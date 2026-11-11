Επίσημη δικαίωση της Λίβερπουλ για το ματς με Άρσεναλ: «Καθαρό πέναλτι πάνω στον Ίσακ»

Δέκα ημέρες μετά την ήττα της Λίβερπουλ από την Άρσεναλ, ήρθε η επίσημη επιβεβαίωση για μία από τις πιο πολυσυζητημένες φάσεις της αναμέτρησης. Η ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης διαιτητικών αποφάσεων της Premier League αναγνώρισε πως οι «κόκκινοι» έπρεπε να είχαν κερδίσει πέναλτι, το οποίο δεν καταλογίστηκε ούτε από τον διαιτητή του αγώνα ούτε από τον VAR. Η απόφαση αυτή δικαιώνει τις έντονες διαμαρτυρίες που είχαν εκφραστεί μετά το παιχνίδι.

Το επίμαχο περιστατικό και η αρχική απόφαση

Το περιστατικό που προκάλεσε τις αντιδράσεις συνέβη στο 21ο λεπτό του αγώνα της 1ης Νοεμβρίου, όταν η Άρσεναλ προηγούνταν ήδη με 1-0, χάρη σε γκολ του Κάι Χάβερτς. Εκείνη τη στιγμή, ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά επιχείρησε μία σέντρα από την αριστερή πλευρά του γηπέδου.

Καθώς ο Αλεξάντερ Ίσακ κινήθηκε προς την μπάλα με σκοπό να πιάσει την κεφαλιά, ο Γιούριεν Τίμπερ τον κράτησε από τη φανέλα. Αυτή η ενέργεια εμπόδισε τον Ίσακ να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Άντι Μάντλεϊ, επέτρεψε στο παιχνίδι να συνεχιστεί, χωρίς να καταλογίσει κάποια παράβαση.

Η παρέμβαση και το λάθος του VAR

Ούτε ο Στιούαρτ Άτγουελ, ο οποίος βρισκόταν στο VAR, θεώρησε απαραίτητο να καλέσει τον διαιτητή για να εξετάσει τη φάση. Αυτή η παράλειψη αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία της μεταγενέστερης αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Premier League, η ανεξάρτητη επιτροπή διαιτησίας εξέτασε το περιστατικό. Τέσσερα από τα πέντε μέλη της αρμόδιας επιτροπής έκριναν ότι το κράτημα του Τίμπερ στον Ίσακ συνιστούσε καθαρή παράβαση και ότι έπρεπε να καταλογιστεί πέναλτι υπέρ της Λίβερπουλ.

Επιπλέον, η επιτροπή προχώρησε και σε αξιολόγηση του χειρισμού από τον VAR. Με ψήφους 3-2, αποφάνθηκε πως υπήρξε λανθασμένος χειρισμός από τον Στιούαρτ Άτγουελ, καθώς η παράβαση θεωρήθηκε αρκετά ξεκάθαρη ώστε να απαιτείται επανεξέταση της φάσης από τον διαιτητή Άντι Μάντλεϊ.

Οι έντονες διαμαρτυρίες και οι δηλώσεις

Η απόφαση της επιτροπής έρχεται να επιβεβαιώσει τις έντονες διαμαρτυρίες που είχαν εκφραστεί αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Τόσο οι άνθρωποι της Λίβερπουλ όσο και πρώην ποδοσφαιριστές είχαν εκφράσει την δυσαρέσκειά τους για τη μη καταλογισμό του πέναλτι. Μεταξύ αυτών ήταν ο Τζέιμι Κάραγκερ και ο Ίαν Ράιτ, οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα.

Ιδιαίτερη αίσθηση είχαν προκαλέσει και οι δηλώσεις του προπονητή των «κόκκινων», Αντόνι Ιραόλα. Ο Ιραόλα είχε αφήσει σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τέτοιες φάσεις από τους διαιτητές, υποστηρίζοντας ουσιαστικά πως ο Αλεξάντερ Ίσακ θα είχε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει το πέναλτι εάν έπεφτε στο χορτάρι μετά το κράτημα.

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση του ποδοσφαιριστή Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Ο Φαν Ντάικ είχε εκφράσει την απορία του για το πώς είναι δυνατόν, με τόσες κάμερες διαθέσιμες σε έναν αγώνα της Premier League, να μην εντοπίζεται και να μην καταλογίζεται μία τόσο ξεκάθαρη παράβαση, όπως αυτή που συνέβη στον Ίσακ.

Το τελικό αποτέλεσμα και η δικαίωση

Παρά τις διαμαρτυρίες και την επίσημη αναγνώριση του λάθους, η Άρσεναλ έφυγε τελικά με το τρίποντο από το Άνφιλντ, επικρατώντας της Λίβερπουλ με σκορ 1-0. Η μεταγενέστερη αναγνώριση του διαιτητικού λάθους από την ανεξάρτητη επιτροπή, βέβαια, δεν αλλάζει το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα.

Η απόφαση αυτή δεν επιστρέφει στη Λίβερπουλ την ευκαιρία να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από την αναμέτρηση, ούτε προσθέτει βαθμούς στην ομάδα. Ωστόσο, αποτελεί μια επίσημη δικαίωση για τις διαμαρτυρίες της ομάδας και των οπαδών της.

Με πληροφορίες από: Athletiko