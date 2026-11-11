Ο Κιλιάν Εμπαπέ με θλάση χάνει τον αγώνα της Γαλλίας με την Ιταλία

Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο διεθνής επιθετικός της Γαλλίας, αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, καθώς υπέστη ήπια θλάση. Αυτό το γεγονός τον ανάγκασε να απουσιάσει από την προπόνηση της Εθνικής Γαλλίας την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου του 2026. Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσες επιπτώσεις στην αγωνιστική του παρουσία, καθώς αποκλείεται από τον επερχόμενο αγώνα του Nations League εναντίον της Ιταλίας.

Ο τραυματισμός και η απουσία από την προπόνηση

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Equipe, ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει υποστεί μία ήπια θλάση. Η συγκεκριμένη διάγνωση αφορά τον οπίσθιο μηριαίο του ποδιού του. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Γάλλος αστέρας δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στην προγραμματισμένη προπόνηση της Εθνικής ομάδας, η οποία διεξήχθη την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου του 2026.

Η απουσία του από την προπόνηση προκάλεσε άμεσα ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Ο τραυματισμός του, αν και χαρακτηρίζεται ως ήπιος, είναι αρκετός για να τον θέσει εκτός μάχης για την επικείμενη αναμέτρηση της Γαλλίας. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί την απουσία ενός εκ των βασικών της παικτών σε ένα σημαντικό παιχνίδι.

Εκτός από τον αγώνα με την Ιταλία

Η ήπια θλάση που υπέστη ο Κιλιάν Εμπαπέ σημαίνει ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα του Nations League που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου του 2026, με αντίπαλο την Ιταλία. Η αναμέτρηση αυτή είναι κρίσιμη για την πορεία της Γαλλίας στη διοργάνωση και η απουσία του Εμπαπέ αναμένεται να επηρεάσει τα αγωνιστικά πλάνα του ομοσπονδιακού προπονητή.

Ο αποκλεισμός του από αυτό το παιχνίδι είναι δεδομένος λόγω της φύσης του τραυματισμού. Παρόλα αυτά, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο σοβαρή ώστε να του στερήσει τη συμμετοχή από το σύνολο των επόμενων αγώνων. Η προσοχή στρέφεται πλέον στην αποκατάστασή του και την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.

Πιθανή συμμετοχή στο ματς με την Τουρκία

Παρά τον τραυματισμό του στον οπίσθιο μηριαίο, υπάρχει αισιοδοξία ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν θα χάσει το τελευταίο παιχνίδι του ομίλου του Nations League. Η αναμέτρηση αυτή είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 15 Νοεμβρίου του 2026, με αντίπαλο την Τουρκία. Η εκτίμηση είναι ότι η ελαφριά θλάση που υπέστη δεν θα αποτελέσει εμπόδιο για την παρουσία του σε αυτόν τον αγώνα.

Η πιθανή επιστροφή του Εμπαπέ στο παιχνίδι με την Τουρκία θα είναι σημαντική για την Εθνική Γαλλίας, καθώς θα της προσφέρει μία επιπλέον επιλογή στην επίθεση. Η ομάδα θα παρακολουθεί στενά την πορεία της αποκατάστασής του τις επόμενες ημέρες, με την ελπίδα να τον έχει στη διάθεσή της για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων στον όμιλο.

Δημοσιεύματα για τη σχέση με τον Ζιντάν

Η είδηση του τραυματισμού του Κιλιάν Εμπαπέ ήρθε να επισκιάσει ένα προηγούμενο δημοσίευμα της Equipe, το οποίο έκανε λόγο για «σύννεφα» στη σχέση του με τον ομοσπονδιακό προπονητή της Γαλλίας, Ζινεντίν Ζιντάν. Το γαλλικό Μέσο είχε αναφέρει προβλήματα στη σχέση των δύο ανδρών, με αφορμή την απουσία του παίκτη από την προπόνηση της Εθνικής ομάδας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η Equipe, παρά την αποκάλυψη του τραυματισμού, δεν διέψευσε τα προηγούμενα δημοσιεύματα σχετικά με τις σχέσεις Εμπαπέ και Ζιντάν. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχει όντως ένα ζήτημα μεταξύ του παίκτη και του θρύλου του γαλλικού ποδοσφαίρου, κάτι που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον στα προσεχή παιχνίδια της Γαλλίας και τις δηλώσεις των εμπλεκομένων.

Η κατάσταση αυτή προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στην περίοδο αυτή για την Εθνική Γαλλίας. Η προσοχή όλων θα είναι στραμμένη όχι μόνο στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από τις σχέσεις του Κιλιάν Εμπαπέ με τον Ομοσπονδιακό προπονητή των «τρικολόρ», Ζινεντίν Ζιντάν. Το ζήτημα αυτό αναμένεται να παραμείνει στο προσκήνιο, ανεξάρτητα από την πορεία αποκατάστασης του παίκτη.

Με πληροφορίες από: Newsit