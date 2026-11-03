Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης με αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην «Allwyn Arena»

Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά, καθώς την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 19:45, θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στην «Allwyn Arena». Η αναμέτρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League. Λόγω της σπουδαιότητας του αγώνα, η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας τους φιλάθλους για τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που θα ισχύσουν στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς και για τη διαδικασία πρόσβασης στο γήπεδο.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και αποκλεισμός περιβάλλοντος χώρου

Για τον συγκεκριμένο αγώνα, ο περιβάλλων χώρος του γηπέδου θα αποκλειστεί πλήρως από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης. Θα δημιουργηθεί περιμετρικά μια ειδική ζώνη, στην οποία θα έχουν πρόσβαση αποκλειστικά οι κάτοχοι εισιτηρίων του αγώνα. Αυτή η ζώνη είναι σχεδιασμένη για να διασφαλίσει την τάξη και την ασφάλεια, περιορίζοντας την προσέλευση μόνο σε όσους έχουν το δικαίωμα εισόδου.

Η πρόσβαση σε αυτή τη ζώνη θα γίνεται μέσω τεσσάρων συγκεκριμένων σημείων προελέγχου. Αυτά τα σημεία θα βρίσκονται στην Πλατεία Αετού, στην οδό Μερσίνης, στην οδό Ατταλείας και στη νοτιοανατολική πλευρά της εγκατάστασης, στα όρια του εξωτερικού πάρκινγκ. Οι φίλαθλοι καλούνται να κατευθυνθούν στο σημείο προελέγχου που αντιστοιχεί στις θύρες του εισιτηρίου τους.

Σημεία προελέγχου και εξυπηρετούμενες θύρες

Κάθε σημείο προελέγχου έχει οριστεί να εξυπηρετεί συγκεκριμένες θύρες της «Allwyn Arena». Συγκεκριμένα, ο προέλεγχος που θα βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά θα εξυπηρετεί τις θύρες που ανήκουν στον χρυσό τομέα του γηπέδου. Αντίστοιχα, το σημείο προελέγχου της οδού Ατταλείας θα εξυπηρετεί τον κίτρινο τομέα, ενώ αυτό της οδού Μερσίνης θα καλύπτει τον πορτοκαλί και τον κίτρινο τομέα.

Τέλος, ο προέλεγχος στην Πλατεία Αετού θα εξυπηρετεί τους φιλάθλους που έχουν εισιτήρια για τον χρυσό, τον πορτοκαλί και τον γαλάζιο τομέα. Η ζώνη προελέγχου θα αρχίσει να λειτουργεί από τις 16:45, ταυτόχρονα με το άνοιγμα των θυρών του γηπέδου. Η ΠΑΕ ΑΕΚ παρακαλεί τους φιλάθλους να προσέλθουν στο γήπεδο όσο το δυνατόν νωρίτερα, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η ταλαιπωρία στα σημεία του προελέγχου.

Οδηγίες για την είσοδο και το gov.gr wallet

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο που τονίζεται από την ΠΑΕ ΑΕΚ είναι η καταχώρηση του εισιτηρίου στο gov.gr wallet πριν από την μετάβαση στο γήπεδο. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την είσοδο και οι φίλαθλοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την καταχώρηση πριν φτάσουν στην «Allwyn Arena».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεγάλος αριθμός κατόχων εισιτηρίων δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην καταχώρηση και καλείται να το πράξει άμεσα. Μάλιστα, εντός της ημέρας θα λάβουν σχετικό e-mail και SMS. Σε περίπτωση που κάποιος φίλαθλος έχει ήδη ολοκληρώσει την καταχώρηση του εισιτηρίου του στο gov.gr wallet, παρακαλείται να αγνοήσει τα μηνύματα αυτά.

Συνεργασία με τις αρχές και επικοινωνία

Η ΠΑΕ ΑΕΚ υπογραμμίζει την ανάγκη για πνεύμα συνεργασίας από την πλευρά των φιλάθλων με τις Αρχές και τους ανθρώπους ασφαλείας της εγκατάστασης. Η τήρηση των οδηγιών και η συνεργασία είναι καθοριστικής σημασίας για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων.

Σε περίπτωση που κάποιος φίλαθλος αντιμετωπίσει πρόβλημα κατά τη διαδικασία καταχώρησης του εισιτηρίου στο gov.gr wallet, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το τμήμα εισιτηρίων της ΠΑΕ ΑΕΚ. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση tickets@aek.

Με πληροφορίες από: Athletiko