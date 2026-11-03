Η σύνδεση ΑΕΚ και Ρεάλ Μαδρίτης μέσω δύο ποδοσφαιριστών

Η ΑΕΚ συνεχίζει τη μεγάλη ευρωπαϊκή της πρόκληση, καθώς το βράδυ της Τετάρτης (4/11) υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στην «Allwyn Arena». Η αναμέτρηση αυτή διεξάγεται στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ένα από τα πρόσωπα που συνδέουν τις δύο ομάδες είναι ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της «Βασίλισσας» και πλέον βρίσκεται στο ρόστερ της Ένωσης. Ωστόσο, ο Σέρβος επιθετικός δεν είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει περάσει από τους δύο συλλόγους, καθώς πριν από αυτόν υπήρξε και ο Νταβίντ Ματέος.

Λούκα Γιόβιτς: Η πορεία στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Λούκα Γιόβιτς, ο 28χρονος φορ, αποτελεί έναν από τους κύριους συνδετικούς κρίκους μεταξύ της ΑΕΚ και της Ρεάλ Μαδρίτης. Η μεταγραφή του στη Ρεάλ πραγματοποιήθηκε το 2019, όταν αποκτήθηκε από την Άιντραχτ έναντι του ποσού των 60 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής εξαργύρωσε με τον καλύτερο τρόπο την καταπληκτική χρονιά που είχε με τη γερμανική ομάδα, με τη μετακίνησή του σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης.

Παρόλα αυτά, η παρουσία του στους «μερένχες» δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών που είχαν δημιουργηθεί, καθώς δεν κατάφερε ποτέ να βρει τον ρυθμό του. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Ρεάλ, σημείωσε μόλις 3 γκολ σε 32 συμμετοχές. Παρά τη μέτρια προσωπική του απόδοση στο σκοράρισμα, ο Γιόβιτς κατέκτησε σημαντικούς τίτλους με τη φανέλα της «Βασίλισσας», περιλαμβανομένου του Champions League το 2022, ενός πρωταθλήματος Ισπανίας και δύο Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Η εντυπωσιακή παρουσία του Γιόβιτς στην ΑΕΚ

Με τον ερχομό του στην ΑΕΚ, ο Λούκα Γιόβιτς έχει καταγράψει εντυπωσιακούς αριθμούς, αναδεικνύοντας εκ νέου τις επιθετικές του ικανότητες. Την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας, επιβεβαιώνοντας την αξία του και την επιρροή του στο επιθετικό παιχνίδι.

Μέχρι στιγμής, ο Σέρβος επιθετικός έχει πετύχει συνολικά 28 τέρματα και έχει δώσει τέσσερις ασίστ σε 58 εμφανίσεις με τη φανέλα της Ένωσης. Αυτή η σταθερά καλή απόδοση τον καθιστά ένα από τα σημαντικά πρόσωπα στο ρόστερ της ΑΕΚ, συμβάλλοντας ενεργά στις αγωνιστικές της προσπάθειες.

Νταβίντ Ματέος: Ο άλλος «συνδετικός κρίκος»

Πριν από τον Λούκα Γιόβιτς, υπήρξε ακόμη ένας ποδοσφαιριστής που άφησε τη Ρεάλ Μαδρίτης για να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ. Πρόκειται για τον Νταβίντ Ματέος, έναν Ισπανό αμυντικό, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στους δύο συλλόγους, δημιουργώντας μια ιστορική σύνδεση μεταξύ τους.

Η Ένωση απέκτησε τον Ματέος την τελευταία ημέρα της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου του 2011. Ο δανεισμός του από τους Μαδριλένους συμφωνήθηκε μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, με προοπτική ανανέωσης της συνεργασίας για ακόμη έναν χρόνο. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ΑΕΚ, ο Ισπανός αμυντικός αγωνίστηκε με τα κιτρινόμαυρα για περίπου πέντε μήνες, καταγράφοντας 12 συμμετοχές και 878 λεπτά συμμετοχής.

Η παρουσία του στην Ελλάδα αποδείχθηκε σύντομη, καθώς τον Ιούνιο του 2011 επέστρεψε στους «μερένχες», ολοκληρώνοντας το πέρασμά του από την ΑΕΚ. Το πέρασμα αυτό σηματοδότησε ένα κεφάλαιο στην καριέρα του, συνδέοντάς τον με την ελληνική ομάδα.

Η ευκαιρία του Ματέος στη Ρεάλ Μαδρίτης υπό τον Μουρίνιο

Γυρίζοντας τον χρόνο ακόμα πιο πίσω, πριν τον ερχομό του Νταβίντ Ματέος στην ΑΕΚ, η πορεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης είχε σημαδευτεί από μια απρόσμενη ευκαιρία. Συγκεκριμένα, οι τραυματισμοί των Πέπε, Ραούλ Αλμπιόλ και Εζεκιέλ Γκαράι δημιούργησαν σημαντικά κενά στο κέντρο της άμυνας της ισπανικής ομάδας.

Αυτή η συγκεκριμένη συγκυρία έδωσε την ευκαιρία στον νεαρό τότε Νταβίντ Ματέος να διεκδικήσει μια θέση στα πλάνα του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της «βασίλισσας». Ο Πορτογάλος προπονητής χρησιμοποίησε τον Ισπανό αμυντικό στα φιλικά της καλοκαιρινής προετοιμασίας, δοκιμάζοντάς τον στο πλευρό του Ρικάρντο Καρβάλιο. Παρόλα αυτά, ο νεαρός στόπερ κατάφερε να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης σε μια ιδιαίτερα σημαντική αναμέτρηση, αγωνιζόμενος ως αλλαγή.

Με πληροφορίες από: Athletiko