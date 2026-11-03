Ο Αρντά Γκιουλέρ εκτός αποστολής της Ρεάλ Μαδρίτης για τον αγώνα με την ΑΕΚ

Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την επικείμενη αναμέτρηση με την ΑΕΚ, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 19:45. Το παιχνίδι, που αποτελεί μέρος της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, θα φιλοξενηθεί στην «Allwyn Arena». Ωστόσο, στην αποστολή των «μερένχες» για αυτό το κρίσιμο ευρωπαϊκό ματς, δεν συμπεριλήφθηκε ο Τούρκος διεθνής μεσοεπιθετικός, Αρντά Γκιουλέρ.

Η ευρωπαϊκή αναμέτρηση στην «Allwyn Arena»

Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν πλέον ολοκληρώσει την προετοιμασία τους, εστιάζοντας στις τελευταίες λεπτομέρειες ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Ο αγώνας αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, μιας διοργάνωσης που απαιτεί απόλυτη ετοιμότητα και συγκέντρωση από όλες τις συμμετέχουσες ομάδες.

Η σέντρα έχει οριστεί για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 19:45, με την «Allwyn Arena» να αποτελεί την έδρα της αναμέτρησης. Η Ρεάλ Μαδρίτης στοχεύει να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο δυνατή, παρά τις απουσίες που καλείται να διαχειριστεί ο προπονητής της, Ζοζέ Μουρίνιο, στην προσπάθεια για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η απουσία του Αρντά Γκιουλέρ από την αποστολή

Μία από τις σημαντικότερες απουσίες για την ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης είναι αυτή του Αρντά Γκιουλέρ. Ο νεαρός Τούρκος διεθνής μεσοεπιθετικός δεν συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του Πορτογάλου τεχνικού για την αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε συζητήσεις, καθώς ο Γκιουλέρ θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της ομάδας.

Ο λόγος της απουσίας του σχετίζεται με μυϊκές ενοχλήσεις τις οποίες αντιμετώπισε ο ποδοσφαιριστής κατά τη διάρκεια προπόνησης την περασμένη εβδομάδα. Αυτό το πρόβλημα είχε προκαλέσει ανησυχία σχετικά με την αγωνιστική του κατάσταση και την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός τόσο σημαντικού παιχνιδιού.

Προληπτικοί λόγοι πίσω από την απόφαση Μουρίνιο

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τις μυϊκές ενοχλήσεις, ο Αρντά Γκιουλέρ χρησιμοποιήθηκε στην αναμέτρηση πρωταθλήματος που ακολούθησε, αγωνιζόμενος εναντίον της Σανταντέρ. Η συμμετοχή του σε εκείνο το παιχνίδι είχε δημιουργήσει την προσδοκία ότι το πρόβλημα υγείας του είχε ξεπεραστεί ή τουλάχιστον δεν ήταν τόσο σοβαρό ώστε να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ωστόσο, για την κρίσιμη αναμέτρηση με την ΑΕΚ, ο Ζοζέ Μουρίνιο έλαβε διαφορετική απόφαση. Το πιθανότερο σενάριο για την απουσία του Γκιουλέρ από την αποστολή των «μερένχες» είναι ότι ο Πορτογάλος προπονητής επέλεξε να τον αφήσει εκτός για καθαρά προληπτικούς λόγους. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή τυχόν επιδείνωσης του μυϊκού προβλήματος που είχε εμφανιστεί την προηγούμενη εβδομάδα, προστατεύοντας τον 21χρονο μεσοεπιθετικό από μεγαλύτερο τραυματισμό.

Πολλαπλές απουσίες και η τελευταία προπόνηση

Η απουσία του Αρντά Γκιουλέρ προστίθεται σε μία ήδη υπάρχουσα λίστα προβλημάτων που καλείται να διαχειριστεί ο Ζοζέ Μουρίνιο. Εκτός από τον Τούρκο ποδοσφαιριστή, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπορεί να υπολογίζει και στις γνωστές απουσίες των Τσουαμενί, Ασένθιο, Ροντρίγκο και Μεντί, οι οποίοι επίσης δεν είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα στην Αθήνα.

Επιπλέον, βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαίωσε ότι ο Αρντά Γκιουλέρ δεν συμμετείχε ούτε στην τελευταία προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης, πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την Ελλάδα. Συνολικά, ο Πορτογάλος τεχνικός ταξιδεύει στην Αθήνα χωρίς πέντε βασικούς ποδοσφαιριστές, γεγονός που καθιστά την αποστολή της ομάδας του ακόμα πιο απαιτητική.

Με πληροφορίες από: Athletiko