Ο Κίμι Αντονέλι έβαψε τα μαλλιά του στα χρώματα της Ιταλίας

Ο Κίμι Αντονέλι, ο νεαρός Ιταλός οδηγός της Mercedes και νέος Παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, τήρησε την υπόσχεση που είχε δώσει σε πρόσφατη συνέντευξή του. Μετά την επιστροφή του στην πατρίδα του, την Μπολόνια, και λίγο πριν την επάνοδό του στη δράση, ο Αντονέλι επισκέφθηκε κομμωτήριο. Εκεί, έβαψε τα μαλλιά του σε άσπρο, κόκκινο και πράσινο, τα χρώματα της ιταλικής σημαίας, ολοκληρώνοντας έτσι την υπόσχεσή του.

Η υπόσχεση και η επιλογή των χρωμάτων

Η δέσμευση του Κίμι Αντονέλι να βάψει τα μαλλιά του είχε γίνει σε πρόσφατη συνέντευξή του σε ιταλικό μέσο. Ο νεαρός οδηγός είχε εκφράσει την πρόθεσή του, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο για την τελική επιλογή των χρωμάτων. Είχε αναφέρει ότι σκεφτόταν δύο πιθανές χρωματικές παλέτες για τα μαλλιά του.

Οι επιλογές που εξέταζε ήταν είτε το άσπρο, το κόκκινο και το πράσινο, που αντιπροσωπεύουν τα χρώματα της ιταλικής σημαίας, είτε το μπλε, το κόκκινο και το λευκό, τα οποία είναι τα χρώματα της πόλης της Μπολόνια. Τελικά, ο Αντονέλι προτίμησε να τιμήσει τη χώρα του, επιλέγοντας τα τρία χρώματα της ιταλικής σημαίας για τη νέα του εμφάνιση.

Επιστροφή στην πατρίδα μετά τον αγώνα της Βραζιλίας

Η Formula 1 είχε εισέλθει σε μια περίοδο διακοπής, προσφέροντας μια εβδομάδα ανάπαυσης στους οδηγούς, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα στη Βραζιλία. Ο συγκεκριμένος αγώνας είχε διεξαχθεί στην πίστα του Ιντερλάγκος, και αρκετοί οδηγοί εκμεταλλεύτηκαν αυτό το διάστημα για να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.

Ο Κίμι Αντονέλι ήταν ένας από αυτούς, καθώς λίγες ώρες μετά το φινάλε του αγώνα, επέστρεψε στην Μπολόνια. Εκεί, ο νεαρός Ιταλός οδηγός της Mercedes πέρασε πολύτιμο χρόνο με την οικογένειά του, ανανεώνοντας τις δυνάμεις του πριν την επάνοδο στις απαιτητικές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αυτή η περίοδος ξεκούρασης ήταν σημαντική πριν την προετοιμασία για την επιστροφή του στη δράση.

Η επίσκεψη στο κομμωτήριο και η νέα εμφάνιση

Πριν αναχωρήσει ξανά από την Ιταλία, ο Κίμι Αντονέλι προχώρησε στην υλοποίηση της υπόσχεσής του. Επισκέφθηκε ένα κομμωτήριο, όπου και έβαψε τα μαλλιά του στα χρώματα της χώρας του, δηλαδή σε άσπρο, κόκκινο και πράσινο. Η νέα του εμφάνιση έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης.

Η δημοσίευση της φωτογραφίας με τη νέα του κόμμωση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Autosport, αναδεικνύοντας την αλλαγή στο στυλ του οδηγού. Με αυτή την κίνηση, ο Αντονέλι ολοκλήρωσε την υπόσχεσή του και πλέον ετοιμάζεται για την επιστροφή του στις πίστες, με τα μαλλιά του να φέρουν τα εθνικά χρώματα της Ιταλίας.

Η συνέχεια της σεζόν της Formula 1 στο Λας Βέγκας

Η Formula 1 συνεχίζει το ταξίδι της, με τον επόμενο σταθμό να είναι το Λας Βέγκας των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί θα πραγματοποιηθεί το 21ο Grand Prix της τρέχουσας σεζόν, ένα από τα πιο αναμενόμενα γεγονότα του πρωταθλήματος. Οι οδηγοί θα βρεθούν ξανά στην πίστα μετά την εβδομάδα διακοπής.

Το τριήμερο του Grand Prix στο Λας Βέγκας έχει οριστεί για τις 20, 21 και 22 Νοεμβρίου. Οι οδηγοί, συμπεριλαμβανομένου του Κίμι Αντονέλι, θα επιστρέψουν στη δράση, διεκδικώντας τη νίκη και βαθμούς σε έναν αγώνα που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο Αντονέλι, με τη νέα του εμφάνιση, θα είναι παρών σε αυτή τη σημαντική διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Athletiko