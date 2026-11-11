Η διαχείριση του Νίκολιτς στην ΑΕΚ και το ροτέισον σε Ελλάδα και Ευρώπη

Μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας διακοπής του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ αγωνίστηκε σε οκτώ παιχνίδια, καταγράφοντας τρεις νίκες και πέντε ήττες. Σε αυτό το διάστημα, ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς εφάρμοσε εκτεταμένο ροτέισον, προσαρμόζοντας τη στρατηγική του ανάλογα με τις απαιτήσεις των αναμετρήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα βρίσκεται τώρα μπροστά σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο πρόγραμμα, το οποίο απαιτεί περαιτέρω προσεκτική διαχείριση.

Ο απολογισμός των τελευταίων οκτώ αγώνων

Στα οκτώ παιχνίδια που μεσολάβησαν, η ΑΕΚ σημείωσε τρεις νίκες, οι οποίες προήλθαν όλες από το πρωτάθλημα και συγκεκριμένα στο γήπεδό της, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι νίκες αυτές ήταν απέναντι στον ΟΦΗ, τον Παναιτωλικό και τον Λεβαδειακό, ενισχύοντας την παρουσία της ομάδας στην έδρα της.

Αντίθετα, οι πέντε ήττες κατανεμήθηκαν σε διαφορετικές διοργανώσεις. Τρεις από αυτές ήρθαν στο Champions League, όπου η ΑΕΚ αντιμετώπισε τη Σαχτάρ, τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Παρά τις ήττες, ο Δικέφαλος είχε καλή παρουσία τόσο απέναντι στην ουκρανική ομάδα όσο και κόντρα στους «Μερένχες», όπου η ήττα κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Επιπλέον, η ΑΕΚ γνώρισε δύο ακόμα ήττες σε εγχώριες διοργανώσεις. Η μία ήταν από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το Κύπελλο και η άλλη από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα. Στις συγκεκριμένες αναμετρήσεις, οι εμφανίσεις της ομάδας χαρακτηρίστηκαν από ρηχά νερά.

Η στρατηγική του Μάρκο Νίκολιτς στο ροτέισον

Ο Μάρκο Νίκολιτς έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διαχείριση του ρόστερ, ανοίγοντας το ροτέισον σταδιακά. Στην πρώτη τετράδα αγώνων, οι αλλαγές στο αρχικό σχήμα αυξήθηκαν από δύο σε πέντε, δείχνοντας την πρόθεση του προπονητή να δώσει ευκαιρίες σε περισσότερους παίκτες.

Στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ο Σέρβος τεχνικός προχώρησε σε επτά αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Ωστόσο, παρά τις πολλές αλλαγές, δεν ξεκούρασε βασικές μονάδες, καθώς παίκτες του πολύ βασικού κορμού όπως οι Πήλιος, Ρέλβας, Ρότα, Μαρίν, Μάγερ και Γιόβιτς ξεκίνησαν ως βασικοί.

Στη συνέχεια, ο Νίκολιτς εφάρμοσε σταθερά τέσσερις αλλαγές στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης και στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, διατηρώντας μια ισορροπία μεταξύ ξεκούρασης και αγωνιστικής συνοχής.

Το απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί

Αμέσως μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, η ΑΕΚ καλείται να αντιμετωπίσει ένα «πρόγραμμα βουνό» με συνεχόμενες και απαιτητικές αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες για το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Champions League.

Συγκεκριμένα, η ομάδα θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Καλαμάτα για το πρωτάθλημα και στη συνέχεια εκτός έδρας με την Κόμο για το Champions League. Ακολουθεί το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το πρωτάθλημα, ενώ για το Κύπελλο θα υποδεχθεί τον Αστέρα Τρίπολης.

Το δύσκολο πρόγραμμα συνεχίζεται με το ντέρμπι στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό, ένα μεγάλο ματς με τη Γαλατάσαραϊ για το Champions League στην Allwyn Arena, και στη συνέχεια εντός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο. Θα ακολουθήσει το εξ αναβολής παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και η αναμέτρηση στο Βικελίδης απέναντι στον Άρη.

Οι δηλώσεις του προπονητή και οι απαιτήσεις της συνέχειας

Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, η ΑΕΚ χρειάζεται πνευματική φρεσκάδα. Ο προπονητής υπογράμμισε ότι το σύνολό του βασίζεται στην ενέργεια και αυτό το χαρακτηριστικό είναι εκείνο που επιθυμεί να βελτιώσει στην ομάδα του.

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των επερχόμενων αναμετρήσεων, ο Σέρβος τεχνικός θα πρέπει να προχωρήσει σε «έξυπνο ροτέισον». Ο στόχος είναι να πάρει ταυτόχρονα όσο το δυνατόν περισσότερα από την πλειοψηφία του ρόστερ του, διατηρώντας την ομάδα σε υψηλό επίπεδο απόδοσης.

Ενδεικτικά σχήματα σε προηγούμενες αναμετρήσεις

Στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ, το αρχικό σχήμα περιλάμβανε τους Μπρινιόλι, Πήλιο, Ρέλβα, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Κάιρινεν, Κουτέσα, Μάγερ, Κοϊτά και Γιόβιτς. Αυτή η σύνθεση αποτελεί ένα παράδειγμα της διαχείρισης του Νίκολιτς σε αγώνες πρωταθλήματος.

Στο παιχνίδι Σαχτάρ - ΑΕΚ, η ομάδα ξεκίνησε με τους Μπρινιόλι, Πήλιο, Ρέλβα, Μουκουντί και Ρότα, μεταξύ άλλων, δείχνοντας την επιλογή του προπονητή να χρησιμοποιήσει ορισμένους βασικούς παίκτες και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta