Ο Τζέιμς Πενράις κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική Σκωτίας

Ο Τζέιμς Πενράις, ο οποίος αγωνίζεται στη Ρέιντζερς με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ, εξασφάλισε την πρώτη του κλήση στην εθνική ομάδα της Σκωτίας. Η σπουδαία αυτή διάκριση έρχεται ως επιστέγασμα των θετικών εμφανίσεων του Σκωτσέζου μπακ στη Γλασκώβη, όπου έχει πραγματοποιήσει ένα πολύ καλό ξεκίνημα με την ομάδα του. Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή της Εθνικής Σκωτίας, βιώνοντας μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στην καριέρα του.

Η πορεία του στη Ρέιντζερς

Ο Τζέιμς Πενράις έχει πραγματοποιήσει ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό ξεκίνημα με τη φανέλα της Ρέιντζερς. Οι εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από τους ανθρώπους του συλλόγου της Γλασκώβης, οι οποίοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του. Ο Σκωτσέζος μπακ έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 14 συμμετοχές με την ομάδα, συμβάλλοντας ενεργά τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Στις 14 αυτές συμμετοχές, ο Πενράις έχει επιδείξει αξιοσημείωτη συνεισφορά, έχοντας πετύχει ένα γκολ και μοιράσει τρεις ασίστ. Τα στατιστικά αυτά αναδεικνύουν την ικανότητά του να επηρεάζει το παιχνίδι και στις δύο πλευρές του γηπέδου, δικαιολογώντας την κλήση του στην εθνική ομάδα.

Δανεισμός από την ΑΕΚ και πιθανή μεταγραφή

Ο Τζέιμς Πενράις αγωνίζεται στη Ρέιντζερς με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ. Η συμφωνία αυτή του επέτρεψε να βρει χρόνο συμμετοχής και να αναδείξει το ταλέντο του σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Η παρουσία του στη Σκωτία έχει δημιουργήσει θετικές εντυπώσεις, τόσο στην ομάδα του όσο και στους ανθρώπους της εθνικής.

Σύμφωνα με όσα είχαν αναφερθεί στην πατρίδα του πριν από μερικούς μήνες, η Ρέιντζερς διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τον Πενράις δικό της με κανονική μεταγραφή. Το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλει ο σύλλογος της Γλασκώβης για την απόκτησή του δεν ξεπερνά το 1 εκατομμύριο λίρες, με την οριστικοποίηση της μεταγραφής να αναμένεται το προσεχές καλοκαίρι.

Η πρώτη κλήση στην εθνική ομάδα

Η πρώτη κλήση του Τζέιμς Πενράις στην εθνική ομάδα της Σκωτίας έρχεται ενόψει δύο σημαντικών αναμετρήσεων. Η Σκωτία θα αντιμετωπίσει τη Βόρεια Μακεδονία και την Ελβετία στο πλαίσιο του Nations League. Αυτές οι αναμετρήσεις αποτελούν μια μεγάλη ευκαιρία για τον 27χρονο μπακ να δείξει τις ικανότητές του σε διεθνές επίπεδο.

Ο Πενράις κλήθηκε να καλύψει ένα κενό που προέκυψε στην αμυντική γραμμή της ομάδας, λόγω του τραυματισμού του Τζος Ντόιγκ. Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη Ρέιντζερς αποτέλεσαν τον σημαντικότερο παράγοντα για την επιλογή του από τους ιθύνοντες της εθνικής ομάδας, οι οποίοι αναζητούσαν μια αξιόπιστη λύση για την κάλυψη της θέσης.

Η πλήρης αποστολή της Σκωτίας

Η αποστολή της Εθνικής Σκωτίας για τις επερχόμενες αναμετρήσεις περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές:

Τερματοφύλακες: Σκοτ Μπέιν (Φόλκερκ), Άνγκους Γκαν (Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς), Λίαμ Κέλι (Ρέιντζερς), Τζον ΜακΚράκεν (Μπράντφορντ Σίτι).

Αμυντικοί: Λουίς Μπινκς (Μπρόντμπι), Τζέιμς Πενράις (Ρέιντζερς), Λουκ Γκρέιαμ (Στόουκ Σίτι), Τζακ Χέντρι (Αλ Ετιφάκ), Άαρον Χίκι (Μπρέντφορντ), Σκοτ ΜακΚένα (Ντιναμό Ζάγκρεμπ), Νέιθαν Πάτερσον (Τορίνο), Άντι Ρόμπερτσον (Τότεναμ), Κίραν Τίρνεϊ (Σέλτικ), Στίβεν Γουέλς (Σουόνσι Σίτι).

Μέσοι: Ράιαν Κρίστι (Μπόρνμουθ), Λιούις Φέργκιουσον (Μπολόνια), Μπίλι Γκίλμορ (Νάπολι), Τζον ΜακΓκιν (Άστον Βίλα), Τζος ΜακΠέικ (Χαρτς), Κρίστι Μοντγκόμερι (Μπλάκμπερν Ρόβερς).

Επιθετικοί: Κίρον Μπόουι (Σασουόλο), Φίντλεϊ Κέρτις (Ρέιντζερς), Μπεν Γκάνον-Ντόουκ (Μπόρνμουθ), Όλι ΜακΜπέρνι (Χαλ Σίτι), Ρόμπι Γιούρ (Σεβίλλη), Τσε Άνταμς (Τορίνο).

Με πληροφορίες από: Athletiko