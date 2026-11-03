Η Skechers τιμά τον Harry Kane με συλλεκτικά παπούτσια για τη χρυσή μπάλα

Η Skechers κυκλοφόρησε μια εξαιρετικά περιορισμένη συλλεκτική έκδοση του ποδοσφαιρικού παπουτσιού SKX_2 Elite «Mark of Greatness», ως φόρο τιμής στην πρόσφατη κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» από τον Harry Kane. Συνολικά 73 ζευγάρια είναι διαθέσιμα παγκοσμίως, με το κάθε ένα να συμβολίζει ένα από τα εντυπωσιακά γκολ που σημείωσε ο Άγγλος επιθετικός κατά τη διάρκεια της σεζόν-ορόσημο. Η κίνηση αυτή έρχεται να επισφραγίσει μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες και προσωπικές διακρίσεις για τον διεθνή ποδοσφαιριστή.

Η κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» και οι διακρίσεις

Ο Harry Kane ολοκλήρωσε μια αξιομνημόνευτη σεζόν, η οποία επισφραγίστηκε με την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» (Ballon d'Or) τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου. Αυτή η κορυφαία διάκριση αποτελεί την απόλυτη επιβράβευση του ποδοσφαιρικού του μεγαλείου, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική του απόδοση και την συνεισφορά του στις ομάδες του.

Πέρα από τη «Χρυσή Μπάλα», ο κορυφαίος της χρονιάς για το βραβείο Ballon d'Or 2025/2026 αναδείχθηκε επίσης «Επιθετικός της Χρονιάς» στην ίδια τελετή, προσθέτοντας μια ακόμα σημαντική διάκριση στην πλούσια συλλογή του. Νωρίτερα φέτος, ο Kane είχε παραλάβει το δεύτερο «Χρυσό Παπούτσι» της Ευρώπης, ενώ κατάφερε να καταρρίψει και το ρεκόρ όλων των εποχών στα γκολ που έχει πετύχει παίκτης της Εθνικής Αγγλίας σε Παγκόσμιο Κύπελλο, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στα γήπεδα.

Η συλλεκτική έκδοση «Mark of Greatness»

Προς τιμήν αυτού του ιστορικού επιτεύγματος, η Skechers διαθέτει 73 ζευγάρια από το συλλεκτικό μοντέλο SKX_2 Elite «Mark of Greatness». Κάθε ένα από αυτά τα ζευγάρια αντιστοιχεί σε ένα από τα 73 γκολ που σημείωσε ο Harry Kane σε 65 εμφανίσεις με την Μπάγερν Μονάχου και την Εθνική Αγγλίας, καθιστώντας τα ένα μοναδικό ενθύμιο της απίστευτης σεζόν του.

Τα παπούτσια, τα οποία είναι διαθέσιμα προς αγορά από σήμερα, είναι εμπνευσμένα από το μοναδικό SKX_2 Elite που η Skechers δημιούργησε ειδικά για τον Harry Kane. Αυτό το ειδικό μοντέλο χρησιμοποιεί πραγματικό φύλλο χρυσού 24 καρατίων, προσδίδοντας μια αίσθηση πολυτέλειας και μοναδικότητας που ταιριάζει στην περίσταση της «Χρυσής Μπάλας».

Οι δηλώσεις του Harry Kane

Ο ίδιος ο Harry Kane εξέφρασε την τιμή του για την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας», δηλώνοντας: «Η κατάκτηση της 'Χρυσής Μπάλας' μετά από μια τόσο αξιομνημόνευτη χρονιά, γεμάτη γκολ, τρόπαια και σημαντικά ορόσημα, αποτελεί τεράστια τιμή. Το γεγονός μάλιστα ότι παρέλαβα το βραβείο στη γενέτειρά μου, έκανε τη στιγμή ακόμα πιο ξεχωριστή».

Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής υπογράμμισε επίσης τη συλλογική προσπάθεια πίσω από την επιτυχία του: «Η 'Χρυσή Μπάλα' ανήκει εξίσου στους συμπαίκτες μου και το επιτελείο στην Μπάγερν και την Εθνική Αγγλίας, στην οικογένεια και τους φίλους μου, καθώς και σε όλους τους φιλάθλους ανά τον κόσμο». Ο Harry Kane πρόκειται να φορέσει το SKX_2 Elite «Mark of Greatness» στον αγωνιστικό χώρο, στην αναμέτρηση της Μπάγερν με την Ντόρτμουντ το Σάββατο, προσθέτοντας: «Το ότι η Skechers σχεδίασε ένα ειδικό παπούτσι για να τιμήσει αυτό το επίτευγμα, το καθιστά ακόμα πιο ξεχωριστό. Ανυπομονώ να το φορέσω στο γήπεδο».

Λεπτομέρειες του συλλεκτικού παπουτσιού και επιπλέον τιμές

Κάθε ένα από τα 73 συλλεκτικά παπούτσια της σειράς «Mark of Greatness» φέρει την υπογραφή του Harry Kane, προσδίδοντας προσωπική αξία στο αντικείμενο. Επιπλέον, διαθέτουν χρυσές λεπτομέρειες στο λογόγοτυπο «S» της Skechers, καθώς και χρυσή σόλα, αναδεικνύοντας τον πολυτελή και επετειακό τους χαρακτήρα.

Τα ζευγάρια συνοδεύονται από ένα αναμνηστικό βιβλίο, το οποίο λειτουργεί ως χρονικό του ιστορικού επιτεύγματος του Harry Kane, μέσα από την οπτική της Skechers. Το βιβλίο καλύπτει αναλυτικά τα 73 γκολ που καθόρισαν την απίστευτη σεζόν 2025-26, αναδεικνύοντας τα παπούτσια που φορούσε σε όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας. Έτσι, δίνεται στους θαυμαστές η ευκαιρία να ξαναζήσουν τις κορυφαίες στιγμές που έγραψαν ιστορία στο ποδόσφαιρο.

Η Skechers τίμησε επίσης αυτό το ορόσημο στην καριέρα του Harry Kane, συνεργαζόμενη με τον βρετανικό οίκο κοσμημάτων Deakin & Francis. Από αυτή τη συνεργασία προέκυψε η δημιουργία ενός ειδικά σχεδιασμένου χρυσού δαχτυλιδιού, συμπληρώνοντας τις τιμητικές ενέργειες για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta