Ο Ρόμπερτ Σάντσεθ της Κόμο διέλυσε Ferrari αξίας 300.000 λιρών στο Νίρμπουργκρινγκ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε ο τερματοφύλακας της Κόμο, Ρόμπερτ Σάντσεθ, στην ιστορική πίστα του Νίρμπουργκρινγκ στη Γερμανία. Ο 28χρονος Ισπανός πορτιέρο διέλυσε την πανάκριβη Ferrari που οδηγούσε, ωστόσο στάθηκε τυχερός, καθώς κατάφερε να βγει από το όχημα χωρίς να έχει υποστεί κανέναν τραυματισμό. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας, 09.11.2026, κατά τη διάρκεια οργανωμένης εκδήλωσης, την οποία ο Σάντσεθ εκμεταλλεύτηκε κατά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Το τροχαίο ατύχημα στην πίστα

Ο Ρόμπερτ Σάντσεθ, ο οποίος ανήκει στην Τσέλσι και αγωνίζεται τη φετινή σεζόν ως δανεικός στην Κόμο, βρέθηκε στο εμβληματικό Νίρμπουργκρινγκ για να οδηγήσει την πολυτελή Ferrari του. Εκεί, έχασε τον έλεγχο της Ferrari 488 Challenge Evo, ενός οχήματος αξίας περίπου 300.000 λιρών, κατά τη διάρκεια ενός οργανωμένου event. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, καθώς το αυτοκίνητο προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπαριέρες.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, η ταχύτητα του αυτοκινήτου ξεπερνούσε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, φτάνοντας τα 112 χιλιόμετρα την ώρα, όταν ο Ισπανός τερματοφύλακας έχασε τον έλεγχο στη στροφή Caracciola-Karussell. Το μπροστινό μέρος της Ferrari διαλύθηκε ολοσχερώς, με κομμάτια του αυτοκινήτου να σκορπίζονται στην πίστα. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο Σάντσεθ κατάφερε να βγει αμέσως από το όχημα, χωρίς να έχει υποστεί κάποιον τραυματισμό.

Η αντίδραση του οδηγού και η φύση της εκδήλωσης

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρία ατόμου που βρισκόταν στην πίστα και οδηγούσε πίσω από τον Ισπανό, ο γκολκίπερ της Κόμο δεν έδειξε να έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από το ατύχημα. Φέρεται να βοήθησε ακόμη και στη συλλογή των κομματιών που είχαν αποκολληθεί από το αυτοκίνητό του, με τη συνδρομή φίλων του που βρίσκονταν μαζί του.

Το event στο Νίρμπουργκρινγκ διοργανώθηκε από την εταιρεία Circuit Days, η οποία ειδικεύεται στην πραγματοποίηση οργανωμένων ημερών οδήγησης για το κοινό σε γνωστές πίστες. Δεν επρόκειτο για επίσημο αγώνα, αλλά για μια εκδήλωση στην οποία οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν τα δικά τους αυτοκίνητα στην πίστα, απολαμβάνοντας την εμπειρία σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Επόμενοι σταθμοί και αγωνιστικές υποχρεώσεις

Την επόμενη ημέρα του ατυχήματος, ο Ισπανός τερματοφύλακας βρέθηκε στην πίστα του Σπα στο Βέλγιο, συνοδευόμενος από την ίδια παρέα φίλων του. Αυτή τη φορά, ωστόσο, επέλεξε να μην συμμετάσχει στις δραστηριότητες ως οδηγός, αλλά να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις από το ρόλο του θεατή.

Το περιστατικό έλαβε χώρα δύο εβδομάδες πριν την αναμέτρηση της Κόμο με την ΑΕΚ για τη νέα αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Ρόμπερτ Σάντσεθ έχει μετρήσει μέχρι τώρα τέσσερις συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν, με τον Ζαν Μπουτέζ να λογίζεται ως βασικός τερματοφύλακας της ιταλικής ομάδας.

Το πάθος για τα αυτοκίνητα και προηγούμενα περιστατικά

Ο Ρόμπερτ Σάντσεθ είναι ευρέως γνωστός για την αδυναμία που έχει στα εντυπωσιακά αυτοκίνητα και διαθέτει μια ιδιαίτερα ακριβή συλλογή οχημάτων. Ανάμεσα στα αυτοκίνητα που έχει στην κατοχή του συγκαταλέγονται μια κλασική BMW E30 325 του 1988, ένα Nissan Skyline R34 GT-R V-Spec, το οποίο έχει γίνει γνωστό και από τη σειρά ταινιών «Fast & Furious», αλλά και μια πολυτελής Lamborghini Urus.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας είχε απασχολήσει, μάλιστα, και νωρίτερα μέσα στο 2026 για υπόθεση υπέρβασης του ορίου ταχύτητας στη Βρετανία. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.520 λιρών και τρεις βαθμοί ποινής για την παράβαση αυτή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta