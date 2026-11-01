Το τελικό grid του Grand Prix Μεξικού της Formula 1

Λίγες ώρες απομένουν για την έναρξη του Grand Prix Μεξικού, του 19ου αγώνα της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula 1, ο οποίος διεξάγεται στο Autodromo Hermanos Rodriguez. Η μάχη αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ο Λιούις Χάμιλτον θα εκκινήσει από την pole position, ενώ ο Κίμι Αντονέλι έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει μαθηματικά τον παγκόσμιο τίτλο. Η σειρά εκκίνησης έχει διαφοροποιηθεί λόγω ποινών που επιβλήθηκαν μετά τις κατατακτήριες δοκιμές.

Η επιστροφή του Χάμιλτον στην κορυφή

Ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari θα εκκινήσει από την πρώτη θέση, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στην pole position έπειτα από περισσότερα από τρία χρόνια. Αυτή είναι η 105η pole position στην καριέρα του Βρετανού οδηγού και η πρώτη του με την ιταλική ομάδα. Ο Χάμιλτον, ο οποίος έχει ήδη πανηγυρίσει μία νίκη στη Βαρκελώνη τον περασμένο Ιούνιο, θα επιδιώξει να προσθέσει ακόμα μία επιτυχία στη φετινή του συγκομιδή.

Δίπλα του, από τη δεύτερη θέση, θα βρίσκεται ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes. Ο Ράσελ έχασε την pole position για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, μόλις 0,009 δευτερόλεπτα, δείχνοντας την έντονη μάχη στις κατατακτήριες δοκιμές.

Οι διεκδικητές και οι επιπτώσεις των ποινών

Την εξαιρετική παρουσία της Ferrari στις κατατακτήριες δοκιμές συμπληρώνει ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος θα εκκινήσει από την τρίτη θέση. Δίπλα του, στην τέταρτη θέση, θα παραταχθεί ο Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός οδηγός ανέβηκε μία θέση στην εκκίνηση λόγω της ποινής που επιβλήθηκε στον Μαξ Φερστάπεν.

Ο Αντονέλι χρειάζεται μόλις δύο βαθμούς στον σημερινό αγώνα για να κατακτήσει τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του, προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον στην προσπάθειά του. Ο Μαξ Φερστάπεν, από την πλευρά του, θα ξεκινήσει από την πέμπτη θέση, καθώς δέχθηκε ποινή μίας θέσης. Η ποινή αυτή του επιβλήθηκε για τη σύγκρουσή του με τον Λίαμ Λόσον κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής. Δίπλα στον Φερστάπεν, στην έκτη θέση, θα βρίσκεται ο Λάντο Νόρις της McLaren, ο οποίος θα επιδιώξει να ανακτήσει θέσεις από την εκκίνηση.

Η πρώτη δεκάδα και οι ανατροπές

Από την έβδομη θέση του grid θα ξεκινήσει ο Ίσακ Χατζάρ της Red Bull Racing. Δίπλα του, στην όγδοη θέση, θα παραταχθεί ο Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls, ο οποίος πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του στις κατατακτήριες δοκιμές, εξασφαλίζοντας μια καλή θέση εκκίνησης. Την πρώτη δεκάδα των οδηγών που θα εκκινήσουν από τις πρώτες θέσεις συμπληρώνουν ο Πιερ Γκασλί της Alpine, στην ένατη θέση, και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Audi, στη δέκατη θέση.

Αλλαγές στις πιο πίσω θέσεις

Πιο πίσω στο grid, ο Φράνκο Κολαπίντο θα εκκινήσει από τη δέκατη πρώτη θέση, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι θα βρίσκεται στη δωδέκατη θέση. Και οι δύο οδηγοί κέρδισαν από μία θέση στην εκκίνηση, καθώς ο Λίαμ Λόσον αποκλείστηκε από τα επίσημα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών. Ο αποκλεισμός του Λόσον επηρέασε τη σειρά εκκίνησης για αρκετούς οδηγούς.

Ώρα εκκίνησης και κάλυψη του αγώνα

Η σημερινή μάχη στο Autodromo Hermanos Rodriguez θα έχει διάρκεια 71 γύρους. Η μεγάλη ευθεία που οδηγεί στην πρώτη στροφή αναμένεται να προσφέρει στους οδηγούς την ευκαιρία να κερδίσουν θέσεις από τα πρώτα μέτρα, με το slipstream να παίζει σημαντικό ρόλο στην εκκίνηση. Η εκκίνηση για το Grand Prix Μεξικού είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδος. Οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να συντονιστούν από τις 21:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford, ώστε να παρακολουθήσουν λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta