης αναγνώρισε την ποιότητα της αντιπάλου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αντιμετωπίζουμε μια πολύ ποιοτική ομάδα – το δείχνει και στο πρωτάθλημά της – η οποία έχει παράδοση στο πόλο, καλούς παίκτες και καλό προπονητή».

Παρά τις δυσκολίες, ο αρχηγός εξέφρασε την πίστη στην ομάδα του και την ετοιμότητά της. Συμπλήρωσε πως «Από την άλλη εμείς είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι πνευματικά και σωματικά γι’ αυτό το παιχνίδι και το θέλουμε πάρα πολύ». Ο Μάριος Καπότσης έδωσε παράλληλα ένα μήνυμα νίκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του αποτελέσματος για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η σημαντική απουσία του Κώστα Μουρίκη

Στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα, ο Απόλλων Σμύρνης θα παραταχθεί χωρίς έναν από τους βασικούς του παίκτες, τον Κώστα Μουρίκη. Ο βασικός φουνταριστής της ομάδας είναι τιμωρημένος με μία αγωνιστική, ποινή που προέκυψε από τον προηγούμενο αγώνα με την Α-Πόλο. Παρόλο που δεν θα αγωνιστεί, ο Κώστας Μουρίκης ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή στη Βαρκελώνη, στηρίζοντας τους συμπαίκτες του.

Η απουσία του Μουρίκη δημιουργεί μια επιπλέον πρόκληση για την ομάδα, όπως επεσήμανε και ο Μάριος Καπότσης. «Έχουμε την απώλεια του βασικού μας φουνταριστή, του Κώστα Μουρίκη, αλλά πρέπει να βρούμε τις λύσεις για να πάρουμε τη νίκη, που θα μας βοηθήσει σημαντικά στη συνέχεια της διοργάνωσης», δήλωσε ο αρχηγός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προσαρμογή και συλλογική προσπάθεια.

Η βαθμολογική εικόνα στον όμιλο και το ισπανικό πρωτάθλημα

Ο Απόλλων Σμύρνης εισέρχεται στην 3η αγωνιστική έχοντας συγκεντρώσει δύο βαθμούς στον όμιλο του Euro Cup. Η ελληνική ομάδα επιδιώκει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα βελτιώσει τη θέση της και θα ενισχύσει τις πιθανότητές της για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Από την άλλη πλευρά, η Μπαρτσελόνα εμφανίζεται ως η πρωτοπόρος της βαθμολογίας στον όμιλο, έχοντας συγκεντρώσει πέντε πόντους. Η ισπανική ομάδα έχει ήδη καταγράψει νίκες επί της Α-Πόλο με σκορ 18-17 εντός έδρας, καθώς και επί της Τεράσα με 14-11 στα πέναλτι εκτός έδρας. Η δυναμική της Μπαρτσελόνα δεν περιορίζεται μόνο στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς στο ισπανικό πρωτάθλημα βρίσκεται στην 3η θέση με 27 βαθμούς. Ο απολογισμός της στο εγχώριο πρωτάθλημα είναι εντυπωσιακός, με εννέα νίκες και μόλις μία ήττα, η οποία προήλθε από τη Σαμπαντέλ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta